《路透晚报》--5月4日

2015年8月26日，上海一家券商营业部，股民在看电脑显示的股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区4月企业活动趋稳，但仍不能提振通胀

调查报告显示，欧元区4月企业活动增速减缓但趋稳，表明欧洲央行大举刺激计划在支撑经济活动，但尚未提振通胀。Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)终值为53.0，与初值一致，但略低于3月的53.1。另外公布的调查显示，德国民间部门增长速度4月放缓至近一年最慢，因制造业回升力道不足以弥补服务业的放缓。Markit德国4月综合采购经理人指数(PMI)终值为53.6，低于3月的54.0。

--英国4月建筑业产出增速创近三年来最低

英国4月建筑业产出增速为近三年来最低，这暗示，在下个英国脱欧公投登场之前，英国经济动能正在减缓。4月Markit/CIPS英国建筑业PMI由上月的54.2跌至52.0，跌幅大于市场预期。

--澳洲2016/17财年计划发行900亿澳元债券，创纪录新高

澳洲政府表示，计划2016/17财年发行多达900亿澳元(670亿美元)的债券，创纪录新高，藉由扩大发债来填补大宗商品价格重挫所造成的收入减少。虽然计划发债规模增加，但其实仅较6月为止的当前年度的发债规模860亿澳元高出一些，此举料受到投资人的欢迎。与欧洲及近期日本等地的债券负收益率相较，澳洲债券介于1.7-2.4%的收益率被视为是相当优渥。

--消息称，高田将宣布在美召回3,500万-4,000万个气体发生器

三位知情人士透露，在美国监管部门的压力下，日本气囊制造企业高田最早料将在周三宣布，再召回美国车辆上的3,500万-4,000万个气囊气体发生器。扩大后的召回计划将在几年内分阶段进行。

--消息人士称，辉瑞接洽Medivation表达收购意向

知情人士透露，辉瑞已接洽美国癌症药物生产商Medivation表达了收购意向，赛诺菲安万特发出的93亿美元的收购要约因此越来越有可能面临挑战。上述知情人士称，Medivation尚未决定是否应当与辉瑞开展谈判，目前正在与财务顾问和法律顾问进行讨论。知情人士还称，辉瑞是否会发出收购要约推进此事还是个未知数。

--美国破产油气企业数量接近通讯公司破产高峰期的数量

原油价格下挫的小雪球越滚越大，正逐步演变为美国企业历史上最大的雪崩之一，在本周两家公司申请债权人保护后，美国目前已有59家油气公司破产。路透的数据显示，美国破产能源企业的数量已经接近2002和2003年通讯公司破产潮最严重时期的68家。德克萨斯Akin Gump的重组合伙人Charles Gibbs说，美国石油行业的破产潮一半都还没过去。“我认为第二季我们将看到比第一季更多的破产申请，”他说。

--新西兰第一季就业参与率大涨推升失业率，暗示经济仍运行良好

新西兰公布的第一季就业数据显示失业率攀升，但就业参与率与就业人口亦增加，从而令央行面对经济转强和薪资上涨压力微弱的两难情况。新西兰统计局称，第一季失业率升至5.7%，就业参与率跳涨至69.0%，而就业人口增长1.2%。分析师认为，尽管失业率攀升，该数据暗示经济运行良好。

--企业面消息：

* 西门子第二季获利优于预期，加速削减成本计划

* 沃尔沃汽车第一季转为盈利，因新车型推升利润率

* 辉瑞第一季业绩受新药扶助超出预估，并上调2016年全年财测

* 法国兴业公布新一轮缩减成本措施，乐观看待2016年表现

* 马士基航运业务第一季重返获利，因缩减成本有成且运量增加

[市场摘要]

--日本股市休市

--中国股市：沪综指近收平，缺乏明显驱动因素大盘震荡盘整

沪综指震荡近收平。分析师指出，目前国内经济正在复苏，但是复苏力度不强，短期消息面亦淡静令股市缺乏明显驱动因素，大盘以震荡盘整为主。今日大宗商品期货价格继续出现明显回落，拖累场内相关板块，煤炭股领跌市场。沪综指收报2,991.27点，跌1.37点或0.05%；上证A股今日成交1,887亿元人民币，上日为1,954亿元。

--香港股市：跌至三周低点，经济增长和通缩阴霾罩顶

香港股市跌至三周收盘低位，尾随亚洲市场的低迷走势，因投资人对于全球增长和通缩阴霾的担心再度浮现。香港恒生指数收低0.7%至20,525.86点，恒生国企指数则跌0.6%至8,697.37点。能源、原材料和金融类股领跌大盘。

--汇市：欧元及日圆大涨过后拉回，美元跌势暂歇

日圆及欧元兑美元双双自长线高点回档，市场观望欧洲的景气调查报告，以及本周末之前的多个美国就业数据，从中寻找最新交投方向。0839GMT时，美元兑日圆上涨0.25%至106.86。美元兑欧元持平于1.1497，高于周二的低点1.1616。美元兑日圆在交投清淡环境下上涨，因日本周三和周四逢假期休市。美元指数微升0.1%报93.040。

--欧元债市：德国公债收益率回升，上日创下年内最大跌幅

德国公债收益率(殖利率)回升，上日曾因全球市场避险情绪而创下今年以来单日最大跌幅。今日10年期德国公债收益率上升2个基点至0.22%，但比上周五接近的六周高位0.305%几乎低了10个基点。欧元区范围内，10年券收益率走升1-3个基点，即将到来的债券供给对市场构成一定的压力。

--国际油市：油价企稳，中止两日连跌

油价企稳，之前连跌两日，因担心经济成长减速和中东产量提高会加剧全球供应过剩。0824GMT，布兰特原油报每桶44.97美元，较上日结算价跌0.01美元。美国原油升0.11美元，报每桶43.76美元。尽管全球经济表现不济，但多数分析师预计油市将在今年下半年企稳。

--全球金市：金价由15个月高点进一步下滑，因美元持坚

金价连续第二日下跌，进一步由15个月高点下滑，因美元在最近大跌后持稳，且两名美联储官员表示6月会议有可能升息。0826GMT，现货金下跌0.3%至每盎司1,281.80美元，上日下跌0.4%。美国期金跌0.63%至1,283.60美元，在六日连涨后连续第二日下跌。

--金属期市：铜价下跌，因全球制造业数据低迷削弱需求希望

铜价连续第二日下跌，因疲弱的全球制造业数据令市场不安。中国经济活动回暖的迹象近期刚刚使市场得到安抚。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.23%，报每吨4,908.50美元，扩大上一交易日2.6%的跌幅。(完)