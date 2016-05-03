《路透晚报》--5月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行调降指标利率至纪录低位1.75%，以遏制通缩风险

澳洲央行调降指标利率至纪录低位1.75%，为一年来首次降息，央行企图抑制澳元升势，并保护澳洲经济抵御通缩威胁。澳洲央行降息之举，引发澳元兑美元大跌，因市场原先仅预期降息机率为50%。

--韩国4月通胀率保持在1.0%，因油价继续构成拖累

韩国4月通胀年率连续第二个月保持在1.0%，反映出国际油价低迷的影响，使温和的经济复苏显得黯淡无光。4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.0%，升幅与3月相同，并符合路透调查预估。4月CPI较前月微升0.1%，也与同一次调查的预测中值一致。剔除食品和燃料价格的核心CPI较上年同期升1.8%，3月为升1.7%，2月升幅亦为1.8%。

--英国4月制造业意外萎缩，PMI降至三年低点

英国4月制造业产出意外下降，降至三年低点，表明在英国举行脱欧公投前，英国经济在放缓。调查显示，4月英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)降至49.2，为2013年3月以来首次跌破50的荣枯分水岭。3月该指数为50.7。数据也低于路透调查分析师的最低预估50.5，预估中值为升至51.2。

--旧金山联储总裁称，利率上扬时资产存在大跌风险

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯重申认为美国经济已做好升息准备的观点，但也指出这样结果会带来资产价格普跌的风险。威廉姆斯并未暗示自己认为另一波危机正在酝酿，并表示美国监管机关在支撑银行业、防止未来可能破产方面，已取得“惊人的”进展。

--德国商业银行利用漏洞协助外国投资人逃税--报导

据德国公共电视台Bayerischer Rundfunk报导，在一个广被使用的避税手法中，德国商业银行为主犯之一。这个避税手法让德国自2011年以来损失了50亿欧元(57.8亿美元)税收。根据报导，外国投资人利用这个法律漏洞，将股票借给德国银行业者，而德国银行业者在股息上所需缴的税较投资人本身须缴的税要来得少。德国商业银行承认他们从事了上述交易。该行发布声明称，“我们的整个内部系统及管控制度确保我们所有交易符合德国法律。”

--飞利浦打算让旗下照明事业上市，估值约50亿欧元

荷兰飞利浦表示，将分拆旗下照明事业，并将推动该事业进行首次公开发行(IPO)。飞利浦照明为全球最大灯具制造商。飞利浦执行长范豪顿表示，对于公司而言这是“历史性”的决定。分析师估计飞利浦照明价值约50亿欧元(58亿美元)。

--企业面消息：

* 汇丰控股第一季获利同比下滑14%至61亿美元，但好于预期

* 宝马汽车第一季获利受汇率及费用增加冲击，重申年度目标

* 英飞凌调降2015/16财年营收和利润率预估，因汇率益处减少

* 法国巴黎银行第一季净利增长10.1%，因坏账拨备减少

* 德国商业银行第一季净利锐减52%，受资本市场震荡冲击

* 瑞银第一季净利骤降近三分之二，但新客户资金流入远超预期

* 澳新银行现金获利出现2008年以来最大降幅，不及预估

* 安本资产管理上半年获利大减40%，受新兴市场下跌拖累

[市场摘要]

--日本股市休市

--中国股市：沪综指收涨1.8%创一个月最大单日涨幅，管理层表态提振市场信心

沪综指收涨1.8%。分析师指出，节前管理层对股市的正面表态提振市场信心，同时4月PMI数据显示经济仍在扩张区间，今日大盘出现反弹，成交量有所放大，酒类板块领涨大盘。沪综指收报2,992.64点，涨54.32点或1.85%；上证A股今日成交1,954亿元人民币，上日为1,283亿元。

--香港股市：恒指收低1.9%创近三个月最大跌幅，受经济成长担忧拖累

香港指标股指创下近12周最大跌幅。对于全球央行通过激进政策放松能不能提振经济成长的担忧，拖累部分亚洲股市回吐稍早涨幅。恒生指数收低1.9%，至20,676.94点，为2月11日以来最大单日百分比跌幅。恒生国企指数跌2.1%，收于8,748.70点，创下2月25日以来最大单日跌幅。

--汇市：日圆全面上涨，澳洲央行降息后澳元重贬

日圆在不安的市况下全面上涨，在澳洲央行降息后，日圆兑澳元跳升至两个月高点，兑美元则创下18个月新高。美元兑日圆跌至105.65日圆，创2014年10月以来最低，因市场再度对通胀不兴及全球经济成长迟缓感到担忧，促使投资人投入低收益、但流动性相对较佳的避险货币。欧元兑美元涨0.4%报1.1580美元，为去年8月以来高点。美元指数周二跌至92.21，创2015年1月以来最低。

--欧元债市：葡萄牙10年期公债收益率触及一个月低点，因评级暂时无虞

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)跌至一个月低点，表现好于区内其他国家债券，因市场乐观认为，葡萄牙仅存的一项投资级别评级被调降的风险暂时减退。评级机构DBRS周五维持对葡萄牙BBB评等，展望为稳定，确保了该国债券仍适用于欧洲央行的债券购买计划。葡萄牙10年期公债收益率下降6个基点至一个月低位，报2.92%，延续周一的收益率跌势。多数其他欧元区债券收益率下降1-2个基点，德国10年期收益率仍守在0.3%下方。

--国际油市：油价涨逾1%，因美元兑日圆跌至18个月低点或激发燃料需求

油价一度涨逾1%，因美元兑日圆跌至18个月低点，可能激发燃料需求，不过油价涨势受限于中东石油产量上升；中东产量增加令市场重新担忧全球供应过剩。0832GMT时，布兰特原油期货报每桶45.93美元，较上日收盘价涨约0.10美元。美国原油期货涨0.12美元，至每桶44.90美元。

--全球金市：金价再试上攻1,300美元，因美元疲软且资金流入

金价上涨，再度试图突破每盎司1,300美元关口，因美元延续跌势，且全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量增至逾两年高位。0833GMT，现货金升0.5%至每盎司1,298.04美元。“我认为黄金第二季能涨到1,300-1,400美元。投资者追随日圆/美元走势和央行决议，此外ETF资金流入是个非常好的迹象，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。

--金属期市：伦铜下滑但仍在5,000美元附近，市场谨慎看待需求前景

伦敦期铜下滑，但仍在每吨5,000美元附近，债务推动的中国经济走强促使人们对未来需求预期持谨慎态度。伦铜上周录得涨幅。0704GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1%至每吨4,999美元，回吐了上周五上涨2.2%的部分升幅。铜价4月上涨4.2%，为连续第三个月上行，也是一年以来最大单月涨幅。(完)