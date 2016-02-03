《路透晚报》--2月3日

2013年4月24日，香港一家金店的销售人员向顾客展示两幅结婚用的金手镯。 REUTERS/Bobby Yip

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国化工向瑞士先正达提出430亿美元收购出价

中国化工集团与瑞士农化集团先正达周三宣布，中国化工将向先正达提出双方协议的430亿美元收购出价，创下有史以来单一中国企业最大海外收购行动。两家公司表示，收购要约将允许支付先正达股东最高每股股息16瑞郎，其中包括一项在完成交易条件下支付的特别股息5瑞郎。先正达CEO表示，他认为中国化工收购先正达的计划，不会遇到重大监管阻挠。

--日本央行总裁：可再次宽松政策，有更多选项刺激通胀

日本央行总裁黑田东彦表示，央行有充裕空间进一步扩大刺激政策，并准备将已然为负的利率进一步降低，这暗示为了实现通胀率目标，央行准备再次行动。即便此前他采取了“现代央行历史上最强力的货币政策框架，”黑田东彦说，如果现行的工具不起作用，他不排除设计新的工具来复苏经济。

--大宗商品价格暴跌，导致澳洲出口收入骤减

澳洲12月贸易逆差激增至六个月高点，因第四季末主要资源出口商品价格大幅下跌，给出口收入带来沉重打击。澳洲统计局公布12月经季调商品/服务贸易收支为逆差35.35亿澳元，远高于路透调查预估的逆差25亿澳元。经济前景丝毫没有更加乐观，最近的油价大跌撼动全球市场，促使澳洲央行(RBA)承认，可能需要降息，以抑制对经济的持续破坏。

--就业数据及新西兰央行总裁言论暗示，3月利率将保持不变

新西兰失业率意外降至逾六年低点以及央行总裁的谈话，均令人更加预期央行可能在3月份维持利率不变。新西兰统计局公布，第四季经季节调整后的失业率降至5.3%，为2009年3月以来最低。央行总裁则称不会仅因整体通胀率偏低就降息。

--泰国央行维持指标利率不变，称财政支出可扶助经济

泰国央行连续第六次会议决定维持指标利率不变，一如外界普遍预期，让政府支出帮助提振低迷的经济增长。泰国央行表示，当前的政策利率有助于经济复苏，并称货币政策依旧宽松，政策空间应该保留。

--美国报告首例本土感染寨卡病例，性接触或为传播途径

美国德克萨斯州卫生部门官员周二报告首例在美国本土感染的寨卡病例，据称这宗病例可能是经由性接触、而非蚊子叮咬而感染。寨卡病毒与巴西数千例新生儿小头症有关联，疫情在美洲快速扩散，世界卫生组织（WHO）官员周二称担心其进一步蔓延至非洲和亚洲。之前人们认为寨卡病毒仅通过伊蚊叮咬传播，而这起病例显示性接触亦为传播途径，是个令人不安的新情况。

--Panasonic下调全年营业利润预估，因中国家电销售放缓

日本电器企业Panasonic Corp下调全年营业利润预估，因在经济放缓情况下，担心中国家电销售趋弱。Panasonic预计，截至3月底的本会计年度，集团营业利润将为4,100亿日圆(34.2亿美元)，低于此前预估的4,300亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：收盘重挫逾3%，油价下跌及日圆走强打击人气

日本股市重挫，因油价延续近期跌势，且日圆走强，打击整体市场人气。收盘时，日经指数下跌3.2%，报17,191.25点，创下两周来最大单日跌幅。东证股价指数收盘下跌3.2%。

--中国股市：沪综指缩量收跌，节前交易意愿不强大盘低位震荡

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，昨日公布房地产利好政策对市场情绪提振不明显，今日大盘低开后震荡整理，临近收盘时逐渐回升，盘中个股走势分化明显，中小盘个股续强，钢铁、煤炭板块则领跌市场。目前整个市场人气较低，大盘维持低位震荡状态。沪综指收报2,739.25点，跌10.32点，或0.38%。上海A股今日成交1,457亿元人民币，上日为1,580亿元，此前成交低点为2015年9月30日1,566亿元。

--香港股市：恒指收跌逾2%，能源和保险类股表现疲弱

港股收跌逾2%，能源类股和保险巨擘领跌，此前中国银联声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。恒生指数收盘重挫2.3%，报18,991.59点，恒生国企指数跌2.5%，报7,858.31。

--汇市：油价下跌使焦点重回全球经济问题，日圆因避险操作上涨

日圆兑美元微涨，因油价下跌引发投资者买入避险资产，压低美债收益率(殖利率)跌至10个月低点，并打击了美元的魅力。0845 GMT，美元兑日圆微跌0.04%至119.89，远离上周五日本央行意外采取负利率后所及六周高点121.70日圆。欧元兑美元下跌0.01%，报1.0917美元。

--国际油市：原油期货扳回跌幅微涨，供应过剩依然施压

原油期货在亚洲交易时段尾盘微涨，但盘中多数时间为下跌，因美国上周原油库存增至超过5亿桶，而且伊朗计划从3月起增加出口。0835 GMT时，布兰特4月原油期货涨0.21美元或0.64%，至每桶32.93美元，上一交易日结算价跌1.52美元，或4.4%。

--全球金市：金价守在三个月高点附近，因避险情绪占据主导

金价在三个月高点附近持稳，其避险吸引力未减，因全球经济动荡引发忧虑。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持仓升至11月以来最高水准，凸显投资者对黄金的兴趣增强。0839 GMT，现货金微跌至1,125.66美元，距离周二创下的11月3日来的高点1,130.30不远。

--金属期市：铜价上涨，受中国数据好转及空头回补提振

伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，向上日所及四周高点回升，因消费大国中国传出乐观消息，而且交易员继续在节日来临之前解除空仓。0842 GMT，伦铜上涨35美元或0.77%，报4,584美元。上海期货交易所期铜涨0.3%至每吨35,650元人民币。(完)