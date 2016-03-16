《路透晚报》--3月16日

2015年6月30日，以股票曲线为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--4月产油国冻产会议可能如期举行，即便伊朗不参加

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的冻产会议4月17日将在卡塔尔召开，OPEC消息人士称，由于支撑油价的政治压力加大，即便伊朗不参加，包括OPEC海湾成员国在内的主要产油国仍支持下月召开会议，讨论冻结产量问题。除了原先协议的四个国家，还不清楚哪些国家会出席。科威特及阿联酋已表示，如果其他主要产油国都遵守，他们也会遵守冻产协议，但这两个国家尚未接获出席邀请。

--德意志交易所与伦交所达成合并协议，成本将大减

德意志交易所称，已与伦敦证券交易所集团(LSE)达成合并协议，合并后的公司每年有望节省成本4.5亿欧元(4.99亿美元)。德意志交易所称，这些成本节省规模不在两家公司已经计划的削减成本范畴内。伦敦证交所的股票交易业务将与德意志交易所的Eurex衍生品交易业务合并，合并后集团估值300亿美元。

--日本央行称有可能把利率降至约负0.5%，不会有更多豁免负利率政策特例

日本央行总裁黑田东彦表示，理论上日本央行有可能把利率降至约负0.5%。他在国会中表示，如果央行决定再次放宽政策，现在还不能说会动用哪些工具，需取决于当时的经济情况。此外，他不认为除了货币储备基金(MRF)之外，还能允许更多免于适用央行负利率政策的特例空间。

--鸿海希望看到夏普第四财季表现，本周或不会签约

一位知情人士称，鸿海已完成对夏普2015年全年的尽职调查，但正寻求获得夏普最新一季的财测。两位消息人士表示，本周可能不会签署协议。一位消息人士表示，鸿海正等待审计和会计人员确认，在2015年底尽职调查发现的债务是否“符合实际情况”。该位人士称，鸿海还要求夏普团队提供最新一季的财测。

--日本主要汽车制造商2016年加薪幅度缩水

日本丰田汽车宣布，新年度员工基本月薪将调涨1,500日圆(13.23美元)，增幅低于去年的4,000日圆，其他汽车大厂的调薪幅度亦见缩水。在年度薪资协商中，日本主要车厂的工会组织要求基本月薪提高3,000日圆以上。日产汽车同意加薪3,000日圆，本田汽车表示将加薪1,100日圆。

--韩国2月失业率升至六年高位，受季节性因素影响

政府数据显示，韩国2月失业率升至六年高位，因农历新年假期间招募的临时性工作岗位在2月初到期。根据韩国统计局的数据，2月经季节调整失业率跳升至4.1%，高于1月的3.5%，亦为2010年2月触及4.2%以来的最高水准。大多数市场人士预计，央行将在4月或今年稍晚降息以刺激疲弱的经济增长。

[市场摘要]

--日本股市：收低，夏普和银行股领跌

日股下跌，在美国联邦储备委员会(美联储，FED)政策会议结果出炉前，投资者减少持仓。夏普股价重挫，之前有消息称其本周可能不会与鸿海签署收购协议。日经指数跌0.8%报16,974.45点。东证股价指数下滑0.8%至1,360.50点，JPX-日经400指数下跌0.9%至12,291.97点。

--中国股市：沪综指微收升，金融权重股强力护盘对指数贡献较大

中国股市沪综指微收升。分析师指出，今日盘中金融权重股获强力护盘，对指数贡献较大，中小盘股则走势疲软，盘中分化迹象明显。美联储会议前市场观望气氛渐浓，短期大盘在缺乏外部刺激的情况下陷入上下两难的格局，料指数或将维持盘整走势。沪综指收报2,870.430点，涨6.062点或0.21%。上证A股今日成交1,896亿元人民币，上日为1,696亿元。

--香港股市：小幅收低，投资者了结获利

港股收低，投资者在中国人代会最后一天抛售股票。分析师称，在中国人代会闭幕前，市场人士可能防御性地了结获利，不过内地股市收高。恒生指数收跌0.2%至20,257.70点，恒生国企指数跌0.4%至8,571.36点。

--汇市：美元指数走坚，等待美联储会议提供关于升息时机的指引

美元指数上涨，美元兑日圆涨近0.5%，投资者等待美联储会议将就利率上调时间给出新的指引。0849GMT，美元指数升0.23%至96.859，进一步远离上周五触及的一个月低点95.938。美元兑日圆涨至113.62，兑欧元升0.23%至1.1083。

--欧元债市：公债收益率小跌，但投资人普遍审慎观望FED决议

欧元区公债收益率(殖利率)小跌，但美联储决议出炉在即，投资人仍不愿大举入市。美联储会议有可能暗示今年将有更多升息。10年期欧债收益率下跌1-3个基点。德国10年期公债收益率持平于0.31%，较2月所及10个月低位上涨约21个基点。

--国际油市：油价上扬，因产油国冻产会议可能如期举行

油价小幅上扬，因即将在卡塔尔举行讨论产量冻结的会议，而且市场预期美国产油量将下滑，但分析师警告称，这两个因素均不意味着全球供应过剩局面的终结。0850GMT，美国原油期货报每桶36.83美元，较前一交易日结算价上涨0.49美元。布兰特原油期货涨0.30美元至每桶39.04美元。

--全球金市：金价回落并接近两周低位，美联储政策决议公布在即

金价连续第四日下滑，盘旋在两周低位附近；投资者在等候美联储政策会议结果。0841GMT，现货金下滑0.1%报每盎司1,230.61美元。美国期金GCcv1基本持平，报每盎司1,231.6美元。

--金属期市：期铜在美联储会议前持稳，中国承诺推出经济支持措施

期铜走稳，因中国政府承诺推出更多经济支持措施。不过铜价涨幅有限，因稍后美联储将召开货币政策会议，预计将确认今年至少升息一次。0903GMT时，LME三个月期铜大致持稳，报每吨4,945美元。(完)