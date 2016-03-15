《路透晚报》--3月15日

2013年2月28日，在东京拍摄的日元和美元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持政策不变，但对通胀预期下降发出警告

日本央行维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，但就通胀预期下降发出警告，这暗示未来可能需推出更多刺激措施。央行总裁黑田东彦为负利率措施提出辩护，称负利率强化了QQE的影响，将使经济广泛受益，必要时将进一步推出宽松举措。

--法国央行总裁称，今年法国经济增速料低于1.4%

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，法国今年经济增长料低于欧洲央行预期的欧元区增速1.4%。

--日本内阁官房长官称政府将按计划提高消费税，除非出现重大危机

日本内阁官房长官菅义伟称，首相安倍将按计划在明年提高消费税，除非出现重大金融危机或自然灾害。内阁官房参赞本田悦朗上周称，鉴于可能对民间消费造成伤害，首相安倍晋三应该无限期推迟消费税上调计划，甚至是降税。

--澳洲央行认为经济持续成长有合理前景，维持利率不变适当--会议记录

澳洲央行表示，经济持续成长有“合理前景”，而且判断年初全球市场动荡是否预示更糟糕的形势仍为时过早。澳洲央行在3月1日政策会议记录中表示，低通胀将为必要时放松政策提供空间，但只有当宽松政策“适合向需求提供支撑”时才会行动。央行在此会议上决定，连续第10个月维持隔夜拆款利率于纪录低位2.0%不变。

--日本东芝就出售白色家电业务与中国美的集团进行协商--日经

日本经济新闻报导，东芝就出售白色家电业务给中国美的集团000333.SZ进入最后阶段的磋商。日经新闻称，该交易金额预计达数百亿日圆。

--丰田汽车将同意把基本月薪调升1,500日圆

日本时事通讯社报导，丰田汽车料将同意把每月基本工资调升1,500日圆，即工会要求的3,000日圆的半数。报导称，丰田汽车也计划同意工会所提出相当于7.1个月薪资的一次性奖金要求。丰田汽车将于周三宣布与工会达成的这项协议。外界将丰田汽车视为日本全国企业春季薪资谈判的风向标。

[市场摘要]

--日本股市：收低，因日本央行维持政策不变后日圆走强

日本股市下跌，此前日本央行决定维持货币政策不变，导致日圆上涨，从而压低出口类股。日经指数在日本央行宣布政策决定不久后一度下跌1.1%，随后扳回部分跌幅，终场收低0.7%至17,117.07点。

--中国股市：沪综指微收升，两会将结束及美联储会议前市场观望气氛渐浓

中国股市沪综指微收升。分析师指出，隔夜国际市场大宗商品回调幅度较大，今天黄金、有色金属板块、钢铁板块领跌市场，昨日涨幅较大的中小盘股，受短线获利盘回吐的压力也出现一定程度回调，加之中国两会将结束，以及美联储会议前市场观望气氛渐浓。沪综指收报2,864.368点，涨4.869点或0.17%。上证A股今日成交1,696亿元人民币，上日为2,019亿元。

--香港股市：收低，投资者趁上日涨势了结获利

港股收低，投资者趁上日上涨了结获利。恒生指数跌0.7%报20,288.77点，恒生国企指数跌0.9%报8,605.63点。恒生指数成分企业成交12亿股。

--汇市：日央行维持政策不变推动日圆上涨，焦点转向美联储会议

日圆上扬，因日本央行为期两日的政策会议结果是维持政策不变，一如预期。接下来美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周二开始为期两天的政策会议。主要货币对预计将维持原有区间的波动，因投资者在等待美国货币政策前景的新线索。0811GMT，美元兑日圆跌约0.64%，至113.08日圆。欧元兑日圆跌约0.58%，至125.67日圆。

--国际油市：油价下滑，受累于供给过剩忧虑和经济前景不佳

原油价格下跌逾2%，延续上日的跌势，因市场担心在供给持续过剩的状况下，长达六周的油价回升势头可能已接近尾声。0812GMT，布兰特原油期货报每桶38.70美元，较上日结算价下跌0.83美元。美国原油期货下跌0.80美元，至每桶36.38美元。

--全球金市：金价触及近两周最低，聚焦美联储会议

金价连续三个交易日下跌，触及近两周最低，投资者聚焦即将召开的美联储会议。过去几天全球股市上涨给金市带来压力。0813GMT，现货金下跌0.24%，至每盎司1,231.90美元，美国期金下跌1.0%，至1,232.7美元。现货金稍早一度跌至1,225.70美元的3月2日以来最低。

--金属期市：伦铜下滑，美联储会议前美元保持强势

伦敦期铜微跌，因美元在本周的一系列央行会议之前保持强势，美联储料将确认，未来可能进一步升息。0814GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.97%至每吨4,898美元。该合约价格一直未能突破200日移动均线(周二切入位为每吨5,033美元)，打击了技术型基金的买盘动能。(完)