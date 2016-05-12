《路透晚报》--5月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IEA月报：产出意外中断将有助降低原油过剩规模，原油需求料上升

国际能源署(IEA)称，像加拿大、尼日利亚或利比亚这样意外中止生产的情况，可能会帮助降低今年全球原油过剩规模，而需求也将从汽油消费增长中受益。IEA称，2016年非石油输出国组织(OPEC)产油国的原油产量料下降80万桶/日，降幅大于该机构上一次月报中预估的71万桶/日。IEA对于今年全球石油需求增幅的预估，大致维持在120万桶/日不变，但表示未来有上修预估的可能。

--日本财务省前高官伊藤隆敏：日本央行料在6月或7月放宽政策

日本财务省前高级官员伊藤隆敏称，在观察第一季国内生产总值(GDP)及本月七国集团(G7)峰会结果后，日本央行要么在6月、要么在7月放宽政策。他与日本央行总裁黑田东彦关系密切。伊藤隆敏对路透表示，“各种通胀数据好坏不一。如果所有数据均走疲且股市下跌，那么日本央行将毫不犹豫地放宽政策。”

--巴西多数参议员将投票赞成总统弹劾案进入审理程序

巴西参议院多数议员表示，将投票赞成巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)违反预算法案情进入审理程序，暗示巴西劳工党13年的执政可能划下句点。在经历了马拉松式的发言之后，周四清晨81名参议员中有41名表态将会投票赞成让罗塞夫受审，此举将会中止罗塞夫的总统职权。

--日产汽车将与三菱汽车组建业务和资本联盟

日本第二大汽车生产商日产汽车与备受燃效数据造假丑闻打击的三菱汽车举行联合新闻发布会，称日产汽车将与三菱汽车组建业务和资本联盟，日产将通过三菱汽车去年10月提出的定向配售计划收购三菱汽车5.066亿股股份；交易完成后日产汽车将拥有三菱汽车约34%股权。

--现代汽车将在中国生产低价SUV，与本土对手竞争

了解公司计划的消息人士对路透表示，韩国现代汽车和关联企业起亚汽车计划从明年起在其最大市场--中国推出三款低价运动型车(运动休旅车，SUV)。他们首度为中国市场生产低价车型，标明这两家韩国车商改变路线。之前他们以较旧车型取悦对价格敏感的中国买家，但随着中国本土品牌崛起，这个策略已经行不通。

--日本东芝预估本财年将实现获利；去年受会计丑闻影响巨亏

日本东芝表示，本财年料将实现营业利润；去年该公司曝出极具破坏力的会计丑闻，受大笔减记和重组支出影响出现较大亏损。东芝预估当前财年实现营业利润1,200亿日圆(11亿美元)。

--日本夏普年度亏损略扩大，因面板过剩

日本电子生产商夏公布的截至3月份会计年度的净亏损略扩大，显示器价格大降、及其客户--苹果的iPhone销售速度放缓带来了压力。夏普公布，其年度净亏损为2,560亿日圆(23.5亿美元)，上年亏损2,223.5亿日圆。其营业损失为1,620亿日圆，超过上年的481亿日圆，但好于3月份预计的1,700亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：连续第四日收高，日圆走软提振人气

日本股市日经指数连续第四日上涨，此前日圆走软，但由于丰田汽车等企业财报暗淡，日股涨幅受限。日经指数上涨0.4%至16,646.34点，创4月28日来最高收盘位。东证股价指数上升0.2%至1,337.27点。JPX-日经400指数升0.2%至12,087.30点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，权重股获护盘市场观望氛围仍浓厚

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘低开后逐级走高，保险、电力等权重股整体或护盘缩减大盘跌幅，但短期市场仍处于空头趋势中，此前经济预期调整加之本周公布的部分经济数据不佳，令市场处于较浓厚的观望氛围中。沪综指收报2,835.862点，跌1.175点或0.04%。上证A股今日成交1,405亿元人民币，上日为1,457亿元。

--香港股市：恒生指数下跌创10周最低收位，受美股颓势拖累

香港股市恒生指数收低，创10周最低收位，因上日美股表现疲软。恒生指数收跌0.7%，至19,915.46点，为3月1日以来最低收位。恒生国企指数跌0.4%，至8,413.72点。

--汇市：日圆因日本央行放宽政策的消息走软，关注英央行政策决议

日圆下跌，因有臆测认为，日本央行可能最早下月扩大货币刺激举措，引发投资者抛盘。稍早与黑田东彦关系密切的前财务省前高级官员伊藤隆敏称，日本央行要么在6月、要么在7月放宽政策。0827GMT，美元兑日圆涨0.46%至108.91日圆，从5月3日触及的18个月低点105.55日圆反弹，4月底日本央行维持货币政策不变。

--欧元债市：指标德债收益率再创一个月低点，向年内低点靠拢

德国公债收益率创下一个月新低，全球增长忧虑、股市走势不佳以及欧元反弹，都支撑了对公债的避险需求。10年期德国公债收益率过去两周一直稳步下行，向4月11日触及的年内低点0.075%和去年创下的纪录低位靠拢。

--国际油市：油价持稳，加拿大油砂产出恢复抵消全球市场趋紧的影响

油价持稳，加拿大油砂产出逐步恢复打压油价，但美国原油库存意外下降及全球市场趋紧带来支撑。0828GMT，布兰特原油价格报每桶47.75美元，较上日结算价小升0.15美元。美国原油上涨0.26美元报46.49美元。

--全球金市：金价受美元上涨影响而下跌，上日创4月底以来最佳表现

金价回档，因美元收回部分失土，上日金价创下4月底以来最大涨幅。0829GMT。现货金跌0.4%，报每盎司1,272.24美元，隔夜从两周低点攀升。周三黄金上涨近1%，为4月29日以来最大涨幅。美国6月期金跌0.2%至1,273.20美元。

--金属期市：伦敦期铜脱离一个月低位，因中国祭出新支出措施

伦敦期铜从一个月低位回升，此前中国宣布促进经济增长的新支出措施，亦提振了金属需求前景。0829 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.59%至每吨4,736.00美元，上日上升0.6%。期铜价格周二一度跌至4月12日来低点4,663.50美元。(完)