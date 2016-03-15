《路透晚报》--3月15日

《路透早报》--1月19日
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本央行维持政策不变，但对通胀预期下降发出警告
日本央行维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，但就通胀预期下降发出警告，这暗示未来可能需推出更多刺激措施。央行总裁黑田东彦为负利率措施提出辩护，称负利率强化了QQE的影响，将使经济广泛受益，必要时将进一步推出宽松举措。
--法国央行总裁称，今年法国经济增速料低于1.4%
欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，法国今年经济增长料低于欧洲央行预期的欧元区增速1.4%。
--日本内阁官房长官称政府将按计划提高消费税，除非出现重大危机
日本内阁官房长官菅义伟称，首相安倍将按计划在明年提高消费税，除非出现重大金融危机或自然灾害。内阁官房参赞本田悦朗上周称，鉴于可能对民间消费造成伤害，首相安倍晋三应该无限期推迟消费税上调计划，甚至是降税。
--澳洲央行认为经济持续成长有合理前景，维持利率不变适当--会议记录
澳洲央行表示，经济持续成长有“合理前景”，而且判断年初全球市场动荡是否预示更糟糕的形势仍为时过早。澳洲央行在3月1日政策会议记录中表示，低通胀将为必要时放松政策提供空间，但只有当宽松政策“适合向需求提供支撑”时才会行动。央行在此会议上决定，连续第10个月维持隔夜拆款利率于纪录低位2.0%不变。
--日本东芝就出售白色家电业务与中国美的集团进行协商--日经
日本经济新闻报导，东芝就出售白色家电业务给中国美的集团000333.SZ进入最后阶段的磋商。日经新闻称，该交易金额预计达数百亿日圆。
--丰田汽车将同意把基本月薪调升1,500日圆
日本时事通讯社报导，丰田汽车料将同意把每月基本工资调升1,500日圆，即工会要求的3,000日圆的半数。报导称，丰田汽车也计划同意工会所提出相当于7.1个月薪资的一次性奖金要求。丰田汽车将于周三宣布与工会达成的这项协议。外界将丰田汽车视为日本全国企业春季薪资谈判的风向标。
[市场摘要]
--日本股市：收低，因日本央行维持政策不变后日圆走强
日本股市下跌，此前日本央行决定维持货币政策不变，导致日圆上涨，从而压低出口类股。日经指数在日本央行宣布政策决定不久后一度下跌1.1%，随后扳回部分跌幅，终场收低0.7%至17,117.07点。
--中国股市：沪综指微收升，两会将结束及美联储会议前市场观望气氛渐浓
中国股市沪综指微收升。分析师指出，隔夜国际市场大宗商品回调幅度较大，今天黄金、有色金属板块、钢铁板块领跌市场，昨日涨幅较大的中小盘股，受短线获利盘回吐的压力也出现一定程度回调，加之中国两会将结束，以及美联储会议前市场观望气氛渐浓。沪综指收报2,864.368点，涨4.869点或0.17%。上证A股今日成交1,696亿元人民币，上日为2,019亿元。
--香港股市：收低，投资者趁上日涨势了结获利
港股收低，投资者趁上日上涨了结获利。恒生指数跌0.7%报20,288.77点，恒生国企指数跌0.9%报8,605.63点。恒生指数成分企业成交12亿股。
--汇市：日央行维持政策不变推动日圆上涨，焦点转向美联储会议
日圆上扬，因日本央行为期两日的政策会议结果是维持政策不变，一如预期。接下来美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周二开始为期两天的政策会议。主要货币对预计将维持原有区间的波动，因投资者在等待美国货币政策前景的新线索。0811GMT，美元兑日圆跌约0.64%，至113.08日圆。欧元兑日圆跌约0.58%，至125.67日圆。
--国际油市：油价下滑，受累于供给过剩忧虑和经济前景不佳
原油价格下跌逾2%，延续上日的跌势，因市场担心在供给持续过剩的状况下，长达六周的油价回升势头可能已接近尾声。0812GMT，布兰特原油期货报每桶38.70美元，较上日结算价下跌0.83美元。美国原油期货下跌0.80美元，至每桶36.38美元。
--全球金市：金价触及近两周最低，聚焦美联储会议
金价连续三个交易日下跌，触及近两周最低，投资者聚焦即将召开的美联储会议。过去几天全球股市上涨给金市带来压力。0813GMT，现货金下跌0.24%，至每盎司1,231.90美元，美国期金下跌1.0%，至1,232.7美元。现货金稍早一度跌至1,225.70美元的3月2日以来最低。
--金属期市：伦铜下滑，美联储会议前美元保持强势
伦敦期铜微跌，因美元在本周的一系列央行会议之前保持强势，美联储料将确认，未来可能进一步升息。0814GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.97%至每吨4,898美元。该合约价格一直未能突破200日移动均线(周二切入位为每吨5,033美元)，打击了技术型基金的买盘动能。(完)
(整理 刘秀红 审校 蔡美珍)
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。
路透东京1月18日 - 荷兰资产管理公司Robeco投资长Lukas Daalder表示，过去几个月全球股市的上涨，更多的是因基本面的改善，而不是因为预期特朗普执政下的美国将扩大财政刺激。