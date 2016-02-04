（更正）《路透晚报》--2月4日

（更正：市场摘要欧元债市部分，应更正为“脱离了周一触及的九个月低点”，而非“周一也脱离了九个月低点”）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--消息人士称鸿海将获得投资夏普的优先谈判权

知情人士说，夏普已经决定在并购谈判中给予台湾鸿海优先谈判权，选择鸿海所提出、比日本政府基金救助计划更为优渥的提议。一名消息人士表示，鸿海提出以约7,000亿日圆(59亿美元)投资夏普，比日本政府支持基金的投资金额多出一倍。

夏普社长高桥兴三则表示，正集中精力与台湾鸿海进行谈判，通过三年来在日本共同经营一家工厂，两家公司已经建立起信任。但高桥兴三否认鸿海取得谈判优先权，强调是集中更多资源在与台湾鸿海谈判上面。

--主要产胶国3月起将降低出口以拉抬胶价

亚洲主要橡胶生产国同意自3月起的六个月时间，减少出口61.5万吨，藉此提振价格。在供应过剩之下，胶价先前跌至全球金融危机以来低点。根据由泰国、印尼和马来西亚所属的国际橡胶三方委员会(ITRC)的声明，泰国将减少出口32.4万吨，印尼减少23.874万吨，马来西亚减少5.226万吨。

--欧洲央行总裁德拉吉称若不对低通胀及早行动，会面临较大风险

欧洲央行总裁德拉吉表示，对超低通胀采取行动过晚的风险要大于行动过早，观望立场可能导致信心的长期损失。德拉吉并称，若欧洲央行允许通胀经过很长一段时间才回升至目标水平，央行只能会让通胀减速的趋势持续下去。

--波士顿FED总裁支持实施更严厉的银行压力测试

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，他支持对“大到不能倒”的大型银行实施更严厉的压力测试，包括更高的资本要求。罗森格伦是美联储内部较具影响力官员之一，他指出，上述改变已经大幅降低系统性重要金融机构倒闭的可能性。美联储尚未决定，是否要规定系统性重要银行必须在例行压力测试中，将资本附加金纳入整体资本要求。

--瑞信2008年来录得首次年度亏损，将加快裁员步伐

瑞士第二大银行--瑞士信贷公布的财报显示，自2008年以来首次录得年度亏损，该公司并称市场动荡短期内不会结束，将加快裁员步伐。瑞士信贷全年净亏损为29.4亿瑞郎(29.2亿美元)，路透调查分析师预估中值为亏损21.2亿瑞郎。

--壳牌2015年收入至少为13年来最低，受油价下跌打压

欧洲最大石油企业--皇家荷兰/壳牌石油集团公布，2015年收入为至少13年来最低，因油价下跌损及获利。壳牌公布，2015年收入较上年下降87%至19.4亿美元，与分析师预估相符。上周该公司股东批准其收购竞争对手BG Group。

--东芝预计2015/16年度亏损高于此前预估，因重组成本上升

日本工业综合企业东芝表示，预计截至2016年3月31日的财年亏损将高于此前预估，因在爆出13亿美元会计丑闻后重组成本上升。东芝称，目前预计该财年净亏损为7,100亿日圆(60.2亿美元)，此前预计亏损为5,500亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆升值及企业财测利空打压收低，但夏普飙升

日本股市日经指数周四跌至一周低点，日圆走升打击市场信心，而Panasonic及日立等龙头股调降获利预测后，股价均大跌。夏普飙升17%，稍早消息人士向路透表示，夏普已决定给予台湾鸿海优先谈判收购权。日经指数收低0.9%至17,044.99，为1月28日以来最低收盘位。东证股价指数跌1.2%至1,388.81。

--中国股市：沪综指反弹收涨1.5%，隔夜美元大幅下跌缓和市场情绪

沪综指反弹收涨1.5%。分析师指出，隔夜美元大幅下跌，包括此前美联储加息预期有所减弱，对中国资本外流压力和人民币资产的冲击有所缓解，大盘借机反弹，个股普涨。沪综指收报2,781.02点，涨41.77点，或1.52%。上海A股今日成交1,744亿元人民币，上日为1,457亿元，较上个交易日增两成。

--香港股市：恒生指数收涨1%，因能源股上升且美元走软

香港股市收涨，能源股因油价反弹而大涨，此外，隔夜美元下跌缓解了资金外流的疑虑。恒生指数上涨1.0%，至19,183.09点，恒生国企指数涨1.5%至7,974.40点。

--汇市：美元因美国升息前景转淡而承压，静待更多联储官员发声

美元兑日圆和欧元走势仍低迷，此前在海外市场大跌。美联储官员谈话，打压了对美国未来升息的预期。纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，自美联储上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。0906GMT，欧元对美元日内上涨0.5%至1.1158，美元兑日圆下跌0.4%至117.42。

--债市：德国公债收益率上升，追随隔夜美国债市的走势

欧元区公债收益率上升，反映了隔夜美国公债市场的走势，这是受到了油价飙升8%的提振。油价的最新一波反弹扭转本周稍早的多数跌幅，促使投资者重返股市等风险资产，而避险的德国公债收益率脱离了周一触及的九个月低点。

德国10年期公债收益率上升2个基点至0.29%，其他多数欧元区公债收益率涨幅多在1-2个基点。

--国际油市：油价扩大涨幅，受美元走软及产油国讨论减产传闻提振

原油期货扩大上日涨幅，即便美国库存因过量生产处于纪录高位。但由于美元走软，且传言称产油国可能将讨论减产问题提振市场，油价从而获得助力。0820 GMT，布兰特原油上涨0.12%或0.04美元至每桶32.32美元；美国原油期货上涨0.25%或0.08美元，报每桶32.36美元。

--全球金市：金价距离三个月高位不远，美联储加息预期减弱

金价保持在三个月高位附近，之前录得两周来最佳单日表现。市场预期全球经济和金融的不利形势使得美联储很难在短期内加息，这支撑金价。0823 GMT，现货金微涨至1,143.60美元，周三曾一度攀高至1,145.60美元的10月30日以来最高。

--金属期市：伦铜触及一个月高位，美元跌势激发大宗商品空头回补

伦敦期铜连续第二天上涨，升至一个月高位，因美元隔夜大跌，激发石油等大宗商品买兴，促使作空的投资人在农历春节假期前结清部位。0859GMT，伦铜涨幅上涨0.7%，报4,668美元。上海期货交易所期铜合约上涨2.2%至每吨36,330元人民币。(完)