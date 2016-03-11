《路透晚报》--3月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第一季企业信心大幅恶化，前景料仍疲弱

周五公布的政府调查显示，1-3月大型制造企业景气判断指标(BSI)为负7.9。企业信心大幅恶化，显示金融市场动荡和全球需求低迷对日本脆弱的经济复苏造成打击。该数据让决策者持续面临压力，他们需出台额外的财政和货币刺激措施来重振经济。第二季大型制造企业景气判断指数料为负3.5。这表明鉴于中国及其他新兴亚洲市场需求不振，低迷前景可能不利于日本企业提高薪资或增加资本支出。

--德国经济部月报：虽面临全球成长疑虑，增长步伐仍稳健

德国经济部公布月报称，德国经济2016年开局良好，尽管面临新兴市场放缓影响出口业的阻力，但仍维持在稳健成长路线上。经济部还称，经济信心恶化，因担心中国和其他新兴市场放缓及金融市场动荡。经济部指出，就业水平创纪录高位，当地消费强劲，油价处于低档，以及欧元疲软，应会继续给德国经济带来动力。

--印尼央行总裁称“非传统”货币政策应有其限度

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)表示，全球的“非传统”货币政策应有其限度。此前欧洲央行推出一套大胆的宽松方案。印尼央行副总裁Mirza Adityaswara称，该央行正在观察中国和日本的汇率政策，以防出现货币战，但其不会被卷入任何竞争性贬值活动。他并称欧洲央行的最新措施会导致资本流入亚洲的新兴市场，其中包括印尼。

--大众汽车计划明年底前在德国裁撤3,000个办公室岗位--消息

大众汽车(Volkswagen)两位知情人士表示，公司计划2017年底之前在德国裁减3,000个办公室工作岗位，希望抵消排放门丑闻所带来的成本。这家欧洲最大汽车厂商2016年投资计划比去年缩减10亿欧元(11亿美元)，准备裁撤数以百计的临时工作岗位，并停止生产不赚钱的车型，以期降低成本应对丑闻影响。

--其他经济数据：

* 德国2月消费者物价指数(CPI)终值为较前月上升0.4%，较上年同期持平；2月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.4%，较上年同期下滑0.2%。

* 德国2月趸售(批发) 物价较前月下滑0.5%，较上年同期下滑1.9%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨，受日圆下跌及油价上扬支撑

日本股市周五上涨，因日圆下跌提振出口类股获利前景，国际油市反弹改善风险偏好。盘中走势震荡，日经指数稍早处于平盘下方，终场收涨0.5%至16,938.87点，但周线下跌0.4%。东证股价指数收升0.5%报1,359.32点，JPX-日经500指数涨0.5%，收报12,296.16点。

--中国股市：沪综指缩量收升，市场观望氛围浓厚量能继续萎缩

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，今天大盘低开震荡，成交量大幅萎缩，盘中反弹回抽力度较弱，整体盘面处于弱势格局中，尾盘指数在银行股等权重股的拉抬下勉强翻红，料后市大盘将继续下探。沪综指收报2,810.307点，涨5.581点或0.20%，该指数全周累计下跌2.22%。沪深300指数收报3,018.28点，涨0.17%。

--香港股市：恒指收高逾1%跟随亚股回升，但周线几近收平

香港股市收高逾1%，欧洲央行暗示进一步宽松空间有限后，亚洲市场稍早下滑，但随后扳回跌幅。恒生指数收涨1.1%，至20,199.60，恒生国企指数涨1.7%，至8,561.37点。恒生指数本周总计仅上升0.1%，持续一个月的涨势动能消退。

--汇市：欧元触及三周高点后回落，美元上扬

欧元在隔夜触及三周高点后略跌，之前欧洲央行暗示降息暂时告一段落，引发市场震荡。欧洲央行周四一如预期推出了一系列大胆的宽松措施，包括扩大资产购买规模以及进一步下调业已为负值的存款利率。欧元兑美元跌0.52%报1.1119。美元指数涨0.48%报96.526美元。美元兑日圆上涨0.53%至113.78，欧元兑日圆持平，报126.55。澳元兑美元涨0.51%报0.7492。

--欧元债市：企稳，欧洲央行总裁德拉吉暗示不再降息曾引发抛售

欧元区公债市场企稳，此前曾因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话引发抛售热潮。德拉吉称他预计不会再降息，打击了市场对于一揽子刺激举措的热情。不过，两年期德债收益率(殖利率)有望录得去年12月初以来的最大周线涨幅，当时欧洲央行因行动力度不及预期而令市场大失所望。德国10年期公债收益率跌4基点报0.27%。两年期德债收益率持平在负0.46%。

--国际油市：油价跳涨，受新一波投资及美元走软支撑

油价跳涨，受新一波投资及美元走软支撑，美元下跌导致使用其他货币的进口商购买石油的成本下降，但分析师警告称，更为强劲的价格上扬时机尚不成熟，因为全球供应过剩局面仍然存在。0840GMT，美国原油期货报每桶38.60美元，上涨0.76美元或逾2%。布兰特原油期货报每桶40.68美元，涨0.63美元。

--全球金市：黄金一度触及13个月高点，因欧洲央行暗示降息结束提振欧元

黄金一度触及13个月高点，然后略微回落，因欧元兑美元徘徊在三周高点附近，此前欧洲央行暗示暂时结束降息周期。现货金最高涨至每盎司1,282.51美元，为2015年2月3日以来最高，0841GMT时变动不大，报每盎司1,268.96美元。美国4月期金下滑0.24%，至每盎司1,269.7美元，稍早触及高点1,287.80。

--金属期市：伦铜上涨但恐录得四周来首次周线下跌，中国疑虑犹存

伦铜上涨，受欧洲央行力度大于预期的刺激举措提振，但由于对最大铜消费国--中国的需求增长仍存担忧，铜价仍可能录得四周以来的首次周线下跌。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.96%至每吨4,937美元，延续前一交易日涨势。上海期货交易所期铜合约逆转稍早跌势，上涨0.8%，至每吨37,710元人民币。(完)