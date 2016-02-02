《路透晚报》--2月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股走低，因油价续跌且全球经济疑虑加剧

亚洲股市周二下跌，因供应过剩担忧重现打压原油价格下滑，并且悲观的制造业数据引发对全球经济增长乏力的疑虑。0842GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.03%，报375.90点。日经指数收低0.6%至17,750.68点，脱离周一触及的四周高点17,905.37点。

--澳洲央行静观其变，但承认全球经济面临风险

澳洲央行(RBA)维持利率不变，即便全球市场剧烈震荡、对中国经济的不安情绪加深以及海外又出现一波政策宽松，暗示未来有降息的可能。不过，在今年的首次政策会议之后，澳洲央行的确保留采取行动的可能性，称在通胀偏低的背景下，如果需要支撑经济，将有降息的空间。

--德国1月经季节调整的失业人口减少2万人至273.2万人，失业率降至6.2%

德国劳工部公布，1月经季节调整的失业人口减少2万人至273.2万人，优于路透调查预估的减少0.7万人；经季节调整的失业率则是从12月的6.3%降至6.2%。1月未经季节调整的总失业人口增至292.0万人，12月为268.1万人。

--美国爱荷华州总统初选克鲁兹击败特朗普，希拉里微弱领先

美国参议员克鲁兹在爱荷华州共和党总统初选中击败特朗普。来自德州的保守派议员克鲁兹得票率为28%，特朗普得票率为24%。来自佛罗里达州的参议员鲁比奥排名第三，得票率为23%。民主党方面，希拉里·克林顿与桑德斯难分高下。93%选区的计票结果显示，希拉里以得票率50.1%的微弱优势领先桑德斯49.3%的得票率。

--印度央行维持利率不变，进一步放松政策取决于政府预算

印度央行维持政策利率于6.75%不变，符合市场普遍预期，该行选择静待政府2月底公布年度预算声明，以决定是否进一步降息。该行总裁拉詹在周二声明中指出，央行将维持“宽松”立场，但将等候政府于2月29日公布的预算，称预算需要支持经济成长并控制支出。

--BP巨亏65亿美元至少为20年最大，宣布裁员3,000人

英国油气公司BP公布，2015年录得65亿美元的巨亏，为至少20年来最差年度业绩。在国际油市严重下跌的环境下，公司处境艰困。BP称2015年第四季基本重置成本获利、也就是该公司定义的净利仅为1.96亿美元，大幅低于分析师预估的7.3亿美元。BP宣布，将于2017年前在旗下精炼及交易部门裁员3,000人 。

--瑞银集团公布2010年以来最佳年度获利表现，并提高派息

瑞银集团(UBS)公布全年度净利成长79%，创2010年以来最佳表现；该公司并打算提高2015年股息至每股0.85瑞郎，其中包括0.25瑞郎的特别股息，这个股息计划好于分析师预期。瑞银集团2015年全年净利62亿瑞郎(60.9亿美元)，路透调查的分析师原预估净利为57.5亿瑞郎。第四季净利9.49亿瑞郎轻松超越预期。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，投资者对日本央行会议后的大涨锁定获利

日本股市周二下跌，因投资者对日本央行会议后的股市大涨了结获利。日本央行上周五意外实施负利率，引发股市上扬。日经指数收低0.6%至17,750.68点，脱离周一触及的四周高点17,905.37点。东证股价指数跌0.7%，报1,452.04点。

--中国股市：沪综指收涨2.3%，中小盘股带动大盘强劲反弹

中国股市沪综指收涨2.3%。分析师指出，今日创业板率先上扬，带动人气回暖，大盘强势反弹个股普涨，但成交量未见明显放大，表明节前市场观望气氛仍较重。节前大盘或将在底部反复震荡，节后市场走向将取决于春节期间海外市场走势。沪综指收报2,749.57点，涨60.72点，或2.26%。上海A股今日成交1,580亿元人民币，上日为1,521亿元。

--香港股市：能源股领跌港股收低，内地股市大涨未能激励恒指

香港股市收低，恒生能源指数领跌。尽管内地股市大涨，但未能激励此间市场。恒生指数收低0.8%至19,446.84点。恒生国企指数跌1.1%至8,058.83点。

--汇市：油价疲弱抑制冒险意愿但提振日圆，澳元下跌

日圆微涨，因油价下跌打压股市和冒险意愿；澳元下跌，此前澳洲央行维持利率不变，但保留进一步宽松政策的可能性。0810 GMT，美元兑日圆下跌0.23%至120.69，远离上周五日本央行意外采取负利率后所及一个月高点121.70日圆。欧元兑美元上涨0.14%至1.0901美元，仍然处于今年初以来1.0711-1.0985区间。

--欧元区公债收益率下跌，因欧洲央行总裁确认将检视货币政策

欧元区公债收益率下跌，因油价下跌，另外欧洲央行总裁德拉吉确认了将在下月会议上检视货币政策的承诺。德国10年期公债收益率下滑2个基点至0.34%，重新跌向九个月低点0.24%。欧元区其他可比公债跌幅在1-3个基点。

--国际油市：油价下跌，受中国担忧及OPEC供应增加打击

油价在亚洲盘下跌，虽然俄罗斯可能与石油输出国组织(OPEC)举行会谈提供了一些支撑，但对能源消费大国中国的担忧和供应增加都打压市场。0815GMT，布兰特原油期货下跌0.99%，报33.90美元。美国原油期货跌1.23%，报31.23美元。

--全球金市：金价升至三个月高点，因全球经济低迷

金价小升至三个月高点，因全球制造业调查结果疲弱凸显全球经济面临的挑战，投资者转向避险资产。0817 GMT，现货金微跌至1,124.61美元，之前触及11月3日以来的高点1,130.11美元。

--金属期市：伦铜触及四周高位，受春节前的技术性买盘提振

伦敦期铜受技术性买盘推动触及四周高位，交易员赶在农历新年假期之前结清仓位。此外，中国股市和汇市企稳，帮助缓解了投资者对该国经济的忧虑情绪。0755GMT时，伦敦金属交易所三个月期铜上涨1.1%，报每吨4,609.50美元，稍早一度触及4,618美元的1月7日来最高。上海期交所期铜小升0.1%，报每吨35,640元人民币(5,417美元)。(完)