《路透晚报》--5月10日

2011年1月26日，图为在华沙拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储副主席称，美国不必担心其他货币挑战美元地位

美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利在IMF和瑞士央行主办的会议上表示，如果其他货币崛起成为替代美元的储备货币，美国也并不一定会是输家。他未对利率问题置评。称“我认为最重要的目标必须是做好自己。如果做到这一点，那么我预计美元将赢得继续成为全球最重要储备货币的权力。”

--德国3月工业生产大幅下滑，但出口意外强劲增加

数据显示，德国3月工业生产降幅大于预期，但出口意外强劲增长，显示在整体强健的第一季末了，经济表现喜忧参半。德国3月工业生产较前月下降1.3%，创2014年8月以来最大月度降幅，而且逊于路透调查预估的下降0.2%。

另据德国联邦统计局公布的一份数据显示，3月经季节调整出口较前月增加1.9%，进口较前月减少2.3%，贸易顺差扩大至236亿欧元。

--日本财务大臣称若日圆单边走强态势持续，将入市干预

日本财务大臣麻生太郎称，日本决定阻止近期的日圆“单边”升值加速。他还重申，如果日圆持续升值伤害到脆弱的经济复苏，他将坚决入市干预。麻生对国会表示，日本从来没有操纵长线汇率以使出口获得竞争优势，而且也没有这样的打算。但他表示，七国集团(G7)和20国集团(G20)一致认为，过度的汇率波动是不利的。

--无论是否告别美元独霸格局，金融稳定性都面临风险

国际清算银行(BIS)表示，美元在全球金融系统中的独霸地位，对世界金融稳定性构成风险，但更为多元化的安排是否就比较安全，目前也还难说。报告称，决策者应考虑实施更加强有力的国内政策，通过一整套货币政策、财政政策和审慎举措来应对金融市场的大起大落。

--法国央行估计本国第二季GDP较前季增长0.3%

法国央行估计，该国第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%。这是该央行对第二季GDP的初次预估值。法国央行在月度企业信心调查中给出了上述预估。该行在调查中称，4月工业企业信心指数持平于99。法国央行还称，服务业信心指数稳定于96，而受访者预计5月服务业将实现更强劲增长。

--瑞士信贷第一季录得2008年来首次亏损，预计市况持续艰难

瑞士信贷预计，在今年第一季录得2008年以来首次季度亏损后，艰难的市况将至少延续至第二季。在执行长谭天忠(Tidjane Thiam)进行痛苦的重组之际，瑞士信贷今年第一季亏损3.02亿瑞郎(3.11亿美元)。路透调查的九位分析师预计，第一季瑞信料亏损4.24亿瑞郎，此前谭天忠警告称，2016年对于瑞信来说将是困难的一年。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数涨2.2%至一周半高点，之前财相警告要干预日圆汇率

日股日经指数涨逾2%，至一周半高点，之前日本财务大臣麻生太郎表示，如果日圆“单边”走强势头持续，政府将出手干预。日经指数涨2.2%至16,565.19点，为4月28日以来最高收盘水平。东证股价指数收涨2.2%至1,334.90点；JPX-日经400指数亦涨2.2%报12,069.89点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，市场信心脆弱观望气氛浓厚

中国股市沪综指缩量微收升。分析师指出，在连续两日大幅下挫后，股指下跌动能有所减弱，大盘一度出现技术性反弹，但因市场观望气氛浓厚，反弹力度相当有限。沪综指收报2,832.591点，微涨0.479点或0.02%，前两个交易日分别下跌2.82%和2.79%；上证A股今日成交1,283亿元人民币，较上日的1,882亿元减逾三成。

--香港股市：逆转跌势收高，受科技及金融类股午后强势表现提振

香港股市收高，因科技及金融类股午后表现强劲，抵消了能源类股疲弱表现。能源类股曾令股指早盘承压。恒生指数收高0.4%至20,242.68点；恒生国企指数亦涨0.4%至8,486.16点。恒指成分股成交量15亿股。

--汇市：日圆兑美元跌至近两周低位，受日本官员口头警告打压

日圆兑美元跌至近两周低位，此前日本官员警告称已准备好采取措施削弱日圆。0819 GMT，美元兑日圆上涨约0.55%至108.91日圆，周一上涨超过1%。日本财务大臣麻生太郎周一表示，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。他还在周二重申了这个立场。

--欧元债市：希腊10年期公债收益率跌破8%，欧元区财长提出可宽免债务

希腊10年期公债收益率跌破8%，为逾六个月以来首见，欧元区财长之前提出，可以从2018年起为希腊提供债务宽免措施。这项提议似乎是德国与国际货币基金组织(IMF)之间达成的妥协方案。德国认为希腊不需要进一步的债务减免，而IMF则坚称该国需要。这项提议的细节还需各国副财长在5月24日之前敲定。

--国际油市：原油期货上涨，因供应中断盖过库存充足影响

油价上涨，因加拿大和其他地方的供应中断导致市场每日减少约250万桶的供应，影响盖过了对于库存充裕和精炼油品可能过剩的担忧。0820 GMT，布兰特原油期货报每桶43.95美元，较上日结算价上涨0.32美元或0.73%。美国原油期货交投于每桶43.57美元，涨幅为0.13美元。

--全球金市：金价在一周半低位附近持稳，因美元维持强劲

金价在一周半低位附近持稳，继上日录得3月以来最大跌幅后，走势承压，因美元仍然强劲，抑制了市场对黄金的需求。0820 GMT，现货金小涨0.16%至每盎司1,265.54美元，稍早触及1,259.51美元，为4月28日以来低位。金价周一下跌1.9%，创3月23日以来单日最大跌幅。

--金属期市：伦敦期铜在四周低位附近交投，后市料进一步走低

伦敦期铜在四周低点附近交投，因美元走强，且外界对中国经济增长的不安情绪重燃，打击了大宗商品的需求。伦敦金属交易所(LME)三个期铜一度触及4月12日以来最低每吨4,677美元，0821GMT时报4,705.50美元，小升0.42%，上日下跌2.6%。(完)