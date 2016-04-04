《路透晚报》--4月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本短观调查显示企业调降通胀预期，日本央行承压

日本央行一份调查显示，日本企业3月长期通胀预期较三个月前下降，表明央行1月负利率决定未能安抚企业，并使其相信假以时日物价上涨将逐步加速。日本企业预计，未来一年消费者物价平均将增长0.8%，低于三个月前预期的增长1.0%。

调查凸显市场对日本央行观点的质疑，也凸显日本央行在提升通胀率方面面临的挑战。日本央行极力使通胀率从目前约为零的水准加速升至2%的目标，这让其不断面临再次放宽货币刺激举措的压力。

--欧元区4月SENTIX投资者信心指数为5.7，今年首次上升仍不及预期

调查显示，欧元区4月投资者信心今年以来首度小升，不过无论是全球经济持稳还是欧洲央行祭出的刺激举措，都未能大幅提振信心。4月Sentix投资者信心指数从3月的5.5升至5.7。这是该数据自去年12月以来首度上升，不过仍低于分析师预期，路透调查受访分析师原预期会升至6.4。

--澳洲零售销售与通胀放缓，增强降息可能性

澳洲2月零售销售意外疲弱，对于期望消费支出抵消全球不利因素并让澳洲经济在上半年持续加速的人来说，发出了警讯。另外，一项民间通胀指标非常低迷。周一的这些数据显示，澳洲央行必须认真考虑是否需要在未来数月内再度降息。澳洲央行将于周二召开4月政策会议，市场普遍预期届时该行将维持隔夜拆款利率于纪录低点2%不变。

--日本寻求与G7国家共同强调财政支出的重要性

日本产经新闻报导，日本在准备下月七国集团(G7)峰会之际，寻求强调财政支出在应对全球经济前景不确定性加剧方面的作用。报导称，5月26/27日七国集团日本峰会还将讨论货币政策和结构性改革。产经新闻称，在本月开始的财年，可能追加预算和增加税收将是新经济策略的主要举措。报导称，政府还将评估经济将如何应对，来决定是否推迟明年4月上调消费税计划。

--韩国经济显露反弹迹象，但下行风险加剧

韩国企划财政部次官崔相穆表示，该国经济从2月开始已显示出反弹迹象，但尚未出现明确的上升趋势，而且下行风险加剧。“第一季经济迟滞，因为年底的经济扶持政策到期；不过在第一季临近结束时，我们注意到出现反弹迹象，特别是在2月，”崔相穆在世宗市举行的记者会上表示。崔相穆表示，韩国政府承认经济复苏脆弱，但不打算修改2016年国内生产总值(GDP)增长3.1%的预估。企划财政部将在年中发布下一次经济预估。

--黑石集团将作价最高11亿美元收购印度Mphasis多数股权

美国私人直接投资公司黑石集团已同意，从惠普企业(HPE)手中买入印度信息科技(IT)外包服务提供商Mphasis的多数股权，交易规模最多将达到11亿美元。惠普企业在声明中称，黑石将以每股430印度卢比的价格，买入惠普企业对Mphasis持股的84%。目前惠普企业持有Mphasis的60.5%股权。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一个月新低，因日圆走强且汽车股表现逊色

日股日经指数跌至一个月新低，尽管美国就业报告强于预期，但美元兑日圆仍告下跌，同时汽车类股在公布令人失望的业绩后挫跌。日经指数跌0.3%至16,123.27点。东证股价指数涨0.1%至1,302.71点，对制药商等防御型股票的买兴带来支撑。

--中国股市适逢公众假期休市

--香港股市中国股市适逢公众假期休市

--汇市：美元回升乏力，上周创两个月最大单周跌幅

美元回升乏力，上周创两个月以来最大单周跌幅，而上周五的美国非农就业报告虽表现强劲，但未能改变市场普遍持有的看法，即美联储今年如果升息也仅有一次。美元指数周一持平于94.639，接近上周所及五个半月低点94.319。美元/日圆下跌0.2%，至111.54日圆，距离上月触及的一年半低点110.67只差不到1日圆。

--欧元债市：ECB扩大QE规模，将10年期德债收益率拉至接近零水准

德国10年期公债收益率跌至接近零水准，因欧洲央行加大公债购买力度，抵消了美国坚挺数据公布后投资者对风险资产需求的影响。10年期德债收益率降低3个基点至0.12%，为3月1日以来最低。

--国际油市：油价下跌，因限产前景渺茫

油价下跌，因中东产油国同意控制过剩产量的可能性似乎下降，美国产量仍居高不下，而有关亚洲经济前景的担忧也拖累油价。0817GMT，近月美国原油期货报每桶36.52美元，较上日结算价跌0.73%，即0.27美元。布兰特原油跌0.23%，或0.09美元至每桶38.58美元。

--全球金市：金价延续跌势，因美国非农就业报告强于预期引发升息臆测

金价延续跌势，因上周五美国非农就业报告强于预期，彰显经济强势，引发对美联储可能很快升息的臆测。在近期下跌之后，金价进一步逼近每盎司1,200美元关键点位，若跌穿该水平可能触发技术性卖盘。0819GMT，现货金跌至每盎司1,218美元左右，上周五下跌0.8%。

--金属期市：伦铜触及一个月低位，受美国就业数据和中国需求忧虑影响

伦铜连续第七日下滑，跌至一个月最低水平，因美国就业报告提升了美联储很快升息的可能性，且第一大消费国中国的需求依然堪忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至3月3月以来最低位每吨4,791美元，随后扳回一些跌幅，0820GMT时报每吨4,803美元。上海期交所周一因清明节假日休市。(完)