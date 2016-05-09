《路透晚报》--5月9日

2016年2月4日，日本东京一家券商门外，街头行人的身影映在一块汇率显示屏上。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--加拿大野火燎原，原油供应疑虑挑旺油价涨势

原油生产商及炼油业者准备迎接加拿大野火造成的供应限制，这场火灾已经造成加拿大半数油砂产能停摆，并迫使BP等大型原油业者发出警告，声称他们有部份合约恐将无法履行。不过周日气温略微下降、有些微降雨、再加上风势有利，这都有助于避免火场进一步扩大；这起大火在阿尔伯塔省主要油砂产地--麦克默里堡(Fort McMurray)附近肆虐，当地能源业者持续推动预防性停产，带动原油期货上涨。

--欧盟驻华大使敦促中国政府采取措施削减钢铁过剩产能

欧盟驻华大使史伟(Hans Dietmar Schweisgut)周一表示，中国应快速处理其钢铁产能过剩问题，因全球目前难于应对钢材需求的疲软；多数钢铁来自中国。伟在一次新闻简布会上向记者表示，中国应对钢铁产能过剩的措施“还不足够”。史伟还敦促中国在汽车和银行业等受限行业向欧洲投资开放其市场。

--德国3月工业订单增幅优于预期，海外需求强劲

数据显示，德国3月工业订单增幅高于预期，因海外需求热络，特别是来自欧元区以外国家，这是德国今年稳健开局可望延续至第二季的迹象之一。德国经济部公布，3月工业订单较前月增长1.9%，为去年6月以来最大增幅。这优于路透调查预估的成长0.7%。尽管国内订单下滑1.2%，海外需求则是成长4.3%，来自欧元区的订单小幅增加1.1%，欧元区以外的订单则是大增6.2%。

--日本财务大臣：若日圆过度波动，当局准备干预汇市

日本财务大臣麻生太郎表示，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。他还表示，他不认为美国觉得日本汇率政策不合适。“日本不希望日圆过度波动，这会影响到日本贸易、经济和财政政策，无论涨跌。如果出现这种情况，日本准备干预市场，”麻生太郎在国会表示。

--英国4月房价跌幅大于预期，受新税上路冲击

英国抵押贷款机构Halifax公布，在实施一项购买出租房产的新税后，英国4月房价跌幅大于预估。继3月跳涨2.2%之后，4月房价较上月下跌0.8%。路透调查的受访分析师原先预估下跌0.4%。截至4月为止的三个月，房价较上年同期上升9.2%，截至3月止的三个月为按年上涨10.1%。

--希腊国会通过养老金和税负改革议案，以期实现财政目标

希腊议会稍早通过了一系列在国内不受欢迎的养老金和税负改革计划，政府希望藉此说服国际金主发放救助资金。这些举措旨在确保希腊继续实施财政撙节，从而在2018年实现未计利息支付情况下预算盈余相当于经济产出3.5%的目标，帮助其重新进入债券市场，并让债务负担变得可持续。

--本田汽车称并未宣布召回更多安全气囊

日本汽车厂商本田汽车表示，公司并未宣布召回更多的安全气囊，此前日本经济新闻报导称，本田汽车可能至少再召回2,000万个由高田7312.T生产的安全气囊。日本经济新闻周日报导称，本田汽车进一步召回涉及的地区将包括美国、欧洲、亚洲、大洋洲和拉丁美洲。报导引述的是未具名消息人士的说法。

[市场摘要]

--日本股市：摆脱六日连跌收涨，因日圆涨势暂歇

日本股市收涨，受日圆兑美元涨势停歇的提振。此前日股连续六个交易日下跌，总共抹去8.6%的涨幅。日经指数收涨0.7%至16,216.03点，因美元走强抑制了日圆的强势，缓解了对出口商获利的担忧。东证股价指数收涨0.6%至1,306.66点，33个分类指数中除11个外，其余都收涨。JPX-日经400指数收盘涨0.6%至11,812.58点。

--中国股市：沪综指收跌2.8%至两个月新低，重组概念降温及宽松预期落空

中国股市沪综指收跌2.8%，创近两个月收盘新低。分析师指出，上周五证监会关于中概股回归的表态，令重组概念股炒作迅速降温；而人民日报引述权威人士的评论，致流动性进一步宽松预期落空。双重利空打击下，大盘逐级走低，尾市才稍有反抽。

沪综指收报2,832.113点，大跌81.135点或2.79%，此前收盘低点为3月11日的2,810.31点；上证A股今日成交1,882亿元人民币，较上日的2,336亿元减两成。

--香港股市：恒指持坚收高，成功避开追跌中国内地股市

尽管中国内地股市连续第二个交易日大跌，但香港股市周一持坚收高，因众多亚洲市场走强及油价上涨，提振了投资者的风险偏好。恒生指数收高0.2%至20,156.81点；恒生国企指数跌0.3%至8,450.72点。

--汇市：日圆兑美元触及10日低点，受日本当局干预警告拖累

美元/日圆周一触及10日高位，此前日本财务大臣麻生太郎表示，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。美元指数周一小升0.1%至11日高位94.056，对周五出炉的美国非农就业报告反应相当平淡。该指数远高于上周所及的16个月低点91.919。

--欧元债市：希腊公债价格上涨，之前该国国会通过养老和税负改革计划

希腊公债价格上涨，涨势超过欧元区其它国家公债，之前该国国会通过了养老金和税负改革计划，或推动该国的金主发放救助资金。两年期希腊公债收益率下滑9个基点至10.13%，10年期希腊公债收益率下滑3个基点至8.6%。葡萄牙10年期公债收益率触及逾两个月高位，报3.38%。德国10年期公债收益率上升1个基点至0.16%，周五创下1月以来最大周线降幅。

--国际油市：加拿大野火威胁供应刺激油价跳涨，市场关注沙特局势

油价周一跳涨，因加拿大油砂区域野火导致逾100万桶/日的产能被关闭，进一步助力过去几周油市的大幅收紧。0823 GMT，美国原油期货跳涨0.70美元或1.57%至每桶45.36美元，连续第四个交易日上涨。布兰特原油期货上涨0.50美元或1.1%，至每桶45.87美元。

--全球金市：金价小幅下跌，美元在美国公布就业数据后走坚

现货金价小幅下跌，但在美元持坚的情况下依然受到支撑，因投资者押注，美国非农就业报告疲软，可能会令美国升息时间推迟。0824 GMT，现货金下跌0.72%至每盎司1,279.02美元，上周一度触及五个月高位，目前在1,268-1,303美元区间整理。现货金上周收盘几无变动，前一周跳涨5%。

--金属期市：伦铜触及四周低位，因美元经受住美国疲弱就业数据的考验

伦敦期铜触及近一个月最低，此前中国公布的贸易数据疲弱，动摇了市场对于中国大宗商品需求的信心，而且美元经受住了疲软美国非农就业报告的考验，该数据使得有关美国升息的预期未有变化。0825GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌2.12%至每吨4,708.00美元。(完)