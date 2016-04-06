《路透晚报》--4月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国出手遏制税负倒置交易，辉瑞并购艾尔建计划可能生变

据一名熟悉情况的消息人士表示，鉴于美国财政部推出遏制避税相关交易的新措施，制药商辉瑞(Pfizer)倾向于放弃其达成的以1,600亿美元收购艾尔建(Allergan)的交易。据知情人士透露，制药商辉瑞和艾尔建将终止合并计划。

--独家：俄罗斯认为每桶45-50美元的油价是可接受的

熟知俄罗斯计划的消息人士表示，俄罗斯认为对于达成全球油市均衡而言，每桶45-50美元的油价是可接受的。他们还表示，冻产协议预计会令油市的供需再平衡提前大约半年的时间。消息人士表示，俄罗斯将不会以抑制新项目来作为冻产协议的一部分，或许会在协议生效期间使用其他工具。

--澳洲央行助理总裁称通胀率偏低现象料将持续数年

澳洲央行助理总裁肯特重申，多项资讯显示未来几年通胀率料将维持低点，一部分是由于全球性产能闲置所致。肯特的评论呼应了澳洲央行4月政策会议的讯息，即如果需要降息以支撑经济，澳洲的低通胀将提供进一步降息空间。

--发达国家在中国境内交易量创10年低位，因担忧经济

国际会计谘询机构毕马威(KPMG)公布一项调查显示，发达国家去年在中国境内并购交易量创10年低位，基于对中国经济的担忧。根据毕马威的数据，在2015年7-12月间，发达国家在中国的境内交易量与前六个月相比下降55%，由77宗下跌至35宗，这是至少10年来最低的数字，并出现境外收购量首次超过境内交易量。而发达国家2015年全年在中国的112宗境内交易也创下10年来的低位。

--中国安邦称将收购安联旗下韩国部分业务，需待监管批准

中国安邦保险集团及德国保险商安联发表联合声明称，安邦已签署协议收购安联旗下韩国部分业务，规模未披露。声明称，安邦将收购安联旗下韩国寿险业务Allianz Life Insurance Korea和资产管理业务Allianz Global Investors Korea。该交易尚有待当地监管部门批准。

--主权财富基金第一季度并购交易金额较前季下降17%

汤森路透数据显示，今年第一季度，主权财富基金海外并购金额共计192亿美元，较前一季减少将近17%，但大大高于上年同期的48亿美元。主权财富基金参与的交易共有46宗，较前一季度减少五宗。

--韩国企划财政部长官称仍有财政政策空间，2017年方向待定

韩国企划财政部长官柳一镐表示，政府在财政政策上仍有一些空间，但是明年预算方向还未确定。柳一镐在首尔举行的一场活动间隙向记者表示，“有实施宽松财政政策的空间，因债务规模仍很小，”不过他补充称，这并非暗示有明确的扩张支出计画。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收低，创“安倍经济学”启动以来最长跌势

日本股市日经指数周三小幅收低，创下“安倍经济学”推出以来最长连跌走势，同时日圆保持在17个月高位附近。最近的疲弱经济数据使人益发担忧，日本经济可能已经滑入五年来的第四次衰退，日圆急升更加重出口企业负担。日经指数收盘跌0.1%至15,715.36点，为连续第七个交易日收跌。东证股价指数收盘跌0.1%至1,267.75点，33个分项指数只有12个上涨。

--中国股市：沪综指微收跌结束四连涨，银行股偏弱令大盘升势暂歇

中国股市沪综指收盘微跌。分析师指出，在大盘连涨四天后，不少投资者有一些犹豫，跟涨气氛不浓，再加上对大盘权重影响较大的银行股走势偏弱，股指今日维持窄幅整理走势。

沪综指收报3,050.592点，跌2.473点或0.08%；上证A股今日成交2,538亿元人民币，较上日的2,752亿元下降。沪深300指数收报3,257.528点，跌0.21%。

--香港股市：收盘几近持平，金融类股拖累大盘涨势

香港股市收盘几近持平，金融类股抑制大盘涨幅，因投资者等待新线索以判明后市。恒生指数收高0.2%报20,206.67点，恒生国企指数跌0.1%报8,668.63点。多数板块上涨，但金融股表现逊色，下跌0.5%，因经济放缓和坏账增加使得中资银行的利润率承压。

--汇市：日圆维持强势，此前日本首相的汇率言论提振日圆上扬

美元/日圆盘旋在17个月低点附近，在隔夜市场曾受挫，因日本首相安倍晋三暗示，日本当局对于阻升日圆持谨慎态度。但日圆依然看涨，兑美元下跌不到0.1%至110.43日圆，距离2014年10月以来最高水准109.92日圆不远。日本首相安倍晋三向华尔街日报(WSJ)表示，各国须避免“任意干预”压低汇率。

--欧元债市：德债收益率跌向零值走势暂停，因油价反弹

德国10年期公债收益率(殖利率)跌向零值的走势暂获喘息，因原油期货反弹，而且市场参与者不太放心测试去年5月大跌前的低位。欧债走势近来紧紧跟随油市动态，因为油价走势会对通胀预期产生较大影响。目前欧元区通胀水平仍大大低于欧洲央行的目标。德国10年期公债收益率几无变动，报0.09%，较去年4月所及的纪录低点0.05%近在咫尺。

--国际油市：冻产预期推动原油期货大涨；但供应过剩担忧打击现货价格

原油期货跳涨，对产油国达成冻产协议的预期支撑油市，但全球供应持续过剩以及伊朗计划增产令现货油价承压。美国原油期货0844GMT时大涨2.98%至每桶36.96美元，布兰特原油期货上扬2.24%至每桶38.74美元。

--全球金市：金价小跌但守住上日多数涨幅，股市下跌之际避险需求浮现

金价保住上日多数涨幅，因令人失望的全球经济数据及股市大跌带动投资人涌向黄金避险。投资人正等待美联储今日稍晚公布3月会议记录，以研判美国货币政策前景。0847GMT，现货金跌至每盎司1,226美元左右，因市场获利了结，不过保有上日上涨1.3%的多数涨幅。

--金属期市：铜价未能远离一个月低点，中国需求惹人忧心

期铜守住隔夜市场的小小涨幅，得益于美元走软，但并未远离一个月低点，因市场忧虑头号消费国中国的需求。0849GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平于每吨4,776美元。期铜周二曾触及一个月低点4,751美元，但收盘上涨0.3%。上海期交所主力期铜合约收盘持平，报每吨36,730元人民币。(完)