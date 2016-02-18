《路透晚报》--2月18日

2016年1月25日，飞鸟经过停泊在东京港口的Mt. Fuji轮船和一座吊车。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本1月出口同比降幅为逾六年最大，贸易收支变逆差

由于中国和其他主要市场需求下降，日本1月出口录得全球金融危机以来最大同比降幅，这让日本经济陷入危险境地。财务省数据显示，1月出口较上年同期锐降12.9%，超过市场预估中值的下降11.3%，为连续第四个月下降，尤其是钢铁和油品出口减少。这是2009年10月以来最大同比降幅，当时全球金融危机冲击需求。

这一最新数据加剧了对日本当局在重振经济方面选项所剩无几的担忧。日本最大贸易伙伴国--中国的经济放缓，依然是对日本以及全球经济的一大拖累因素，损及大宗商品和多种多样消费品出口商。

--日本央行总裁为负利率辩护，称并非为了削弱日圆

日本央行总裁黑田东彦表示，采取负利率并非直接着眼于打压日圆，反驳外界的广泛批评。他还把市场持续动荡归因于投资者担忧中国放缓、油价下跌和欧洲银行业状况。，另，黑田东彦呼吁，20国集团(G20)必须根据需要采取协同政策行动，以减轻金融市场动荡对全球经济造成的负面影响。

日央行审议委员石田浩二警告称，全球市场动荡势头若持续，可能损及家庭和企业信心，从而冲击日本经济。

--美国圣路易斯联储总裁布拉德称，现在继续升息“不明智”

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，在通胀预期下降和股市波动的时候继续升息是“不明智的”。这标志着布拉德立场的重大改变，他是美联储中立场较为强硬的官员之一。

他还表示，美联储“远未达到”需考虑负利率的地步。他说，虽然全球风险上升，但美国经济前景依然相当强劲，无需像欧洲和日本一样需通过实施负利率来刺激增长。

--澳洲1月失业率意外攀升，澳元应声下跌

澳洲统计局公布，1月就业人口连续第二个月减少，失业率升至四个月高点，这份令人失望的报告推低澳元汇价，并略微提高了澳洲央行进一步降息的机率。，1月就业人口减少7,900人，分析师原先预估为增加1.5万人。失业率上升至6%，分析师原预估为持稳于5.8%。受此消息影响，澳元兑美元下滑0.0025美元至0.7145。银行间利率期货缩减稍早时跌幅，因市场预期降息机率稍微增加。目前利率期货暗示，现为2.00%的隔夜拆款利率在5月前下调的机率约为50%。

--韩国企划财政部长官称，准备好在外汇市场走势无序时进行干预

韩国企划财政部长官柳一镐称，近期美元/韩元汇率的波动情况引起韩国政府的高度关注，如果价格波动太过剧烈，政府将准备实施干预。“我们的立场是，汇率走势将基本由市场决定，但如果波动变得极端，我们会准备进行干预。”

--印尼央行降息25个基点至7.00%，以提振经济增长

印尼央行一如预期进行年内第二次降息，旨在提振经济增长。该央行将指标利率下调25个基点至7.00%。印尼央行设定的今年通胀率目标为3-5%，1月通胀率为4.14%。

印尼央行总裁称，预期2020年之前国内生产总值(GDP)平均成长6.2%-6.7%。还称，日本央行负利率政策对包括印尼在内的新兴经济体有利。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数反弹收高2.3%，受油价上涨及美国强劲数据提振

日本股市周四反弹，因为在好于预期的美国经济数据及油价上涨提振下，全球投资者对高风险资产的偏好升温。日经指数收高2.3%至16,196.80点，创一周半最高收盘点位，未受出口下滑数据的影响，而是从油价回升及隔夜欧洲和美国表现强劲的迹象获得引导。东证股价指数上涨2.3%，收报1,311.20点。

--中国股市：沪综指收市小跌，连两日上涨后出现技术性调整

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，在大盘连续两天上涨后，投资者心态有些犹豫，大盘今日顺势出现技术性调整，但基建、建材等周期股表现仍相对坚挺。

沪综指收报2,862.893点，微跌4.445点或0.16%。上证A股今日成交2,289亿元人民币，上日为2,249亿元。沪深300指数收报3,053.699点，跌0.31%。

--香港股市：收涨2.3%，追随全球市场反弹之势

香港股市上涨逾2%，受能源股飙升助推，追随隔夜美国和欧洲股市的上涨，并受到油价跳升的提振。恒生指数收涨2.3%至19,363.08点，恒生国企指数涨3.0%至8,166.47点。能源板块涨4.3%，中国石油、中海油和中国石化均录得强劲涨幅。

--汇市：油价上涨提振加元等商品货币走高，美元走势受抑

加元守在两周高位，受到油价跳涨的大幅提振；与此同时，由于美联储1月会议记录并未提供新线索，美元横向盘整。伊朗发声支持俄罗斯和沙特牵头的冻结产量行动后，油价劲扬，投资者因而追捧加元。加元兑美元升至1.3655加元，为2月4日以来高点，0806GMT时报1.3675加元。

--国际油市：原油期货攀升，因伊朗支持产量冻结计划

原油期货在亚洲交易时段上涨，此前伊朗支持俄罗斯和沙特的冻结产量计划。不过分析师认为，此举不会导致任何减产，并且伊朗方面也没有提出自己的行动。0808GMT，布兰特原油上涨0.27美元至每桶34.77美元；上日收升7.2%，盘中一度触及日高34.99美元。美国原油上涨0.68美元，报每桶31.34美元；上日收高5.6%，盘中触及31.49高点。

--全球金市：金价因股市攀升而下滑，不过仍守住1,200美元上方

金价在股市反弹后下跌，但仍勉力守住每盎司1,200美元上方，因市场押注美联储将放缓升息步伐。美联储会议记录显示，美联储上个月担忧全球经济放缓与金融市场大跌可能拖累美国经济，并考虑改变原先计划好的2016年升息路径。0810GMT，现货金下滑0.2%至每盎司1,207美元。黄金周三上涨0.7%，暂时中止此前三日的连跌。

--金属期市：伦铜微跌，因中国增长担忧削弱油价反弹的支撑力度

伦铜微跌，围绕中国经济增长的持续担忧，削弱了油价飙升以及嘉能可成功进行短期债再融资消息的提振作用。铜价受到如下因素打击：春节期间需求放缓、对全球经济增长的担忧影响到贸易。但鉴于第二季度中国需求旺季前制造业活动增加，分析师称铜价应会开始寻获支撑。0811GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨4,571美元，下跌0.39%。上海期货交易所期铜合约 SCFcv1 回吐稍早涨幅，收升0.1%，至每吨35,700元人民币(5,478美元)。(完)