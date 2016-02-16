《路透晚报》--2月16日

2016年2月16日，北京一家券商营业部内的一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行开始实施负利率，市场认为是失败之举

日本央行周二刚开始实施负利率，但金融市场已经认定是失败之举。这凸显在全球市场动荡的局面下，该行可用来刺激经济成长的选择已经不多。

在日本央行政策委员会宣布实施负利率以来的11个交易日内，日经指数累计下跌了8.5%，尽管周一大幅反弹；日圆兑美元则上涨了6.5%。

--沙特、卡塔尔、委内瑞拉及俄罗斯石油部长已经结束闭门会议--消息

据消息人士称，沙特、卡塔尔、委内瑞拉及俄罗斯石油部长已经结束闭门会议。这是数月以来的最高级别会议，表明产油国或许最终准备着手解决供应过剩问题。

卡塔尔石油部长称，我们已经同意将产出冻结在1月水准，认为此举将会稳定市场。卡塔尔能源部长称，决议是由卡塔尔、沙特、俄罗斯及委内瑞拉所做成，卡塔尔将带头行动。沙特阿拉伯石油部长欧那密表示冻结产出于1月水准足以应付市况。

该消息一出布兰特原油削减涨幅，此前一度大涨6%至近两周高点。

--澳洲央行会议记录对经济前景坚持审慎乐观看法

澳洲央行周二公布2月2日会议记录，表示未来几年中，经济增长速度可望在没有通胀问题之下逐渐加快，这样的良性发展可能在必要时提供进一步降息的空间。澳洲央行在会议记录中重申，极低的利率以及澳元疲软已经为成长提供支撑。澳洲央行在该次会议中维持利率在纪录低点2.0%不变。会议记录中没有任何迹象显示，澳洲央行已经改变有条件的宽松倾向。

--韩国央行连续第八个月维持利率不变，分析师预期3月降息

韩国央行一如预期连续第八个月维持利率不变，同时密切关注全球政策变化对缓慢复苏的国内经济的影响。委员会预测，未来国内经济将持续复苏，以内需活动为中心，但考虑到外部经济环境，委员会认为围绕经济增长路径的不确定性已增大。

此前路透调查的27名分析师中，有25位预测央行周二将维持利率不变，但多数分析师预期将在3月降息，以刺激经济活动。预测降息的分析师认为，央行应当迅速对外部风险上升做出反应，尤其是中国经济放缓。

--日本政府将继续禁止退休基金GPIF直接投资股票--消息

来自日本执政党自民党和政府的消息人士表示，自民党已经决定不允许日本政府退休金投资基金(GPIF)直接投资股票，因担心该基金将对公司管理造成影响。GPIF的下一步是希望直接投资股票，基金已经向政府提出该请求。据坚持要求匿名的消息人士称，自民党将在三年后重启这个讨论。

--高盛建议作空黄金，近期因经济忧虑而录得的涨幅过高

投资银行高盛称，投资者应作空今年表现最佳的资产之一黄金。高盛认为，近期黄金因全球经济状况忧虑而录得的涨幅过高。高盛称，金价将回调。“对中国因素、石油和负利率的担心在黄金和其他金融市场可能已被夸大，”高盛在研究报告中称。我们建议透过高盛商品价格指数(GSCI)的展期指数作空黄金，”该报告称。高盛预计三个月后金价将降至每盎司1,100美元，一年后跌至1,000美元。

[市场摘要]

--日本股市：震荡中小幅收升，回购消息推动软银大涨15.9%

日本股市继上日大幅反弹后周二在震荡交投中小幅收升，而油价则涨至一周高位。日经指数微升0.2%，收于16,054.43点。今日涨幅逾半数源于通信企业软银集团的提振，该股大涨15.9%，因此前该公司表示将回购至多5,000亿日圆(44亿美元)或14.2%的股票。东证股价指数涨0.4%，收于1,297.01点。

--中国股市：沪综指收升3.3%创三个半月最大涨幅，受金融数据超预期等提振

沪综指放量收升3.3%，创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，今日公布的1月金融数据大超预期，刺激A股继续展开技术性反弹。另外中国“两会”即将召开，管理层不断表态提振经济，投资者政策预期偏暖，加之海外股市近日纷纷企稳反弹，市场信心有所恢复。

沪综指收报2,836.57点，大涨90.37点或3.29%；此前最大单日涨幅为去年11月4日的4.31%。上证A股今日成交1,980亿元人民币，上日为1,286亿元。

--香港股市：恒指追随全球市场反弹之势收升1.1%，能源股领涨

港股延续涨势，能源股领涨；由于油价上升，加上欧洲和中国股市反弹，市场人气得到改善。恒生指数收升1.1%至19,122.08点。恒生国企指数涨2.1%至8,028.34点。各股普遍上涨。追踪能源类股的指数上涨逾3%。

--国际油市：多国石油部长在多哈的记者会结束，沙特石油部长称会议成功

布兰特原油大涨6%至近两周高点，因全球主要产油国官员将举行会议的消息，引发最终可能达成减产协议以解决严重过剩的臆测。

消息人士称，沙特、卡塔尔、委内瑞拉及俄罗斯石油部长已经结束闭门会议，沙特阿拉伯石油部长欧那密称，冻结产出于1月水准足以应付市况。布兰特原油期货应声回吐涨幅。

0912GMT，4月布兰特原油涨1.41%，报每桶33.86美元。美国原油期货涨1.53%，报29.89美元。

--全球金市：金价跌穿1,200美元，风险胃纳升温抑制避险需求

金价连续第三个交易日下跌，并跌穿每盎司1,200美元，因围绕全球经济的担忧情绪减弱，推动股市反弹，挫伤对黄金的避险需求。高盛建议做空黄金，这更是加重了看跌情绪。

现货金跌至盘中低点每盎司1,190.40美元，0836GMT时缩减跌幅，报1,198.20美元。

--金属期市：伦铜上涨，中国市场企稳缓解投资者担忧

伦铜反弹，而中国市场企稳，市场担忧有所缓解；之前投资者担心中国股市及人民币可能进一步下跌，进而殃及全球经济脆弱的反弹势头、削弱市场对金属的需求。油价反弹以及强劲的美国消费数据也促使投资者在上周大跌后逢低买进。

0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.78%至每吨4,597.50美元，前一交易日上涨1.4%。上海期货交易所期铜合约收盘持平于每吨35,680元人民币。(完)