《路透晚报》--4月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF总裁疾呼全球采取更强力行动提振增长，因下行风险渐增

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德拉高分贝呼吁全球各经济体采取更强力措施提振增长，警告若不果断行动，下行风险将增加。拉加德在法兰克福歌德大学的演讲中提出了明确措施，包括美国应提高最低薪资，欧洲应改善职训，新兴经济体则应降低燃料补贴并提振社会支出。她表示，自2007-2009年全球金融危机以来的复苏“依然太缓慢、太脆弱，这股复苏能否持久，风险正在上升。”

距离拉加德讲话再有不到两周时间，IMF的188个成员国的高级部长、央行官员和其他官员将齐聚华盛顿，参加IMF和世界银行春季会议，以评估全球经济的健康状况。

--欧元区3月企业活动增长仅微小加快，德国民间部门增长降至八个月最慢

调查报告显示，欧元区3月企业活动增速较前月仅有微小的加快，因需求低迷，尤其是服务业的需求低迷，尽管企业进行了大幅度的降价。Market欧元区综合PMI终值显示，欧洲央行刺激举措尚未起到较大作用。该指数仅从2月份的53.0升至53.1，基本未见改善，虽然高于荣枯分界线50，但要低于稍早前53.7的初值水平。

德国3月民间部门增速降至八个月最慢，但整体企业活动仍保持稳健，得益于蓬勃的服务业拉动。Markit德国3月综合PMI从前月的54.1小跌到54.0。这创下了去年7月以来最低水准，但仍高于50的荣枯分水岭，表明虽然新兴市场需求走软，但德国经济依然强劲。

此外，英国3月服务业PMI从2月的近三年低位52.7升至53.7，与经济学家此前的预期相符。再加上周一的建筑业PMI及上周五的制造业PMI也表现低迷，显示英国经济似乎自今年年初以来已放缓，受对全球经济、政府削减支出以及脱欧公投的担忧拖累。

--澳洲央行维持利率不变，印度央行降息

澳洲央行在会议上连续第十次维持利率不变，称因证据显示国内经济持续增长，尽管澳元升值对此不利。在全球开始向负利率靠拢的趋势下，澳洲央行依然维持利率在2%不变，符合普遍预期。该行再次为通胀、失业或全球经济状况需要时的降息敞开大门，但无近期行动的迹象。

印度央行将附买回利率下调25个基点至6.50%，符合9月以来首次降息的普遍预期，这次降息使指标利率降至逾五年来最低水准。但意外的是，印度央行将附卖回利率上调25个基点，至6.0%，同时采取措施保证银行体系拥有充足的现金。

--日本央行总裁称准备进一步放松政策，关注经济及市场动向

日本央行总裁黑田东彦强调，他准备进一步扩展货币政策，当决定下次扩展刺激政策时间及方法时，市场走势将是央行审视的关键因素。黑田仍然乐观认为日本经济在温和复苏，即便上周公布的“短观”调查显示，企业信心因新兴市场需求疲软而恶化。不过他重申，如果通胀向2%的目标上升的前景受到威胁，日本央行将会再次放松政策。他指出，日本央行不会对采取行动犹豫不决，不论是加速资产购买、扩大购买高风险资产，还是进一步调降负利率。

--芝加哥联储总裁呼吁美联储积极主动地实现通胀目标，重申采用“浅”的升息路径

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港表示，美联储需要积极主动地实现通胀目标。他并主张今年美联储仅升息两次，称他的经济增长预测面临的风险偏于下行。“一个极浅的利率路径，就像联邦公开市场委员会(FOMC)预测中值的那样，是较为适宜的，”埃文斯在为香港演说准备的讲稿中称。

--德国2月工业订单意外下降，因海外需求低迷

数据显示，德国2月工业订单出人意料下降，因海外需求减弱，尤其是欧元区国家的需求。这表明全球经济放缓以及市场动荡正在对这个欧洲最大经济体产生影响。德国经济部称，2月德国工业订单较前月下滑1.2%，为六个月来最大按月降幅。此前路透调查中分析师的预估为上升0.2%。此项数据进一步描绘出了海外需求疲弱的图景。此前已有调查显示，今年第一季德国制造业开局低迷。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数挫跌2.4%创七周最低收位，因日圆走强

日本股市周二挫跌至七周低位，因日圆兑美元走强令企业获利蒙阴，这些企业主要依赖日圆走软增加出口创收。日经指数收盘挫跌2.4%至15,732.82点，为2月12日以来最低收盘点位。东证股价指数.TOPX下滑2.6%，收报1,268.37点，33支分类指数均收低。

--中国股市：沪综指收涨1.4%至近三个月新高，基本面趋暖令风险偏好上升

中国股市沪综指收升1.4%，创下近三个月收盘新高。分析师指出，经济基本面出现趋稳向好信号，短期内美国加息等利空因素出现概率较小，再加上银行债转股消息带来一些想象空间，市场风险偏好上升；今日在中小盘股领涨下，大盘录得连四日涨势。

沪综指收报3,053.065点，涨43.536点或1.447%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点；上证A股今日成交2,752亿元人民币，较上日的2,165亿元增近三成。沪深300指数收报3,264.486点，涨1.32%。

--香港股市：恒指收低1.6%未受内地股市上扬提振，能源板块大跌

香港指标股指创下近六周最大跌幅，触及一个月低位，因为在原油价格下滑以及美国货币政策前景指向不明背景下，能源板块大跌。恒生指数收低1.6%至20,177.00点，创2月25日以来最大单日跌幅。恒生国企指数跌1.9%至8,679.04点。

--汇市：日圆兑美元触及17个月高位，因风险偏好降温

日圆兑美元飙升至17个月高位，因股市及大宗商品市场的风险偏好降温，原油价格进一步回落，推动投资者寻求传统避险货币和资产。美元最新跌势加深了近期因美联储主席叶伦讲话打击而出现的跌幅。美元兑日圆跌0.9%至110.30，为2014年10月31日以来低点。今年迄今累计跌幅为8.2%。交易员表示，在110日圆的巨大期权障碍可能放缓了美元的跌势。

--欧元债市：工业订单下滑拖累德国10年期公债收益率跌至近一年低点

德国10年期公债收益率(殖利率)跌破0.10%，为近一年来首见，因该国3月工业订单创六个月以来最大降幅，表明全球增长放缓正在对德国产生影响。策略师表示，油价连续第三日下跌也拖累通胀，进一步推低已经承压的德债收益率。10年期德国公债收益率下跌3个基点至2015年4月末以来最低0.091%，距离当时触及的纪录低点0.05%已经不远。

--国际油市：油价跌至一个月低点，因美国需求意外减少

油价下滑至一个月低位，此前美国汽油需求意外减少，并且外界仍然怀疑产油国是否能达成协议以遏制全球供应过剩。数据显示，美国1月汽油需求出现14个月来的首次下降，同期美国整体石油需求较上年同期减少1%。0846GMT时，美国近月原油期货报每桶35.54美元，下跌0.16美元。布兰特原油期货下滑0.06美元，报37.63美元。

--全球金市：黄金在连跌两日后反弹，因亚股下滑

黄金在连跌两日后跳涨1%，因油价疲弱导致亚洲股市下跌，并且有关美联储升息前景的看法不一。现货金0647GMT时报每盎司1,233美元左右。金价在过去两个交易日累计跌去1.4%。

--金属期市：伦铜连跌七日后小幅上扬，但中国增长担忧限制涨幅

伦敦期铜小幅走高，过去七个交易日连续下滑后市场稍事喘息，但金属消费大国中国的经济增长放缓以及全球供应过剩限制了价格涨势。0849GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.4%至每吨4,780美元。铜价周一下跌1.5%，触及一个月低点4,757.50美元。上海期交所主力期铜合约盘中一度下挫1.4%至一个月低位每吨36,500元人民币，终场收低0.7%报36,730元人民币。(完)