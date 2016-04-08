《路透晚报》--4月8日

2013年2月28日，在东京拍摄的美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国2月出口创五个月最大增幅带动贸易顺差扩大，对欧盟出口跳增

德国出口2月反弹，增幅创五个月最大并高于预期，因欧洲伙伴国的需求跳增。但由于全球经济低迷导致海外订单减少，分析师看淡未来数月出口重新成为德国经济成长强力推动因素的前景。德国2月经季节调整出口较前月增长1.3%，此前连续两个月下降。这是9月以来最大增幅，也远高于路透调查分析师预估的增长0.5%。贸易顺差因而扩大至198亿欧元。

--日本政府官员对日圆升势拉高分贝示警

日本财务大臣麻生太郎拉高分贝警告日圆急升，称政府必要时将会采取行动来回击汇市的“单向”波动。麻生太郎称汇市近期呈“单向”波动，并称不乐见快速波动，重申日本官员周四发出的口头警告。“像G20所确认的，汇市过度和无序波动会损及(经济)，因此我们怀着紧迫感关注汇市波动。在一定情况下，我们将采取必要措施，”他说。美元周四在17个月来首次跌破108日圆，投资人押注日本将不会入市干预。麻生太郎拒绝评论采取干预行动的可能性。

--美国堪萨斯城联储总裁警告，推迟升息可能后果很严重

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储若等太久再进一步升息，恐将导致金融市场震荡，并埋下衰退隐患。乔治说，在就业市场似乎接近充分就业而通胀也在上升之际，美联储如果还维持极度宽松的货币政策，是在冒险。乔治表示宽松货币政策带来助长资产泡沫的风险。在美联储3月决策会议当中，乔治是惟一持异议者，亦为准备升息的少数官员之一。

--日本3月消费者信心和服务业景气指数均改善，然易受经济不确定性影响

日本3月消费者信心和服务业景气指数改善，不过分析师称，因围绕全球经济和金融市场的不确定性，信心仍将有可能低迷。日本内阁府公布数据显示，3月消费者信心指数较上月上升1.6点至41.7。这项指数涵盖一般家庭对收入和就业等的看法。该指数在2月为40.1，跌幅是2013年10月以来月度最大，且是2015年1月以来最低。

--英国2月工业生产意外下降，制造业表现疲弱

英国国家统计局公布，2月工业生产较前月下滑0.3%，逊于路透预估的增长0.1%。较上年同期下滑0.5%，为2013年8月以来最大降幅，分析师预估为持平。2月粗钢产出创2008年12月以来最低。

统计局并公布，英国2月全球商品贸易逆差为119.64亿英镑，路透调查预估为逆差102亿。

--欧洲监管机构开始清查银行是否与巴拿马文件有牵连

欧洲各银行业监管机构已经开始清查，当地银行业者是否与巴拿马文件(Panama Papers)大规模泄露事件有牵连，这些文件揭示了如何利用离岸公司来为客户隐匿财富。瑞士金融市场监管局(FINMA)称，各银行必须打击洗钱活动。当前日内瓦检方正开展刑事调查。英国金融市场行为监管局(FCA)称，该局已经写信给20家银行以及其他金融机构，要求其说明是否牵涉到巴拿马文件以及相关情况，截止期限为4月15日。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因日圆走软而收高，但涨幅因迅销挫跌而受限

日本股市日经指数周五震荡收高，扳回稍早跌幅，因美元兑日圆持坚推动风险偏好回升，但日本迅销(Fast Retailing)股价大跌令股指涨幅受限。日经指数收盘涨0.5%至15,821.52点，日低报15,471.80点。周线跌2.1%。东证股价指数涨1.2%收报1,287.69点。

--中国股市：沪综指收跌连三日回调，市场避险情绪上升大盘抛压加大

中国股市沪综指收跌，连续第三日回调。分析师指出，今日大盘低开低走，成交量有所萎缩。大盘此前无量冲高后，短期获利回吐压力增大，另外近日市场传将有部分解禁股到期，加之外围市场走弱，市场避险情绪上升，诸因素叠加致大盘抛压加大，但回撤空间料有限。

沪综指收报2,984.958点，跌23.462点或0.78%，本周该指数累计下跌0.82%。上证A股今日成交2,060亿元人民币，上日为2,427亿元。沪深300指数收报3,185.73点，跌0.73%。

--香港股市：恒生指数收高，等待中国公布3月经济数据

香港股市收盘小幅上涨，投资者在中国内地3月经济数据公布前寻求线索。恒生指数收盘涨0.5%至20,370.40点；恒生国企指数涨0.7%至8,704.81点。恒指本周累计下滑0.6%，恒生国企指数下滑1.6%。下周中国将公布一连串的3月数据，备受投资者关注以藉此评估该国经济状况。

--汇市：日圆涨势停止，日本财务大臣发出干预警告

日圆回落，因股市上涨及日本财务大臣发出口头干预警告，但周线涨幅较高。日圆兑美元周四一度上涨2%，日本财务大臣麻生太郎周五早间作出回应，不希望汇市大幅波动，称最近日圆走势是“单向的”，必要时日本政府将采取行动。0837GMT，日圆兑美元下跌0.6%至108.85日圆，本周仍累计上涨逾2%，今年以来已上涨约10%。美元全线上扬，从美联储主席叶伦周四的承诺中获得安慰。叶伦表示，美国经济稳健，有理由进一步加息。

--欧元债市：德国10年期公债收益率接近零，波及欧元区南部国家债市

欧元区负债最多国家的公债企稳，本周走势震荡，反映出投资者对德国10年期公债收益率(殖利率)再度接近零感到不安。一些投资者在较高收益率债券市场上锁定获利，以弥补在德债上的损失。10年期德国公债收益率上升1个基点至0.10%，之前德国公布的数据好于预期。不过德债收益率目前距离去年创下的纪录低位0.05%仍然近在咫尺。

--国际油市：美德强劲经济指标推动油价上涨，但供应过剩担忧犹存

油价上涨，美国和德国公布经济数据强劲，可能支撑燃料需求，进而提振油价。但分析师警告称，由于供应持续过剩，原油市场面临再度下跌风险。0841GMT，美国近月西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶38.56美元，较前一交易日结算价涨1.30美元或3.49%。布兰特原油期货涨1.19美元报每桶40.62美元。

--全球金市：金价料录得五周来最佳表现，因美联储谨慎立场及避险需求

金价自两周高位小幅回落，回吐了部分隔夜的巨大涨幅，但可望创下五周来最佳周度表现，因为美联储在升息问题上持谨慎立场，而且市场避险情绪占主导。0842GMT，现货金跌至每盎司1,233.5美元左右，因投资者对隔夜1.5%涨幅获利了结。金价本周已累计上涨1.1%，为3月4日止当周以来最大涨幅。

--金属期市：铜价小幅攀升，但周线或创1月以来最大跌幅

伦铜小升，但本周或仍将录得三个月来最大周度跌幅，因中国库存仍接近纪录高位的情况下，市场担心铜价水平与仍然脆弱的基本面不符。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅上涨0.35%至每吨4,667美元，稍稍收复上日失地。LME期铜本周料累计下跌3.6%，将创1月8日以来最大周线跌幅，并回吐了今年以来的涨幅。沪铜弹离盘中低点，报每吨35,750元人民币(5,534美元)，下跌2.64%。(完)