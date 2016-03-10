《路透晚报》--3月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行连续第九个月维持利率不变，近期不准备放松政策

韩国央行维持政策不变，总裁暗示不准备在近期放松政策，这打压公债期货下跌，提振韩元汇率。韩国央行货币政策委员会(MPC)连续第九个月维持利率在纪录低位1.50%不变。七名委员中有一名投票赞成降息25个基点，该委员上个月亦曾投票主张降息。

央行总裁李柱烈称，“我们必须观察未来油价走势，不过油价已明显上涨，美国经济指标也显示向好趋势。”李柱烈指出，经济面临的上行和下行风险似乎均衡。李柱烈发表讲话后，韩元兑美元一度上涨0.8%，韩国公债价格下跌，三年期公债3月合约下跌0.16点。

--德国1月出口连续第二个月下滑，但进口增长高于预期

德国联邦统计局数据显示，德国1月出口连续第二个月下滑，而进口增长却超过预期，这暗示中国和其他新兴市场的疲弱需求在2016年初抑制了德国的经济增长。德国1月经季节调整后出口较前月下滑0.5%，12月修正后为下滑0.7%。1月进口成长1.2%，贸易顺差收窄至189亿欧元。贸易数据突显出，随着中国和俄罗斯需求减少，德国经济增长持续从传统的依赖出口型向消费拉动型转变。

--朝鲜称取消与韩国合作协议，将清算开城工业区资产

朝鲜(北韩)表示，已取消与韩国之间一切交流及经济合作项目协议，并称将“清算”留在朝鲜领土的韩国企业及政府资产。负责朝韩事务的朝鲜祖国和平统一委员会，亦扬言对韩国总统朴槿惠及其政党采取打击行动。

韩国军方称，朝鲜周四凌晨向其东部海滨城市元山附近的海域发射两枚短程弹道导弹，导弹飞行了约500公里。

--IMF官员称下月恐将下修全球成长预估，中国不会硬着陆

国际货币基金组织(IMF)金融顾问比尼亚尔斯(Jose Vinals)称，该组织可能在未来数周内进一步调降全球成长预估，称决策官员们必须提出全面性措施来强化各国经济。比尼亚尔斯在参加一场由印度央行举办的活动中表示，“下个月召开春季会议时很有可能近一步下修我们的预估。”比尼亚尔斯对中国经济放缓以及银行和企业面临的沉重压力表示担忧，他表示，去杠杆对全球金融稳定而言至关重要。不过他还表示，认为中国经济不会硬着陆。

--法国1月工业生产创2011年12月以来最高增幅

法国国家统计局公布数据显示，1月工业生产较前月增加1.3%，超过预期，创2011年12月以来最高。法国1月制造业产出较前月增长0.8%。

--英国2月房地产价格继续快速上升，但增税或放慢未来升速

英国皇家测量师学会(RICS)称，该国房地产价格2月继续快速上升，不过随着房产税的上调，房价升速可能在未来几个月放慢。RICS表示，2月房价差值升至正50，仍处于过去五个月以来的窄幅区间内，1月下修后为正48。除伦敦之外，房屋销售在以近两年的最快速度增加，RICS指出，有证据显示，对英国可能脱欧和全球经济不确定性的担忧抑制了伦敦的房屋需求。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.3%终结三日连跌，因市场风险偏好升温

日本股市周四实现四日来首涨，油价上涨改善了投资者的风险偏好，而日圆走软和对于欧洲央行(ECB)将进一步放松政策的预期则提振出口类股。日经指数收高1.3%至16,852.35点。

--中国股市：沪综指缩量收跌2%，通胀担忧升温令投资者信心受挫

中国股市沪综指缩量收跌2%。分析师指出，今天公布的2月CPI数据回升较快，市场对通胀担忧加剧，投资者信心受挫，尾盘出现跳水，金融、石油石化等权重周期股走势相对疲弱。今日稍晚欧洲央行将宣布宽松政策，市场观望氛围较为浓厚，成交量大幅萎缩。沪综指收报2,804.726点，跌57.830点或2.02%。上证A股今日成交1,411亿元人民币，创2月15日以来最低。

--香港股市：回吐涨幅略微收低，因内地股市下跌拖累人气

香港股市回吐稍早涨幅略微收低，内地股市午盘持续下跌打压人气。恒生指数收低0.1%至19,984.42点，恒生国企指数跌0.3%至8,420.14点。

--汇市：欧洲央行宽松预期拖低欧元，新西兰元因央行意外降息下滑

欧元/美元下滑约0.0033美元，因预期稍晚的欧洲央行(ECB)会议将采取进一步的宽松举措；新西兰元则触及两周低点，此前新西兰央行意外降息。市场广泛预期，稍晚的欧洲央行会议将出台刺激举措。央行政策制定者志在推动通胀再度上升，并将欧元区经济从连续八年的低迷期中拯救出来。新西兰元兑美元已由海外市场低点回升约0.2%，至0.6635美元，但与降息后触及的低点相比，仍下跌近0.02美元。

--欧元债市：公债收益率下跌，市场预计欧洲央行将进一步放松政策

欧元区公债收益率下跌，稍后欧洲央行将召开会议，市场预计该央行将进一步加强刺激政策以提振通胀和经济成长。欧元区10年期公债收益率跌1-3个基点，德国指标10年期公债收益率跌1.5个基点报0.22%，跌向上周所及10个月低点约0.1%。德国两年期公债收益率报负0.54%，距离上周所及纪录低位负0.58%近在咫尺。

--国际油市：油价下滑，因需求强劲不敌全球供应过剩的影响

油价下跌，上日美国原油触及年内高位，布兰特原油重返每桶40美元之上，分析师警告油市没有理由继续以较大幅度上涨，因为全球供应过剩的问题仍盖过了需求强劲的影响。0838GMT，布兰特原油期货报40.66美元，跌1%。美国原油期货报每桶38.06美元，跌0.6%。

--全球金市：现货金下跌，因股市和美元在欧洲央行决议出炉前上涨

黄金连续第三日走低，进一步远离上周触及的13个月高点，因市场预期欧洲央行将更加放宽政策，这推升亚股和美元。0839GMT，现货金报每盎司1,247.91美元，美国4月期金跌0.66%至每盎司1,249.1美元。

--金属期市：伦铜在四个月高点下方整固，中国数据引发增长担忧

伦铜下跌，进一步远离上周触及的四个月高点，因中国通胀上升加剧对其经济增长的担忧，抵消了欧洲央行政策预期带来的支撑。市场广泛预计欧洲央行今日稍晚将宣布实施更多货币激励举措。0913GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.17%至每吨4,926.50美元。上海期货交易所主力期铜合约涨0.3%，至每吨37,300元人民币。(完)