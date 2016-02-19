《路透晚报》--2月19日

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国当局疑似干预外汇市场以支撑韩元

随着美元兑韩元汇率波动不断加剧，韩国企划财政部和央行联合对外汇市场的跟风行为发出警告，以遏制韩元跌势。他们表示将采取一切必要措施遏制美元兑韩元汇率的过度波动。韩国当局发出警告后，韩元几乎抹掉早盘所有跌幅。一些交易员随后对路透表示，他们怀疑外汇当局抛售了美元以支撑韩元。韩元本周累计跌1.9%，创1月4-8日期间以来最大单周百分比跌幅。

--路透短观：日本2月制造业信心仍大多受抑，因全球增长放缓担忧

路透调查显示，日本2月制造业信心仍大多受抑，未来三个月预计还将恶化，这突显出对全球经济增长放缓和市场动荡的担忧。短观调查显示，2月制造业景气判断指数从1月的正6略升至正7，因食品加工和精密机械行业好转，但汽车、钢铁和炼油业景气回落。该指数5月料降至正4。调查显示，服务业景气变差，意味着日本经济增长面临严重阻力，但近期该指数料会有所企稳。

--英国央行官员罕见评论市场升息预期，认为预期时间过晚

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，如果央行如市场预期的那么久才升息，他会感到意外。威尔的讲话刊登在周五的报纸专访中。这愈发显示部分英国央行官员对市场预期的2019年中期才会升息感到不安。“如果升息要等待像市场暗示的那么久，我将会感到意外...但市场很可能被证明是正确的，”威尔在访问北爱尔兰时对Irish News表示。

--独家：TPG最新私募股权基金已募近百亿美元，将结束募资--消息

熟悉内情消息人士称，TPG资本的最新全球私募股权基金在努力了两年后即将筹集完成，募得100亿美元，这对该公司迈向首次公开发行(IPO)的计划是至关重要的一步。此举象征着全球最大私募股权公司之一在杠杆收购界东山再起。消息人士本周说，TPG最新的并购基金TPG Partners VII已筹得98亿美元投资资金，而且势将超越其100亿美元的上限。消息人士说，该基金预计在今年春季结束募资。

--专访：日本邮政保险社长称，负利率政策令其重新考虑投资策略

日本邮政保险社长石井雅实在接受路透专访时表示，将调整4月1日起新财年的投资策略，以因应日本央行负利率政策带来的影响。日本邮政保险计划提高股票和外国债券在投资组合中的比重，到2018年3月止的财年，将这部分投资的占比从去年12月底的6.4%提高到10%。“从中长期来看，这可能是买进股票的好时机。”石井雅实并称也会考虑其他资产类别，不过那些可能需要监管批准。“有很多可能性，包括另类资产和高收益资产。”

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.4%而周涨6.8%，日圆走强及油价下滑构成拖累

日本股市周五在清淡交投中下跌，因日圆走强以及油价回落削弱了风险偏好。日经指数收跌1.4%至15,967.17点，但仍录得6.8%的周线涨幅，上周曾重挫11.1%。东证股价指数跌1.5%至1,291.82点，成交量仅为22.9亿股，为1月末以来最低成交量。

--中国股市：沪综指连两日小幅收跌，短期缺乏持续上攻动力

中国股市沪综指连续第二日收盘小跌，本周则录得两个月最大涨幅。分析师指出，春节后首周大盘走势回暖，“两会”题材开始预热；不过此轮反弹是对于汇率修复的合理预期反应，后市大盘能否继续反弹需要等待新的催化剂。

沪综指收报2,860.021点，跌2.872点或0.10%；该指数全周累计上涨3.49%，此前最大单周涨幅为去年12月18日当周的4.2%。沪深300指数收报3,051.59点，跌0.07%。

--香港股市：追随全球市场下跌，但周线涨幅超5%为10个月来最佳表现

香港股市追随全球市场走势而收低，油价涨势告歇后能源板块回落，但主要股指一周表现为10个月来最佳，涨幅超过5%。恒生指数周五跌0.4%至19,285.50点，恒生国企指数跌0.7%至8,112.57点。恒生指数周线大涨5.3%，恒生国企指数跳升8%，创下2015年4月10日来最大单周涨幅。

--汇市：风险资产下跌提振日圆，兑欧元触及两年半高位

日圆全线上涨，兑欧元触及两年半新高，部分因原油及股市再次下跌，重燃对避险日圆的需求。欧元兑日圆低见125.47，为2013年6月以来最低。美元兑日圆下跌0.4%至112.83，朝上周所及近111.00的15个月低位回落。

--国际油市：供应过剩担忧打击油价下跌，美国库存升至纪录高位

原油期货在亚洲盘下跌。美国原油库存升至纪录高位，令围绕全球供应过剩的担忧重燃，这盖过了沙特和俄罗斯等产油国达成冻产计划的影响。0814GMT，布兰特原油期货下跌0.04美元至每桶34.24美元，上日收跌0.22美元。美国原油期货下滑0.16美元至每桶30.61美元，上日收高0.11美元。

--全球金市：金价回吐隔夜涨幅，但股市疲软令其守在1,200美元之上

金价继隔夜大涨后回吐部分涨幅，但仍守在每盎司1,200美元之上，股市下跌刺激了新一轮黄金避险需求。今年迄今为止金价累计上涨16%，为股市动荡和全球经济担忧中表现最佳的资产。但部分分析师称市场反应过度、金价还会进一步下跌。0816GMT，现货金跌至每盎司1,224美元左右，本周至今已累计下跌1%，因交易商在金价上周涨至一年高位后进行了获利了结。

--金属期市：伦铜有望录得五周来第四次周线上涨

伦铜上涨，有望录得五周来第四次周线上涨，因交易员逢低买入，以便在最大铜消费国--中国需求旺季到来前增加库存。0812GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.54%至每吨4,600美元，稍早前触及4,631.50美元，为2月9日以来最高。(完)