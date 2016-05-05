《路透晚报》--5月5日

2015年12月15日，图为在首尔拍摄的韩元、人民币、日元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行月报：欧元区经济料持续复苏，但风险偏向下行

欧洲央行公布例行经济月报，称欧元区经济预计将持续复苏，受家庭消费和投资反弹支撑，但风险仍偏向下行。“特别是内需，继续受到欧洲央行货币政策措施的支撑，”欧洲央行月报称，月报内容与4月21日政策会议上给出的展望基本相符。

--英国4月服务业成长减速，PMI创2013年2月以来最低

英国经济4月放缓且可能停滞，消费者担心6月的退欧公投。财经数据供应商Markit表示，如果4月的经济疲势持续，英国第二季整体经济增速可能仅有0.1%，低于今年第一季的成长0.4%。4月服务业PMI从3月的53.7降至52.3，甚至低于路透所调查经济学家给出的最低预估值，显示出4月服务业活动增速创下逾三年最低。

--百威英博斥资千亿美元收购SABMiller计划获澳洲放行

澳洲反垄断监管机构--澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)为百威英博以1,000亿美元收购SABMiller的计划放行，称该交易不会对国内市场产生不利影响。澳洲亮起绿灯，给全球前两大啤酒商的合并铲除又一个潜在障碍，这是史上规模最大的企业并购案之一。百威英博曾表示，预计在2016年底前完成收购，但还需获得欧洲反垄断机构的批准。

--香港重拳打击资本通过虚假贸易非法流出中国

香港针对海关、航运和金融部门多管齐下展开行动，重拳打击所谓的虚假贸易。数以十亿美元计的资本经由这条渠道非法流出中国。香港金管局告诉路透，该局已经加大对银行贸易融资操作的审查力度。航运、物流和银行业高管则表示，海关官员增加了对跨境货运的抽查次数，并突击检查货仓，以确保货物的真实性。一家物流公司负责人称，香港边检的海关抽查次数增加了一倍。

--巴西淡水河谷和必和必拓因堤坝崩塌面临435亿美元赔偿

矿业公司巴西淡水河谷和澳洲矿业巨擘必和必拓因一座矿山的堤坝崩塌，面临1,550亿雷亚尔(435亿美元)的民事诉讼赔偿。去年发生的这起事故导致19人丧生，检方称其造成的损失与英国BP在墨西哥湾的漏油事件不相上下。

--澳洲第一季零售价格接近持平，贸易逆差收窄

澳洲第一季零售销售仅温和增长，因激烈的竞争导致价格升幅微乎其微，这也是澳洲央行本周降息的原因之一。官方数据显示，截至3月的三个月，零售价格升幅仅为0.1%，创2014年底以来最慢增速。澳洲3月经季调零售销售较前月增加0.4%。2月为增加0.1%。第一季经通胀调整的零售销售增长0.5%。几乎所有零售行业的价格涨幅依然低迷。澳洲统计局的其他数据显示，3月经季调商品/服务贸易逆差大幅收窄至22亿澳元，为一年来最低，2月贸易逆差下修至30亿澳元。

--独家：数亿电邮帐密流落俄国黑市，谷歌、微软与雅虎无一幸免

一名安全专家对路透表示，数以亿计电子邮件账户及其他网站的用户名与密码，正被拿来在俄罗斯非法的黑市进行交易。Hold Security公司创办人暨信息安全主管Alex Holden表示，所发现被盗的2.723亿个帐号中，以俄罗斯最受欢迎的电子邮件服务Mail.ru用户为主，还包括一些谷歌、雅虎及微软电邮用户。这是自两年前美国几家大型银行与零售商遭网路攻击以来，被揭发的最大规模凭证窃取事件之一。

--企业面消息：

* 时代华纳季度获利优于预期，因HBO及透纳广播公司营收强劲

* 特斯拉计划2018年产量达到50万辆，比预期提前两年

[市场摘要]

--日本股市：休市

--中国股市：沪综指微幅收涨，全天窄幅震荡尾盘快速拉升翻红

沪综指微幅收涨。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，尾盘再度出现护盘快速拉升翻红，但盘中缺乏明显热点，场内人气涣散。受消息面刺激，今天航空运输板块走势抢眼，领涨大盘。沪综指收报2,997.84点，涨6.57点或0.22%；上证A股今日成交1,629亿元人民币，上日为1,887亿元。

--香港股市：连跌第四日，因全球经济成长疑虑复燃

香港股市追随上日美国股市跌势而收低，指标股指连跌第四日，因对全球经济增长的担忧重又袭来。恒生指数跌0.4%至20,449.82点，恒生国企指数跌0.8%至8,626.73点。多数类股均跌，恒生工业指数和恒生地产建筑指数跌幅居前。

--汇市：日圆走软但仍接近18个月高点，澳洲乐观数据助涨澳元

日圆连续第三日走软，但仍接近近日所及的18个月高位，日本首相安倍晋三暗示可能出手干预以削弱日圆，但投资者对此还不太相信。美元兑日圆本周一度触及18个月低位105.55，周四美元小升0.1%至107.14日圆。澳元兑美元上涨0.5%至0.7499， 受澳洲乐观的数据支撑，数据包括好于预期的3月零售销售数据。欧元兑美元小跌0.1%至1.1474，扶助美元指数上涨0.1%，脱离本周初的16个月低位。

--欧元债市：意大利较德国可比债券收益率之差扩大至九周最阔水平

意大利较德国可比公债收益率之差触及九周最阔水准，此前意大利宣布计划之外的债券交换，而且投资者为欧洲即将展开的一系列政治事件作准备。意大利10年期公债收益率与德国10年期公债收益率之差扩大至131个基点，创九周最阔水准。

--国际油市：油价跳涨，加拿大野火以及利比亚冲突予以提振

油价跳涨，因加拿大野火中断了油砂生产，而利比亚冲突升级也威胁到该国的石油产量。0827GMT，布兰特原油期货报每桶45.72美元，较上日收盘价涨1.09美元或2.44%。此前该合约连跌三日。美国原油期货涨1.36美元或3.13%，报每桶45.14美元。

--全球金市：股市下跌助力金价走坚，中止之前三日跌势

金价在一连三日下挫后走坚，因全球股市下跌，不过金价守在15个月高位之下，因美元兑日圆在近期走低后反弹。美元全线走坚，因市场乐观认为第二季美国经济将从第一季的近乎停滞中反弹。0828GMT，现货金跌0.29%，报每盎司1,275.46美元，前三个交易日累计下跌1.1%。美国期金上涨0.27%，报1,277.70美元。

--金属期市：伦铜触及两周低点，美元上涨激发获利了结

伦敦期铜跌至两周新低，美元上扬促使商品市场稍事歇息，中止4月普涨行情；技术面恶化也表明铜价将进一步整理。0830GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.27%，报每吨4,805美元；前一交易日跌1.1%，当时收于200日移动均线下方，暗示后市料出现更多技术性抛盘。(完)