《路透晚报》--3月8日

2015年3月13日，在泽尼察以股票曲线为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第四季GDP萎缩程度低于预估，但民间消费仍旧疲弱

日本2015年第四季经济萎缩程度低于初估，但民间消费仍旧疲弱，突显在海外不利因素加剧浮现下，首相安倍晋三欲恢复经济成长所面临的挑战。

内阁府周二发布的数据显示，日本经济去年10-12月环比年率修正后为萎缩1.1%，初值为萎缩1.4%。市场预估中值为修正后萎缩1.5%。修正后的GDP数据显示，第四季资本支出增幅上修为1.5%，初值为1.4%。民间消费修正为下降0.9%，初值为下降0.8%。

此外内阁府还公布，消费者信心指数较1月下降2.4点至40.1，为2013年10月以来最快下降速度，并触及2015年1月以来最低水准。

--德国1月工业生产创下逾六年来最快增速

德国经济部数据显示，1月工业生产较前月增长3.3%，不仅大幅超过路透调查预估中值0.5%，并为2009年9月以来最大增幅。德国1月工业生产创下逾六年来最大增速，显示出欧洲最大经济引擎德国在2016年开局稳健，尽管金融市场动荡令企业景气受损。相对温暖的冬季天气也帮助1月建筑业产出大增7.0%。资本财也大增5.3%，构成另一个亮点。不过，分析师指出德国经济依然面临多项挑战。

--澳洲央行对增长前景感到乐观，紧盯就业市场表现

澳洲央行副总裁洛威表示，在长达10年的矿业投资荣景之后，澳洲经济正成功实现再平衡，低通胀意味着央行在需要时仍有进一步降息的空间。洛威将放宽政策的前景与就业市场表现挂钩，暗示若失业率保持稳定，或许无需调整政策。谈及澳元汇率回升时，洛威称澳洲央行乐见澳元“略微贬值”，但承认在全球这么多央行放松政策的情况下，很难使澳元下滑。

--日本家庭支出低落，政府悄悄研议第二度推迟消费税上调

日本政府已开始非正式地讨论第二度推迟上调消费税，因家庭支出较首相安倍晋三上任时还要低且仍在下滑，使得安倍政府有选举因素的政治考量。目前，安倍及财务省都坚持消费税将在13个月后将从8%升至10%，许多忧心日本庞大债务的经济学家对此也表示支持，尤其是在参议院夏季大选前，正进行将调高政府支出的行动。但一些政府官员和执政党人士却悄悄地展开对策，想第二度推迟这不受欢迎的消费税上调举措。

--Fortescue拟让淡水河谷入股最高15%股权，并开展合资企业

铁矿石业互为对手的巴西淡水河谷和Fortescue Metals Group称，双方进行中的讨论可能会让淡水河谷收购Fortescue少数股权，以及共同合作混合铁矿石销至中国。Fortescue执行长Nev Power对记者说，这项非约束性协议可能让淡水河谷取得最多15%的Fortescue股权。Power说，共同混合铁矿石的业务可能在六个月内展开。Fortescue并称，公司并未把合资企业看作是淡水河谷并购Fortescue的前兆，所以竞争性不会减少。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收于近一周低位，因日圆走强拖累出口类股

日本指标股指日经指数周二收报近一周最低，因日圆走强令投资者保持警惕，对出口商类股造成冲击。日经指数收低0.8%至16,783.15点，创3月2日以来最低收盘位。东证股价指数跌1.0%，收报1,347.72点；JPX-日经400指数跌1.0%至12,200.13点。

--中国股市：沪综指逆转收升实现六连涨，中小盘股逞强引领大盘翻红

中国股市沪综指收市小升，实现六连涨。分析师指出，由于仍处熊市阶段，大盘五连涨后投资者趋向获利了结，今早承受抛压较大；午后随着中小盘股转强，市场人气活跃起来，低位承接力量加强，大盘尾市逆转翻红，不过成交量依然在低位。沪综指收报2,901.387点，涨4.047点或0.14%，盘中最大跌幅为3.27%。上证A股今日成交2,200亿元人民币，上日为2,081亿元。

--香港股市：收跌，市场持续上涨后投资人居高思危

香港股市收跌，在经过长达一个月的涨势后，许多亚洲投资人态度转为谨慎。恒生指数下跌0.7%，至20,011.58点，恒生国企指数跌1.4%，至8,505.22点。

--汇市：日圆及欧元上涨，中国贸易数据打压冒险意愿

避险日圆及低收益欧元兑美元上涨，因中国贸易数据表现不振，点燃有关全球需求状况的疑虑，打压风险偏高资产及货币的买气。美元兑日圆走低，下跌约0.5%至112.85日圆，稍早触及一周低点112.75。欧元兑美元约上涨0.2%至1.1042，远离3月2日所及的一个月低点1.0825美元。不过欧元兑日圆跌约0.2%至124.65日圆。欧洲央行周四将进行的政策评估仍令欧元前景蒙阴。

--国际油市：布兰特原油持于40美元上方，投资者认为油价已触底

油价受疲弱的中国贸易数据拖累而下跌，但布兰特原油价格仍持于每桶40美元上方，上交易日曾跳升至年内高位，因产油国宣布讨论支撑市场，投资者重新押注油价进一步上涨。0836GMT，布兰特原油期货报40.55美元，下跌0.73%。美国原油期货报每桶37.65美元，跌0.71%。

--黄金涨至13个月高点附近，市场押注美联储下周不会升息

黄金涨至13个月高点附近，受美元走势困顿及市场预期美联储下月不会升息的预期支撑。0839GMT，现货金报每盎司1,274.66美元。美国4月期金上涨0.93%至每盎司1,275.5美元。

--金属期市：伦铜下跌，疲弱中国贸易数据打压金属前景

伦敦期铜下跌，脱离近期触及的四个月高点，因中国贸易数据疲弱，损及金属前景，并重燃有关中国经济下行可能拖累全球经济成长的忧虑。0837GMT，伦敦三个月期铜下跌0.53%至每吨4,975.00美元，延续上日跌势。上海期铜下跌约1.2%至每吨37,750元人民币，但仍高于200日移动均值。(完)