《路透晚报》--2月5日

2016年2月5日，丰田汽车在东京的一家展厅，一名雇员在丰田企业标识旁工作。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：道富银行接近收购GE资产管理业务--消息

知情人士表示，道富银行接近达成协议，收购通用电气(奇异/GE)的1,150亿美元资产管理业务。美国工业综合企业GE目前正持续脱手非核心重点的资产。消息人士本周称，总部位于波士顿的资产管理公司道富银行在收购GE这项业务方面，已超越高盛等其他竞购者，占据了优势，目前与GE的谈判进展到最后阶段。

--德国12月工业订单较前月降0.7%跌幅大于预期，受内需减弱拖累

德国经济部表示，12月工业订单较上月下滑0.7%，一改先前两个月大幅上升之势。路透调查原本预估12月仅下滑0.5%。内需订单下滑2.5%，而来自欧元区以外的订单上升，拉动海外订单成长0.6%。经济部并称，10-12月工业订单成长1.0%，其中内需订单上升1.1%，海外需求订单成长1.0%。

--英国央行副总裁称，2016年通胀率料将一直低于1%-BBC

英国央行副总裁布罗德班特表示，近期油价下跌，料将使今年英国通胀率持续低于1%。“这波(油价)跌势持续相当久，很可能，这会使通胀率维持在1%以下，今年全年都如此，但此后可能上升，而且我们的确认为会在两三年后回到目标，如果不说会稍稍高于目标的话。”他还重申自己的观点，即没有加息的迫切需要。

--澳洲央行强调就业市场强劲，认为未来经济增长低于趋势且通胀温和

澳洲央行公布的货币政策季度报告认为，未来一年经济增长低于趋势水平且通胀温和，但表示降息与否将取决于就业市场是否出现恶化，以及近来金融市场动荡是否表明全球经济趋弱。澳洲央行强调就业市场意外强劲，这促使其调降失业率预估。过去澳元下跌也一直是支撑经济的要素之一，尤其是服务业出口。澳洲央行预期此一趋势料将持续。

--安赛乐米塔尔去年核心获利在财测下档，将增资30亿美元

全球最大钢铁公司安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)公布，计划增资30亿美元，以在钢铁和矿业疲软的状况下降低债务。该公司同时公布全年财报，核心获利位于预测区间的下档，预测2016年利润率将进一步下滑。除增资之外，该公司宣布，出售旗下西班牙汽车用钢生产商Gestamp 35%股份将入账近10亿美元。

--法国巴黎银行计划到2019年削减投行成本12%，以提振获利

法国巴黎银行宣布，计划到2019年将投行业务成本削减12%，以提振利润率。同时该行表示，将退出一些业务以带动增长。监管及合规成本，加上之前宣布的旗下BNL Italian部门9亿欧元(10.1亿美元)的减记，令法国巴黎银行的净利下滑51.7%至6.65亿欧元，低于路透调查分析师给出的平均预估8.45亿欧元。

--丰田汽车第三季营业利润低于预期，但上调北美全年销量预估

日本丰田汽车上调北美全年销量预估，因美国市场需求旺盛；但受支出增加影响，第三季营业利润低于预期。10-12月当季，丰田汽车的营业利润为7,220亿日圆(61.8亿美元)，较上年同期下降5.3%，而且低于汤森路透I/B/E/S/调查12位分析师预计的7,800亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连续第四日下挫，关注美国就业数据

日本股市日经指数连续第四日下跌，因担心日圆走强或削弱出口商利润，与此同时投资者在等待即将公布的美国非农就业数据，以从中寻找有关美联储加息前景的线索。日经指数 收跌1.3%至16,819.59点，创下1月26日以来最低收盘水准。本周该指数累计下挫4%。东证股价指数跌1.4%至1,368.97，共计33.9亿股换手，远高于通常的日均量22亿股。

--中国股市：沪综指收跌，春节长假前最后一个交易日市场交投清淡

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今天是春节长假前最后一个交易日，市场交投清淡，股指在窄幅区间反复波动，今日午后盘中一度有资金拉升工程类个股护盘，但节前套现卖盘亦很坚决，尾盘指数出现跳水。节后走势须视假日期间国际市场动态。沪综指收报2,763.49点，跌17.53点，或0.63%，该指数全周累计上涨0.95%。上海A股今日成交1,447亿元人民币，上日为1,744亿元。

--香港股市：受资源类股带动收高，春节假期前交投淡静

香港股市小幅上涨，受资源类股票带动，市场自美国股市隔夜的表现获得一些力道。港股恒生指数收高0.6%至19,288.17点。恒生国企指数涨1.0%至8,054.87点。

--汇市：美元料创2009年5月以来最差周线表现，日圆逼近两周高点

美元周五自两个半月低点回升，本周料创2009年5月以来最大周线跌幅，投资人静待今日稍晚公布的美国就业数据，以验证美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不会升息的观点。欧元/美元小跌0.2%，报1.1190美元，但全周有望录得逾3%的涨幅--为2011年以来最大纪录。美元兑日圆持平报116.80日圆，接近两周低点116.525。

--国际油市：油价回吐涨幅下跌，受疲弱基本面打压

原油期货回吐稍早涨幅转为下跌，受疲弱基本面打压。本周市场走势震荡，一天内价格的震荡幅度超过10%。0842 GMT，布兰特原油下跌1.31%至每桶34.01美元；美国原油期货下跌1.04%，报每桶31.39美元。

--全球金市：金价在三个月高点附近，周线有望创下一个月最大涨幅

金价交投在10月以来最高附近，有望创下一个月内最大单周涨幅，因对于美联储能否坚持其升息路径的疑虑升温，从而令美元受到压力。0844 GMT，现货金报1,156.06美元，周四曾创下10月29日来的高点1,157.20。

--金属期市：伦铜小跌，但有望连续第三周录得涨幅

伦敦期铜略下滑，不过有望连续第三周录得涨幅，因市场企稳的迹象说服交易商在下周中国春节假期前结清部位。0847 GMT，伦铜涨幅下跌0.58%，报4,660.0美元。上海期货交易所期铜上涨0.4%，报每吨36,190元人民币(5,514美元)。(完)