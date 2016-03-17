《路透晚报》--3月17日

2016年2月16日，北京一家券商营业部内，一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚股市跳涨因美联储鸽派态度刺激风险偏好，美元处于守势

亚洲股市周四全线上涨，美元遭遇大跌后处于守势；此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)调降了今年加息的预计次数，推动风险偏好回升。MSCI明晟亚太股指劲扬逾2%，升至两个月高位，欧洲主要股指盘初皆上涨，大宗商品股领涨。澳元及加元兑美元触及数月高点。

--佳能收购东芝医疗设备部门，白色家电业务售予中国美的集团

东芝两大业务出售拍板定案，佳能以6,655亿日圆(59亿美元)收购东芝旗下医疗设备部门Toshiba Medical Corp，有望在当前财政年度内带来大约5,900亿日圆的获利。东芝旗下白色家电业务多数股权则售予中国美的集团，计划3月底敲定此项交易。

--瑞士央行维持指标利率不变，表达干预汇市压低瑞郎意愿

瑞士央行维持指标利率不变，并称仍有意入市干预，以压低“被明显高估”的瑞郎汇率。瑞士央行亦调降经济展望，2016年GDP增长预估由1.5%下修为1-1.5%，通胀率预估由负0.5%降至负0.8%。

--日本央行总裁黑田东彦称，物价趋势显示出改善迹象

日本央行总裁黑田东彦称，由于油价下跌，通胀出现暂时放缓，但不计油价的情况下，整体物价趋势在改善。黑田在对参议院预算委员会的讲话中称，日本央行距离2%的物价目标只走了大约一半的路。

--日本2月出口同比下降4.0%，对中国出口增加5.1%

日本财务省公布，2月出口较上年同期下滑4.0%，降幅小于前月，但经济学家担心，新兴市场增长再度放缓可能抑制未来出口增长。2月进口较上年同期下降14.2%。日本2月对中国出口较上年同期增加5.1%，贸易收支为顺差2,428亿日圆(22亿美元)。

--澳洲2月就业增幅远逊预期但失业率下降，就业与利率前景仍未明

澳洲2月就业人数仅小幅增加，不过失业率回落至5.8%，因为找工作的人数减少。这份喜忧参半的报告并未帮助厘清澳洲就业市场或利率前景。澳洲2月就业人口仅增加300人，远低于市场预估的增加1万人。数据公布后，澳元兑美元升至约0.7616美元的八个月高位。

--威朗制药债权人在违约谈判上将提出严苛要求

据三位消息人士透露，威朗制药的债权人开始提出新的要求，这可能加大该公司业务模式面临的压力。自周三起，威朗制药已经对贷款协议违约。该公司股价由去年8月时的高点每股263.70美元下跌至33.54美元，因其药品大幅涨价以及与特种药生产商Philidor Rx的关联愈发受到关注。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，因日圆走强抑制了投资者风险偏好

日本股市震荡收跌，因日圆走强抑制了投资者的风险偏好，大大抵消了美联储暗示今年升息次数减少带来的涨幅。日经指数收低0.2%至16,936.38点，盘中一度上涨1.6%，最高触及17,253.03点。

--中国股市：沪综指收升1.2%现五连涨，外围市场趋暖中小盘股领涨

中国股市沪综指收升1.2%，并为连续第五日上涨。分析师指出，隔夜美联储声明暂不加息，外围市场走势趋暖，带动国内股市走强，中小盘股集体大涨激发人气，此前市场担心的两会结束后维稳或结束的悲观预期得以修正，短线走势有所活跃。沪综指收报2,904.832点，涨34.402点或1.20%。上证A股今日成交2,125亿元人民币，上日为1,896亿元。

--香港股市：收升，因美联储对加息前景更趋谨慎

香港股市收高，之前美联储降低今年加息的预期次数，提振全球股市。恒生指数涨1.2%至20,503.81点，恒生国企指数涨2.4%至8,773.83点。

--汇市：美元承压，因美联储调降2016年升息次数的预期

美元承压，因美联储将今年的预期加息次数由四次下调至两次。面对反弹的日圆，美元再次承压，刷新三周低位。稍早前美元兑日圆曾扳回部分跌幅，因美联储收紧政策预期降温，推动了亚洲股市上涨。0815GMT，美元兑日圆下滑0.9%至111.56。

--国际油市：油价延续强劲涨势，因产油国支持开会讨论冻产协议

石油期货延续强劲涨势，在全球主要产油国纷纷支持开会讨论冻产协议的计划之后，继续获得支撑。0816GMT，美国原油涨1.04美元至每桶39.50美元。布兰特原油涨0.76美元至41.09美元。

--全球金市：金价上扬，因美联储减少升息次数

金价短暂整理后重拾涨势，因美联储决定减少升息次数，加深了美元压力，金价周三曾大涨2.5%，创下五周来最大单日升幅。0817GMT，现货金涨0.25%至每盎司1,265.46美元。

--金属期市：伦铜重新站上5,000美元，因美联储暗示加息步伐减缓

伦敦期铜重回5,000美元关口上方，之前美国货币政策官员暗示今年加息次数减少，因全球经济脆弱。这番表态打压美元，提振大宗商品价格。0819GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨2.54%，报每吨5,060美元。(完)