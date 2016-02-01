《路透晚报》--2月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本负利率政策提振亚股微涨，日债表现亮丽

亚洲股市周一谨慎开启2月交易，日本央行意外宽松政策激发一些买兴，但更多迹象显示中国经济放缓以及油价下滑，继续让投资者保持警惕。0728 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，报379.76点。

--德国1月制造业PMI放缓至三个月低点，新年开局不力

德国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)降至52.3，低于前一个月的53.2，这显示1月制造业活动放缓至三个月低点，因海外需求转弱对新订单构成压力，表明欧洲最大的经济体新年伊始起步缓慢。该数据略高于初值52.1，并稳守在荣枯分界线50上方，但仍是去年10月以来的最低水平。

--韩国1月出口遭遇2009年中以来最大降幅，受累于中国经济降温

韩国1月出口遭遇2009年全球金融危机深渊以来最大降幅，适值中国经济增长降温以及全球需求低迷，为重振经济韩国央行面临更大降息压力。1月出口较上年同期减少18.5%，降幅大于预期，且为连续第13个月下滑，12月为下滑14.1%。1月出口降幅为2009年8月骤降20.9%以来最大。

--新日铁住金将增加持股，把日新制钢变为其子公司

日本最大钢铁生产企业新日铁住金提出一项计划，将增加对日本排名第四的日新制钢持股，并在全球钢铁供应过剩的情况下，削减这两家公司的钢铁总产量。新日铁住金称，两家公司于周一达成了谅解备忘录，将把日新制钢转变为新日铁住金的一家子公司。目前新日铁住金已持有8.3%的日新制钢股权。

--丰田国内汽车装配厂2月8-13日将停产，因钢铁短缺

全球最大的汽车制造商--丰田汽车表示，旗下所有国内汽车装配厂将在2月8日至2月13日期间停产，因旗下一家关联公司运营的钢铁厂爆炸导致钢铁短缺。丰田周六称，爱知制钢株式会社的一座钢厂1月8日发生爆炸，影响了钢铁零件的生产。丰田周一发表声明称，计划在2月15日恢复生产。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨2%接近一个月高位，地产股进一步上涨

日本股市周一收高，在交投放量中涨至近一个月高位，因日本央行决定采取负利率激发更多买盘，提振了地产股。日经指数收高2.0%至17,865.23，为1月6日以来最高收盘位。东证股价指数涨2.1%至1,462.67，共35亿股换手，远高于日均量22亿股。

--中国股市：沪综指缩量收跌1.8%，经济数据疲弱大盘继续寻底

中国股市沪综指收跌1.8%。分析师指出，今日公布的1月PMI数据持续疲弱，市场做多动能不足，大盘低开低走，成交量明显萎缩。市场进入春节前最后一周，多空双方缺乏主动交投意愿，市场情绪偏谨慎，沪综指受阻于5日均线，短期走势将更多受制于技术面。沪综指收报2,688.85点，跌48.75点，或1.78%。上海A股今日成交1,521亿元人民币，上日为1,790亿元。

--香港股市：收跌，受中国制造业PMI数据疲软拖累

香港股市收跌，此前数据显示，中国1月官方制造业采购经理人(PMI)跌至近三年半低点。恒生指数收低0.5%，至19,595.50点。恒生国企指数跌1.2%，至8,144.85点。

--汇市：日圆因日本负利率而打寒颤，欧洲央行宽松揣测打压欧元

日圆全面下跌，而欧元也难以走扬，此前日本央行出人意料地采取负利率，使得欧洲央行也将宽松政策的预期升高，打击欧洲债券收益率下跌。0800 GMT，美元兑日圆上涨0.12%至121.17，上周五大涨近2%，创下逾一年来最大单日涨幅。欧元兑美元上涨0.11%，报1.0846美元。

--五年期德债收益率跌破欧洲央行存款利率，宽松预期升温

德国五年期之内的公债收益率(收益率)以低于欧洲央行(ECB)存款利率的水平交投，货币市场利率反映出，市场预期ECB在2016年有两次各10个基点的降息。德国五年期公债收益率触及纪录低点负0.318%，市场预期主要央行在可预期的未来将竞相下调利率。两年期德债收益率最低跌至负0.486%，距离纪录低点不远。

--国际油市：油价下跌，因中韩数据低迷且减产希望渺茫

油价下跌，此前中国和韩国公布的经济数据意外疲软，而主要石油生产国协同减产的希望愈发渺茫也拖累市场。0849GMT，布兰特原油期货下跌1.69%，报35.38美元。美国原油期货跌1.96%，报32.96美元。

--全球金市：金价延续升势，中国PMI数据低迷支撑避险需求

金价于2月伊始上涨，延续了1月的涨势，因疲弱的中国制造业数据凸显了全球经济的暗淡前景。1月金价录得一年来最大单月升幅。0805 GMT，上涨至1,123.60美元。金价1月上涨了5.4%，为2015年1月以来最大涨幅。

--金属期市：伦敦期铜下跌，因中国1月制造业PMI持续疲弱

伦敦期铜下跌，此前公布的数据显示，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，凸显这个全球最大金属消费国需求放缓。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.15%，报每吨4,508.50美元。上海期交所期铜收跌0.5%，报每吨35,450元人民币(5,390美元)。(完)