《路透晚报》--2月17日

2015年1月23日在多伦多拍摄的加拿大硬币。 REUTERS/Mark Blinch

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--15年来首个全球石油协议的命运，可能掌握在伊朗手中

15年来首个全球石油协议的命运可能在周三确定，石油输出国组织(OPEC)也许向伊朗提供特殊条件，力劝其参与冻结产量的协议。

据华尔街日报引述消息人士的话称，卡塔尔能源部长及OPEC主席周三前往德黑兰讨论原油产出限制计划。

伊朗一名高阶官员周三向Shargh日报表示，伊朗将会持续扩大石油产出，直至达到因核计划问题而受国际制裁之前的水准，并表示要求伊朗冻结石油产量是不合理的。伊朗石油部副部长表示，伊朗将在本月底前向欧洲出口400万桶油。

--美国波士顿联储总裁称考虑再度升息时应“不慌不忙”

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，在考虑再度升息时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应“不慌不忙”，因为海外问题以及金融市场动荡可能会抑制本就低迷的美国通胀。罗森格伦的言论比上月讲话更加谨慎，强调称美联储应该调降去年12月所做的经济预测，因为油价此后持续下跌，而且金融市场动荡且全球经济放缓。

--独家：巴西可能弃用美元，以提振与伊朗的贸易

巴西贸易部长Armando Monteiro向路透表示，巴西将接受伊朗用欧元和其他货币支付飞机、汽车和机器贸易的款项，以规避美国对伊朗仍未取消的制裁。Monteiro是首位证实巴西可能接受伊朗以欧元等其他货币付款的巴西官员。根据美国对伊朗的制裁，伊朗不能使用美国金融系统。他还说，巴西总统罗塞夫可能在今年访问伊朗以提振本国出口。

--泰国部分政策制定者对今年泰铢升值表示担忧

根据2月3日泰国央行货币政策委员会会议记录，部分委员担忧今年泰铢升值或将影响该国的出口型经济。会议记录显示，多名委员对泰铢相对走强表示担忧。会议记录表示，“泰铢升值的幅度超过多数亚币，导致名义有效汇率(NEER)上升，在部分委员看来，这和以往一样，对泰国经济复苏可能没什么好处。”

--韩国1月银行外汇存款降至近两年低位，人民币存款续降

韩国央行周三公布的月度数据显示，韩国1月银行外汇存款连续第三个月下降，至近两年最低水平，因企业支取美元用于贸易结算。韩国央行发布公告称，截至1月底，银行外汇存款总额减少29.3亿美元至556亿美元，为2014年3月底以来最低水平。数据还显示，人民币存款延续始于去年5月的下降势头，截至1月底规模降至44亿美元，韩国央行称，这是因为投资者没有什么理由增加人民币投资。

--企业面消息：

私募股权企业Apollo Global Management称，已同意收购美国安保公司ADT Corp，这将创下今年迄今最大一笔杠杆收购案(LBO)，在LBO案融资不易的情况下仍大胆出手。

美国仙童半导体表示，已拒绝中国华润微电子有限公司和北京清芯华创投资管理有限公司提出的收购要约，因为担心美国监管当局会出于国家安全考虑而阻止该交易。

两名消息人士告诉路透，加拿大Brookfield资产管理公司打算最早在周四，将对澳洲港口和铁路巨头Asciano的收购报价提高至90.5亿澳元(64.3亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数下跌1.4%，因日圆转强且油价走势波动

日本股市周三在震荡交投中下跌，因日圆扭转兑美元的走疲趋势，源于油价反弹之势消退，以及市场对日圆的避险需求重燃。日股日经指数下滑1.4%至15,836.36点，延续早盘跌势，在盘内震荡交投中，日股随着日圆走强而下跌。东证股价指数下滑1.1%，收报1,282.40点。

--中国股市：沪综指放量收升逾1%连两日反弹，但短期难有趋势性行情

中国股市沪综指放量收升逾1%，连两日反弹。分析师指出，前期利空因素减弱或暂退，个股整体较为活跃；目前市场仍属超跌反弹，短期难有趋势性行情。后市反弹高度将取决于“两会”期间的政策因素、资金情况和市场情绪。

沪综指收报2,867.338点，涨30.767点或1.08%。上证A股今日成交2,249亿元人民币，上日为1,980亿元。沪深300指数收报3,063.32点，涨0.87%。

--香港股市：恒指收低1.0%结束此前两日涨势，能源类股重挫

香港股市下跌，结束此前两日涨势，部分因能源类股下跌拖累大盘。恒生指数收盘跌1.0%至18,924.57点；恒生国企指数跌1.2%至7,928.76点。能源类股分项指数大跌3.2%，对于沙特阿拉伯和俄罗斯就冻结石油产量在1月水平可能达成协议，此前押注全球石油减产的投资者反应冷淡。

--汇市：日圆兑美元上涨，因风险偏好恶化

日圆兑美元收复部分失地，因油价近来的反弹态势消退，对避险货币日圆的需求重燃。0819GMT，美元兑日圆下跌0.47%，至113.52，远离周二触及的一周高点114.875。市场将关注今日稍晚公布的美国房市及工业生产数据，及美联储1月政策会议纪录，以从中寻找引导。

--国际油市：油价止涨转跌，因迹象显示伊朗不会冻结产出

油价下跌，逆转盘中稍早涨势，因有迹象显示伊朗不会参与沙特、俄罗斯和其他产油国有关将产油量冻结在1月水平的协议，从而令当前的供应过剩维持下去。0811GMT，布兰特原油期货下滑0.12美元，报每桶31.06美元，盘中稍早攀升至32.83美元。美国原油期货跌0.12美元至每桶28.92美元。

--全球金市：金价突破1,200美元扭转连跌局面，因股市下滑

金价跳涨1%，突破每盎司1,200美元的关键水平，扭转连跌三日局面，因亚洲股市和美元下滑。今日随着股市再度下滑，黄金再度获宠。亚洲股市在强劲上涨两日后回落，避险货币日圆兑美元亦收复部分失地。现货金一度盘中高位每盎司1,212.20美元。随后缩减涨幅，0834GMT时报每盎司1,207美元左右。前三日金价累计下跌3.7%。

--金属期市：伦敦期铜小跌，油价整固走势未能提振商品市场人气

伦敦期铜小跌，国际油价在沙特-俄罗斯达成冻结产能的协议后展开整固。该协议未能真正打动投资者，而且交易员更加关注于全球经济形势不佳的新迹象。0808GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.15%至每吨4,550美元，上日收盘持平。上海期货交易所期铜合约下跌0.9%，至每吨35,480元人民币，触及2月3日以来最低水平。(完)