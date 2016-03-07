《路透晚报》--3月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦暗示宽松政策暂时告一段落，将研究负利率效果

日本央行总裁黑田东彦表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将不会扩大刺激政策。他还维持对日本经济前景的乐观看法，反驳了认为1月采取的负利率对市场几乎没有什么积极影响的批评之声。黑田东彦重申，为使通胀达到2%的目标，若有必要，日本央行已做好再度放宽政策的准备，或通过加速资产购买，或通过将负利率进一步下调来宽松。

--惠誉称，日本推迟上调消费税或给本国主权债务评级来不利影响

惠誉一位高管称，日本若推迟原定的消费税上调计划，可能给该国主权债务评级带来负面影响。近来日本议会在讨论是否要推迟原定于2017年4月开始的消费税上调举措。“惠誉亚太主权评级主管Andrew Colquhoun在接受电话采访时表示，“若不上调消费税，又没有其他同等的财政整顿措施，(日本的)财政赤字将会更高，债务规模膨胀也会快于我们当前的预期，这对于其信用评级而言是不利的，有可能导致负面的评级行动。”

此外，评级机构穆迪一分析师称，日本经济增长今年面临下行风险，这可能令其更难实现整固财政的目标。穆迪目前预测日本2016年将增长1%。

--消息人士称，央行将调降下一财年经济成长和物价预估

知情消息人士称，日本央行料在4月进行季度评估时调降对下一财年的经济成长和物价预估，因全球需求疲弱损及其经济增长，且日圆升值降低燃料进口成本。“无论是经济增长还是物价，风险显然都偏向下方，”其中一位消息人士称，这种观点得到另两位了解央行想法的官员认同。日本央行将在4月27-28日举行更为关键的货币政策会议，届时将进行季度评估，消息人士称，委员会成员可能在这次评估中调降经济增长和物价预期，以反映外部需求疲软。

--新加坡交易所竞购波罗的海贸易海运交易所

新加坡交易所竞购伦敦波罗的海贸易海运交易所，旨在提振船舶经纪商和大宗商品贸易商之间的衍生品交易，密切贴合该交易所开发亚洲干散大宗商品定价基准的努力。熟悉该交易所策略的消息人士表示，尽管全球大宗商品市场重挫，但长期看乾散货运衍生品市场和清算业务仍蕴含希望，并且新加坡交易所热衷于提高其铁矿石、液化天然气和焦煤等亚洲定价基准的吸引力。“这将加强新加坡交易所与很多大型客户的联系，他们之间已经有一定程度的交易，”一位消息人士称。消息人士拒绝署名，因未被授权对媒体表态。新加坡交易所拒绝置评。

--消息人士称，鸿海和夏普的收购案谈判“在正确轨道上”

消息人士表示，台湾鸿海收购日本夏普多数股权的谈判“在正确的轨道上”。鸿海上月底因意外的债务问题而在最后关头喊停收购案。一位消息人士称，谈判将在本周做出结论。其并称，多数尽职调查已完成。夏普股价在午后交易中大涨逾6%。

鸿海表示，董事长郭台铭正在曼谷参加一个由夏普主办的业务扩张会议，并称夏普邀请郭台铭参加此次会议。另一位了解鸿海想法的消息人士表示，郭台铭的参加暗示，他已开始参与夏普的业务活动。

--印度马恒达反思双龙汽车战略计划，有意在中国本土制造汽车

印度综合企业马恒达正在重新思考对于亏损的韩国汽车生产商双龙汽车的战略，暂缓进军美国市场的计划，以将重心转到中国。马恒达执行董事Pawan Goenka告诉路透，公司正在与中国企业进行磋商，通过代工制造协议或创建合资企业在中国生产双龙汽车。目前在中国的双龙汽车均从韩国出口，然后经由当地分销商销售。在中国生产汽车将意味着，双龙可以在当地降低售价。Goenka称，相比进军美国市场并从头打造分销网络，聚焦扩大在现有市场的销量是明智的。

[市场摘要]

--日本股市：收盘下跌终结连四日涨势，因投资者获利了结

日本股市日经指数周一收跌，结束连四日涨势，因投资者对上周大涨获利了结。日经指数下跌0.6%收报16,911.32点。东证股价指数收跌1.0%，报1,361.90点，有22.1亿股换手，为3月1日来最低水平。

--中国股市：沪综指缩量收升连五日走高，钢铁、有色等板块领涨

中国股市沪综指缩量收升，并为连续第五日上涨。分析师指出，今日股指维持高位震荡走势，但整体量能低迷，对于后续走势形成较大考验和制约。沪综指收报2,897.340点，涨23.193点或0.81%。上证A股今日成交2,081亿元人民币，较上日减少三成，上日为2,944亿元。沪深300指数收报3,104.84点，涨0.35%。

--香港股市：几近收平盘，尽管大陆市场上涨

香港股市基本收平盘，未受大陆市场上涨影响，恒生指数过去三周涨逾10%后卖压升温。恒生指数跌0.1%至20,159.72点，恒生国企指数涨0.8%至8,626.31点。

--汇市：对欧洲央行放宽政策的预期打压欧元下跌

欧元下跌近0.5%，欧洲央行周四将召开政策会议，市场普遍预计欧洲央行将进一步放宽货币政策，以提振仍旧走势不稳的欧元区经济。路透调查显示，欧洲央行在3月10日会议上扩大债券购买规模的可能性正在提高，而对于该行进一步下调业已为负的存款利率，经济分析师们几乎持肯定看法。欧元兑美元在欧洲盘初下跌0.5%至1.0954。欧元兑日圆跌0.7%至124.47。

--欧元债市：欧债收益率下滑，归功于对欧洲央行放松政策的押注

欧元区公债收益率(殖利率)周一下滑，对欧洲央行本周稍晚可能进一步放松货币政策的预期，帮助葡萄牙债市摆脱了惠誉将评级展望由正面下修至稳定的负面影响。葡萄牙10年期公债收益率跌4.5个基点，报2.93%。 欧元区其他公债收益率跌3-5个基点不等，因投资者预期欧洲央行周四至少将把存款利率下调10个基点，至负0.40%，并将提高购债规模。

--国际油市：油价跳涨，因交易商平掉空仓和美国生产商削减活跃钻机数

原油价格跳涨，此前涨势已经提振指标油价自年内低点反弹逾三分之一，得益于供应趋紧以及全球前景的改善，这提升了油市人气。0835GMT，布兰特近月原油期货报每桶39.09美元，上涨0.93%。美国原油期货报每桶36.42美元，上涨1.36%。

--全球金市：金价在13个月高点下方持稳，美国就业数据强劲支撑加息预期

金价在上周所及的13个月高点下方持稳，美国就业数据强劲支撑了美联储今年将升息的预期，这遏制了金价近期的涨势。不过美联储不太可能在下周议息会议上加息，这多少给金价带来支撑。0832GMT，现货金涨报每盎司1,264.94美元。美国4月期金跌0.39%，报1,265.9美元。

--金属期市：伦铜自四个月高位回落，因交易商进行获利了结

伦敦期铜自上周五所及四个月高点回落，因交易商担心，当前价位已超出基本面需求对应水平，所以对上周涨幅进行获利了结。0830 GMT，伦敦期铜下滑1.07%至每吨4,973.50美元。上海期交所主力期铜上涨1.5%至每吨38,090元人民币，削减稍早超过3%的涨幅。上海期铜的技术图显示，随着价格突破200日移动均线，技术面改善。(完)