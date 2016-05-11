《路透晚报》--5月11日

2011年8月2日，图为在东京拍摄的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--多年摩擦终难忍耐，OECD与IEA考虑分道扬镳--文件

据路透看到的一份文件显示，由于数十年的摩擦以及最近在与中国合作问题上的分歧，国际能源署(IEA)与其所隶属的经济合作暨发展组织(OECD)可能在法律上分道扬镳。IEA如果从它的创立者OECD中独立出来，其资金来源问题或将变得复杂，并造成管理上的混乱。IEA的职责包括协调石油储备的释放，以解决全球原油短缺。这次争端也突显出中国与OECD等西方机构之间合作的复杂程度。OECD明确支持民主和市场经济。

--新西兰央行报告：金融稳定风险上升，楼市过热令人忧心

新西兰央行表示，该国金融系统仍然强韧，但过去六个月来，金融稳定前景所面临的风险上升。该行在半年度金融稳定报告中称，全球经济前景恶化，乳品价格依然低迷，楼市失衡继续扩大。“央行在密切关注情况的发展，以评估是否有必要进一步采取金融政策措施。”炙手可热的楼市一直是新西兰央行的心头之患，尤其是该国最大城市奥克兰。

--澳洲5月WESTPAC-MI消费者信心指数跳升，并创2014年1月来最高

一项衡量澳洲消费者信心的指标5月跳升，逆转之前两个月的下跌势头。澳洲央行近期降息后，家庭预计未来12个月经济状况好转。墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)针对1,200人的调查显示，澳洲5月消费者信心指数较4月上升8.5%。该指数较去年5月上升0.8%至103.2，表明持悲乐看法的人超过悲观者。该指数还创2014年1月以来最高。

--澳洲必和必拓由节支转至扩张模式，为商品价格复苏做准备

全球矿业巨头必和必拓近来像同业力拓一样，大谈未来的增长方案，这标志着经历了四年强势削减成本之后，企业转移了重点。虽然一些大型矿商还在寻求出售资产，以帮助削减债务或退出镍和煤炭等业务，但他们也在为未来需求回升做准备，因为至少一些商品已经浮现供应缺口，播下了未来价格上涨的种子。

--丰田汽车预估本财年净利锐减35%，受日圆升值打击

日本丰田汽车预计，本财年净利将大跌，受日圆急剧升值影响，将结束连续三年的获利创纪录的趋势。在截至3月的2015/16财年，丰田汽车净利增长6.4%，至2.31万亿日圆(212.6亿美元)，目前该公司预计本财年净利将下降35%，至1.5万亿日圆。

--日本高田过去四个财年中三度出现全年亏损，召回成本增加

日本陷入困境的汽车零部件生产商高田公布，整个财年净亏131亿日圆(1.205亿美元)，受其可能致命的安全气囊气体发生器的召回成本增加拖累。高田截至3月的财年净亏与本周稍早给出的预估一致。这是该公司在过去四个财年中第三次出现全年亏损。高田预计，当前财年将实现净利130亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨第三日，然日圆走强令大盘涨幅收窄

日本股市日经指数连续第三日收高，但回吐盘中部分涨幅，因日圆兑美元走强弱化了出口股的获利前景。日经指数小幅收高0.1%，至16,579.01点。东证股价指数持平于1,334.30点；JPX-日经400指数小跌0.1%至12,059.51点。

--中国股市：沪综指收盘小涨，技术性反弹力度有限市场观望气氛浓厚

中国股市沪综指收盘小涨。分析师指出，大盘连续两天大跌后昨日趋稳，恐慌气氛有所缓解，而隔夜美股大涨，刺激大盘今日出现技术性反弹，但市场观望气氛仍浓厚，股指反弹力度较弱。沪综指收报2,837.037点，涨4.446点或0.16%。上证A股今日成交1,457亿元人民币，上日为1,283亿元。

--香港股市：收低，受中国经济疑虑压抑

香港股市收低，投资者静待更多线索，以研判近来中国经济回温是否只是季节性短暂波动，抑或是较能持久的势头。恒生指数收低0.9%至20,055.29点，恒生国企指数跌0.5%至8,443.67点。

--汇市：美元下跌，此前升至两周高位

美元指数连涨六天后转为小跌，因股市及大宗商品市场走势平平，促使过去一周推升美元的一些投资人了结获利。日圆上扬0.5%，欧元上涨约0.2%，美元兑日圆及欧元在5月初分别创下19个月及9个月低点后的持续涨势因而中断。0826GMT，美元指数下跌0.17%至94.127，远离隔夜创下的两周高点94.356。

--欧元债市：西班牙和意大利长债收益率创数月高点，受发行50年券影响

西班牙和意大利较长期公债收益率(殖利率)涨至数月高位，因西班牙开始发行50年期公债，投资者预期意大利很快也将这样做。西班牙指标30年期公债收益率周三上升11个基点至两个月高位2.86%；意大利30年公债收益率升9个基点至三个月高位2.78%。

--国际油市：油价小跌，因美国库存高企且加拿大产量料很快恢复

油价小跌，加拿大油砂生产之前因野火肆虐而被迫关闭后，料将逐渐回升，在此同时，原油库存处于纪录高位，特别是美国原油数量，令市场承压。0828GMT，布兰特原油期货报每桶45.07美元，较上日下跌0.45美元，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.56美元，至每桶44.10美元。

--全球金市：黄金脱离两周低位，因美元回吐部分涨幅

黄金价格小幅脱离两周低位，因美元回吐一些涨幅，但分析师称，由于美元跌势有限，金价料不大可能大幅走高。0828GMT，现货金上涨0.49%至每盎司1,272.21美元，周二触及1,257.25美元的低点，为4月28日以来最低。

--金属期市：伦铜小升脱离一个月低点，美元走软抵销中国经济疑虑

伦敦期铜小幅脱离一个月低位，美元走软为市场提供一些喘息空间，摆脱中国经济再度走弱疑虑的拖累。0828 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.9%至每吨4,722美元。周二收盘近持平，但盘中一度触及4月12日来最低水准4,663.50美元。(完)