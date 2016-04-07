《路透晚报》--4月7日

2015年8月26日，上海一家券商营业部内，一名股民在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持多数地区的乐观经济评估不变，但对资本支出前景示警

日本央行维持对日本多数地区的乐观经济评估不变，但警告称，由于全球前景不确定，一些企业正在推迟资本支出。央行在季度地区经济报告中，维持九个地区中八个的经济评估不变，同时下调了对东北地区的评估。

日本央行大阪分行经理表示，日圆兑美元大幅上涨，在一定程度上是导致日本关西地区企业信心恶化的原因。他表示：“当地企业抱怨称，这种剧烈波动导致他们难以制定业务运作计划，希望汇率走势能保持稳定。”

--日本财务省对日圆急涨发出警告，必要时准备干预

一名日本高级官员对日圆兑美元急升至17个月高点表示不满，称这种涨势是“单向”波动，并威胁要采取措施进行干预。当记者问及日圆最近的上涨时，该官员匿名表示“日圆一直表现为单向上涨，必要时我们将采取措施。”这是财务省官员迄今为止发出的最直率言论。不过，虽然有上述口头警告，但美元仍触及108.65日圆，创2014年10月以来最低。

内阁官房长官菅义伟表示，日本将密切监控汇市波动，并在必要时采取适当举措。

--美国达拉斯联储总裁认为应该持续渐进升息

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，美联储在上调短期利率问题上应该保持耐心和谨慎，不过升息应有持续性。他表示，人们应该理解的是，美联储认为“经济具有韧性，(升息)应采取持续、谨慎和渐进的路径”。他拒绝就美联储下次何时升息做出猜测，称这样做只会引起混乱，因为如果经济数据发生变化，他的看法也会改变。

--欧洲央行年报称全球前景充满不确定性

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在央行年报中指出，未来一段时间的全球经济仍面临不确定性，欧洲应对新冲击的能力让人存疑。德拉吉称，欧洲央行实施的量化宽松举措将在2015-2018年间，使欧元区经济产出提高约1.5个百分点。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，如果欧元区经济受到新冲击拖累，欧洲央行的刺激措施可以进一步扩大。

--中国未来数月料加大铜出口，震撼全球铜市--交易员

中国的铜库存目前接近纪录高位，可能即将向国际市场释放其中一部分，由此将震撼全球铜市。据四名铜交易员(其中两名来自中国的国营冶炼厂)称，预计未来几个月中国会加大铜出口量，一反往常甚少出口的做法。若中国真的增加铜出口，将给全球铜生产商及投资者带来重大影响，这尤其是因为目前的时机，正好是通常情况下中国铜需求最为强劲的时期。

--三星电子初估第一季获利增长10.4%，手机业务有望复苏

韩国科技巨头三星电子表示，第一季营业利润或较上年同期增长10.4%，超过市场预期，显示出其新款Galaxy S7手机销售强劲。三星电子陷入困顿的手机业务有望在三年来首次实现年度获利增长。该公司到4月末才会公布全部获利细节，对商业部门业绩未做评论。

--美国ITC启动铝贸易调查，分析师称旨在遏制中国出口

美国国际贸易委员会(ITC)称，已启动对美国铝行业及全球铝贸易的调查，分析师称此举旨在阻止中国源源不断地输出铝。在Century Aluminum公司持续不断抗争后，美国监管机构首次正式调查低成本进口对国内冶炼商的影响。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨结束七日连跌，防御股买盘抵消日圆上涨影响

日本股市周四震荡小涨，结束七日连跌局面，因防御类股买盘抵消了日圆涨势导致的出口商类股走软影响。日经指数收盘涨0.2%至15,749.84点。东证股价指数涨0.4%至1,272.64点。

--中国股市：沪综指收跌1.4%连两日回调，市场人气转谨慎获利抛压浮现

中国股市沪综指收盘下跌1.4%，连续第二日回调。分析师指出，在大盘冲高受阻后，投资者对后市走势信心不足，获利回吐盘涌出，沪指继续在3,000点以上震荡。

沪综指收报3,008.420点，跌42.172点或1.38%；上证A股今日成交2,427亿元人民币，较上日的2,538亿元下降。沪深300指数收报3,209.29点，跌1.48%。

--香港股市：恒指小涨，投资者等待中国3月经济数据提供交投指引

香港股市仅小幅收高，在中国3月经济数据公布以前，投资者试图寻找交投方向。恒生指数上涨0.3%，收报20,266.05点。恒生国企指数下跌0.2%至8,647.33点。停牌逾一个月的中国大型通讯设备生产商--中兴通讯周四复牌，受调查事件影响，股价挫跌11.6%。

--汇市：美联储升息态度审慎，美元兑日圆探17个月新低

日圆兑美元强探17个月高点，美元普遍承压，此前美联储上月会议记录凸显出其对未来升息持审慎态度。日圆兑美元今年以来已窜升9.6%，导致日本扬言将采取行动，日本当局担心强势货币将损及出口。日本财务省一名高阶官员表示，必要时将在市场采取行动。美元兑日圆跌1%至108.65，创2014年10月以来最低。欧元兑日圆下滑至124.12，创一个月最低。

--欧元债市：美联储会议记录引发德债收益率下跌，公债标售抑制跌势

德国公债收益率微跌，此前美联储会议记录暗示，联储对未来升息持谨慎立场。不过欧元区周四将标售至少120亿欧元公债，德债收益率的跌势受到抑制。西班牙、法国以及意大利都将标售公债，料将阻止德债收益率跌回记录低点，因投资者调整仓位为新债腾出空间。德国10年期公债收益率下降1个基点至0.11%，回吐了周三录得的多数涨幅。

--国际油市：油价持稳，因伊拉克出口增加抵消了美国库存减少的影响

油价在每桶40美元附近持稳，因伊拉克出口增加，凸显全球供应过剩，抵消了美国上日公布原油库存意外减少的影响。布兰特原油期货早盘跳涨至每桶40美元上方，0833MT时报40.06美元，较上日收盘上涨0.22美元。美国原油期货报37.91美元，较上日收盘上涨0.16美元。

--全球金市：金价上涨，因FED对升息持审慎态度且美元走软

金价小幅上涨，美联储上日公布的会议纪录显示其对美国利率持审慎态度，美元兑日圆则是创下17个月新低。0846GMT，现货金涨至每盎司1,228美元左右，前日下跌0.7%，受股市反弹影响。现货金今年一季度累计上涨16%，得益于市场揣测美联储将推迟加息。

--金属期市：伦铜触及一个月低点，跌破关键支撑位后触发进一步抛售

伦铜跌至一个月低点，因需求忧虑继续发酵打压期价。铜价跌破关键技术支撑位后，涌现进一步抛压。铜价跌破约每吨4,770美元支撑位，至3月初以来低点。交易员和分析师表示，跌势背后并无明显理由，但支撑位告破触发技术性抛盘。0853GMT，伦敦期铜下跌1.22%至每吨4,727.50美元，盘中稍早曾触及每吨4,722美元，为3月2日以来最低。上海期交所主力期铜收跌0.2%，报每吨36,650元人民币。(完)