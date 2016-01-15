《路透晚报》--1月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称，大宗商品价格挫跌引发市场动荡

日本央行总裁黑田东彦周五表示，他正密切注意大宗商品近日挫跌所引发的经济冲击，因为这波跌势已在全球金融市场造成动荡。“近期大宗商品挫跌，对资源出口国家造成了相当大的冲击，也在全球市场引发一些动荡，因此我们必须密切注意情况发展，”他向国会表示。

黑田东彦对中国经济乐观以对，他说中国整体经济料可维持稳定成长，因决策者仍有出台更多刺激举措的空间。

--制裁取消指日可待，伊朗油轮满载待发船头对准印度和欧洲

根据具有历史性意义的一项核协议，伊朗即将恢复与世界的正常业务联系，其将目标对准亚洲增长最快的主要石油市场--印度，以及欧洲原有的合作伙伴。伊朗计划在制裁解除后将石油出口增加50万桶/日，之后逐渐进一步将出口量再提高同样的规模，这将为全球石油过剩天平再添砝码，可能令原油价格进一步承压。伊朗官员称，伊朗希望将对印度的原油出口量日均提高20万桶，当前制裁下的出口量为日均26万桶。并且伊朗打算恢复与欧洲伙伴的供油协议，以期拉高出口量。

--独家：美国解除原油出口禁令后，首批船货由中国买入--消息

消息人士对路透表示，在美国结束长达40年的国内原油出口禁令后，中国国有油企--中国石油化工买入首批美国出口原油，成为具有里程碑意义的一笔交易。这批船货预估3月在墨西哥湾沿岸一座港口装运，可能拉开美国原油持续输入中国的序幕。由于墨西哥湾沿岸的运输限制，这批船货可能约有60万桶，规模相当小，等于只有中国大约两个小时的原油进口量。但在美国国会以惊人速度于上月成功废除了原油出口禁令后，美国进入石油自由贸易的新时代，这批原油出口由此承载了重大象征意义。

--路透调查结果显示，全球经济成长及通胀动能减弱

根据路透对全球各地数百名分析师的调查，绝大多数受访者认为新兴及发达国家的经济成长正丧失动能，通胀也欲振乏力，而中国问题是2016年最大隐忧。在上百位分析师列出的今年全球经济最令人担忧的风险清单中，对中国经济放缓的担忧高居榜首。调查显示，今明两年全球经济预计分别增长3.3%和3.4%，均低于三个月前的预估。发达经济体料顶多表现温和。分析师不仅下调这些国家的经济增长预估，还全面下调其中大多数国家的通胀率预估，最高预估和最低预估均较此前下降。

--必和必拓将北美页岩资产减记72亿美元，派息缩水在所难免

全球矿业巨头必和必拓表示，由于石油和天然气价格前景低迷，将对其北美页岩油资产减记72亿美元，这是必和必拓在不当时机涉足美国页岩油产业导致的第三次减计。这使投资者愈发认为该公司将被迫在逾25年来首次削减派息。投资者认为，必和必拓应放弃每次公布业绩都维持甚至增加派息的做法，因为在大宗商品价格大跌和获利急降之后，该公司已不得不依赖举债来筹措派息资金。

--美国通用电气将家电业务出售给中国海尔，作价54亿美元

美国通用电气(奇异,GE)周五表示，已同意将家电业务以54亿美元出售给中国海尔电器。通用电气说，该交易对其家电业务的估值为过去12个月未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍，交易完成后将带来约0.2美元的每股税后收益。通用预计2016年的重整开支将抵消这些收益。海尔将继续使用通用电气家电品牌，并且路易斯维尔(Louisville)将继续作为该业务的总部。

--优步中国最新一轮融资后估值超80亿美元，但尚未获利

经过最新一轮融资筹得逾10亿美元，打车公司优步的中国业务总估值已突破80亿美元，不过由于竞争激烈，这一来自美国的打车软件尚未在中国大陆实现获利。为了争夺市场份额，优步和规模更大的中国竞争对手滴滴快的争相发放补贴，押注中国将成为全球最大互联网关联的交通运输市场。优步首席执行官(CEO)卡拉尼克(Travis Kalanick)周五在北京对记者表示，他认识到只要发放补贴才能“赢”在中国。针对在补贴方面的大笔开支，卡拉尼克直言“我每天都在担心”。优步业务目前覆盖中国22座城市，但卡拉尼克称，目前还没有任何一座城市实现获利。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，因油价下跌和央行表态无放松政策的计划

日本股市周五在震荡走势中收跌，回吐早盘涨幅。此前油价下跌，且日本央行总裁称没有短期内进一步放松政策的计划。日经指数收盘跌0.5%至17,147.11点，本周累计下跌3.1%。东证股价指数收跌0.3%至1,402.45点。

--中国股市：沪综指大幅收跌3.6%至逾13个月新低，市场信心疲弱大盘继续寻底

中国股市沪综指大跌3.6%至逾13个月新低。分析师指出，今日大盘未能延续昨日反弹格局，股指继续向下寻底，前期领涨的钢铁、煤炭板块跌幅较大。沪综指收报2,900.97点，跌106.68点，或3.55%，此前收盘低点为2014年12月09日2,856.27点，该指数全周累计下跌8.96%；上海A股今日成交2,052亿元人民币，上日全天为2,165亿元。

--香港股市：收跌1.5%创近三年半最低，受累于中国股市大跌及港元下滑

香港指标股指收于近三年半最低，受中国股市大跌及港元兑美元下滑拖累。恒生指数收低1.5%至19,520.77点，创2012年9月以来最低收盘点位；恒生国企指数跌2.6%至8,236.28点。恒生指数本周累计下跌4.6%。

--汇市：美元小跌，但守在本周低位之上

美元小跌，回吐此前涨幅，因原油期货和中国股市下挫损及投资者冒险意愿，但仍远高于本周低位，而且经历一番震荡后周线有望小幅收高。

0822GMT，美元兑日圆下跌约0.42%至117.52，但本周仍上涨约0.4%，且守在周一所创四个月低点116.70上方。欧元兑美元略微收复失地，小涨0.27%至1.0894，但低于周四盘中高点1.0943，周线或录得0.4%跌幅。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，本周发债规模创近三年高位

欧元区公债收益率(殖利率)下滑，本周总规模创近三年最高的债券发行终于接近尾声，且市场押注未来几个月当局将出台更多货币宽松措施。西班牙、葡萄牙、比利时和斯洛文尼亚本周相继临时发债，使得标债日程安排得满满当当，欧元区发债规模因此达到约390亿欧元，据德国商业银行数据，该数字创下2013年5月以来最高。德国10年期公债收益率下跌2个基点，再度重回0.50%以下，欧元区其他公债收益率日内跌幅在2-3个基点不等。

--国际油市：油价料第三周周线下跌，因伊朗供应增加前景带来压力

美国原油期货在亚洲交易时段下跌，继上日录得开年来首次大涨后又掉头向下，因伊朗将增加市场供应的前景带来压力。0823GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)下跌1.10美元，报每桶30.10美元。该合约本周稍早曾触及12年低点29.93美元。美国WTI原油期货料将连续第三周周线下跌，跌幅超过8%。该合约自2016年1月4日创下的高点已经下跌约21%。布兰特原油下跌0.71美元至每桶30.17美元。周四该合约收高，为今年以来首见，但周四稍早一度触及每桶29.73美元，创2004年2月以来最低。布兰特原油本周周线料将下跌近10%，从1月4日创下的2016年高点下跌22%。

--全球金市：现货金走坚，亚股挫跌支撑对黄金的避险需求

金价小升，因亚洲股市下挫支撑对黄金的需求，不过对于美联储再度加息的预期削减了涨幅。黄金在过去五个交易日有四日下跌。亚洲股市跌至三年半低点，稍早虽曾出现短暂上涨，但却不敌油价再度承压以及中国数据让人失望，投资者对全球经济深感担忧。0826 GMT，现货金小升至每盎司1,084.11美元。美国期金上涨至1,084美元。现货金本周累计下挫1.86%，为11月6日当周以来最大周线跌幅。

--金属期市：伦铜下滑周线料再度下跌，因忧心中国经济

伦敦期铜下滑，料将连续第二周周线下跌，中国新增贷款数据成为最新一个让人担心中国金属需求的经济指标。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.92%至每吨4,375美元，上日涨0.6%。开年以来铜价已累计下跌近7%，周四触及每吨4,329.50美元，创2009年以来最低水平。上海期货交易所期铜合约回吐稍早涨幅，收报每吨34,800元人民币。周四一度跌至12月4日以来最低，1月以来累计跌逾4%。(完)