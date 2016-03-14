《路透晚报》--3月14日

2016年2月16日，北京一家券商营业部内的一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本1月核心机械订单激增，但剔除钢铁业订单后基本持平

日本1月核心机械订单激增，因钢铁行业订单大增，但分析师称剔除该因素的影响，1月份机械订单与上月基本持平。日本内阁府周一公布的数据显示，1月核心机械订单较前月增长15.0%，增速超过3.0%的预估中值。核心机械订单被视为反映未来六至九个月资本支出的指标。由于该数据的波动较大，故不太可能缓解经济担忧。

--澳洲西岸谷物巨头CBH拒绝一项收购及上市提议，但将检讨营运结构

澳洲最大小麦出口商、西澳谷物合作社Co-operative Bulk Handling (CBH)拒绝一项收购提议，但表示将检讨营运结构，同时已接获其他第三方表达意愿，有可能使CBH成为收购对象。

--新西兰央行助理总裁：通胀预期下滑显示有低利率的必要

新西兰央行助理总裁John McDermott称，“各类指标的通胀预期近来明显下滑，对央行来说这是一个隐忧，为低利率设定的必要性提供了支持，通胀预期“明显下滑”，而且有可能深植在未来的薪资和物价决定中。

--阿里巴巴旗下菜鸟网络完成一轮融资，投资方包括淡马锡和GIC等

中国最大电子商务企业阿里巴巴称，旗下物流分支菜鸟网络已完成一轮融资。阿里巴巴在声明中称，菜鸟网络这轮融资中的投资者包括新加坡国有投资机构淡马锡控股、新加坡政府投资公司(GIC)、马来西亚国库控股公司和中国的春华资本。阿里巴巴没有透露菜鸟网络融资额的细节，是否是通过发股融资，也没有说明菜鸟网络目前估值为多少。

--韩国财长称仍在考虑放松银行外汇远期部位限制

韩国企划财政部长官柳一镐表示，政府仍在考虑放松银行外汇远期部位限制，但尚未作出决定。柳一镐也指出，政府仍持续密切注意汇市走势。银行外汇远期部位限制是韩国的主要资本管制措施之一。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.7%，但美日央行决议之前气氛审慎

日本股市日经指数周一收高，投资人抛开原先对欧洲央行最新刺激方案的怀疑，并认为油价可能正在触底反弹。日经指数收涨1.7%，至17,233.75点，盘中一度劲升逾2%。交易员表示，投资人对风险资产的兴趣回暖，但在本周美国及日本央行会议决议公布之前，买兴略为压抑。

--中国股市：沪综指放量收升1.8%，证监会主席首次公开表态提振市场信心

中国股市沪综指放量收升1.8%。分析师指出，受周末证监会主席公开表态影响，今天大盘高开高走，量能明显放大。创业板大涨有效激活市场人气，盘中个股普涨。同时大盘前期的缩量回调令做空力量得到极大消化，短期资金结合外部环境利好，参与活跃度明显提升。沪综指收报2,859.499点，涨49.192点或1.76%。上证A股今日成交2,019亿元人民币，上日为1,280亿元。

--香港股市：收高，受全球股市上涨及中国内地股市劲扬带动

香港股市收高逾1%，受中国内地股市劲扬及全球股市上涨带动，因油价进一步走强。恒生指数涨1.2%，报20,435.34点，恒生国企指数升1.5%，报8,686.27点。多数类股上涨，地产股升逾2%。

--汇市：美元走势平稳，投资者等待本周多家央行会议提供新指引

继上周大幅动荡后，汇市走势企稳，投资者等待日本央行和美联储(FED)政策会议提供新的交投方向。英国、瑞士、澳洲和挪威央行也都将在本周公布利率决议。分析师称，这些会议对于央行料是一场大考，将检验央行管理市场预期的能力。欧元兑美元持稳于1.1136，距离周四创下的一个月高位1.1218不远。美元兑日圆持平于113.75。

--国际油市：油价下跌，因供应过剩且经济增长减速

油价下跌，全球供应过剩及经济增长减速令其承压，不过产出下降的前景给油市带来一些支撑。0830GMT，美国原油报每桶38.11美元，较上日结算价跌0.39美元。布兰特原油期货下跌0.33美元至每桶40.06美元。摩根士丹利称，油价或已触底，但该行还警告称，经济增长放缓以及高产量或阻碍油价大涨。

--全球金市：现货金反弹，市场观望美联储及日本央行会议

现货金反弹，向上周触及的13周高点靠拢，本周稍晚将有美联储及日本央行的重要会议决议，料将为金价提供走向指引。0830GMT，现货金上涨0.56%，至每盎司1,255.10美元附近，美国期金下跌0.2%，至1,256.5美元。

--金属期市：伦铜接近四个月高位，中国数据和监管层表态缓解疑虑

伦敦期铜价格在四个月高位下方持稳，周末中国公布数据及高层监管人士的言论，缓和了对中国经济体质及其金属需求前景的担忧。0740GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨4,973美元，距离3月4日触及的四个月高位5,059美元不远。沪铜跳涨1%，至每吨37,750元人民币(5,813美元)。(完)