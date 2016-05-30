《路透晚报》--5月30日

2015年12月15日，图为在首尔拍摄的韩元、人民币、日元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相向执政党高层表示，消费税调升计划将延后两年半

日本自民党副总裁高村正彦周一会见首相安倍晋三之后称，安倍表示将把明年消费税调升计划延后两年半。“首相对于延后调升消费税的决心似乎非常强烈，”高村正彦向记者表示。高村正彦的说法证实了多名消息人士周日向路透披露的讯息。安倍目前正在设法让脆弱的经济复苏避免遭到打击，预计会在7月参议院选举前宣布延后调升消费税。

日本4月零售销售连续第二个月下滑，支持应推迟上调消费税的观点。政府公布数据显示，4月零售销售较上年同期下滑0.8%，降幅小于市场预估中值的下滑1.2%。这是自2015年3月以来的最快降速。

--美国圣路易斯联储总裁称，全球市场似已为夏季升息做好准备

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，全球市场似乎已经为美联储夏季升息做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。布拉德称，美国第二季GDP增长似乎在反弹，但对美联储6月或7月是否应加息保留意见。

--调查：英国公投和美国加息担忧促投资者增配现金和债券

路透调查显示，全球投资者增加现金和债券持仓，主要是担心英国退欧问题公投可能冲击到该国之外地区，此外美国今夏加息的可能性升高。路透调查中受访的美国、欧洲、英国和日本基金经理5月份将现金配比提高到了6%，为1月全球股市大跌以来的最高水平。基金经理还将债券配比从4月份的37.6%提高到37.8%。

--独家：中国和日本买家踊跃竞购美国CIT的飞机租赁资产

据熟悉情况的消息人士称，美国贷款机构CIT Group启动了旗下飞机租赁资产的出售，已邀请十多家实体考虑参与竞购，包括中国海航集团、中国工商银行旗下工银租赁和日本欧力士(Orix Corp.)等。消息人士说，CIT出售商业飞机子公司或许可获得30-40亿美元资金，Century Tokyo Leasing、中国主权财富基金中投公司、国银租赁以及一些全球退休基金和保险商也受邀参与竞购。

--韩国6月制造业景气判断指数创七个月高位

韩国央行公布的数据显示，6月韩国制造商信心触及七个月高位，且连续第三个月上升，表明经济可能已经触底。韩国央行6月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从5月的69升至72，创去年11月以来最高。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收于逾一个月高位，但成交量低迷

日本股市指标日经指数周一收于逾一个月高位，因受美联储将很快升息的预期影响，日圆兑美元回落。日经指数收盘上涨1.4%，报17,068.02点，创4月27日来最高收盘位。但交投低迷，东京证券交易所(TSE)主板成交量与成交额均创五个月低点。东证股价指数收盘涨1.2%至1,366.01点，33个分类指数中除了两个以外均上涨。

--中国股市：权重股持续护盘助沪综指小升，A股成交额再创近五个月新低

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，受周末多重利空因素影响，今日早盘股指低开低走，中小板、创业板跌幅明显，随即权重股再次担起护盘重任，终盘股指翻红但成交萎缩，A股成交额再创近五个月新低。目前市场关注的几大问题仍不明朗，投资者继续等待观望，料短期继续弱势震荡。沪综指收报2,822.451点，涨1.405点或0.05%。上证A股今日成交1,154亿元人民币，上日为1,237亿元。沪深300指数收报3,066.71点，涨0.14%。

--香港股市：恒生指数小幅收高，追随内地股市走势

香港股市微幅收涨，中国内地股市亦小幅上扬。恒生指数收高0.3%，至20,629.39点，恒生国企指数涨0.3%，至8,624.76点。恒生指数成份股共成交18亿股。

--汇市：美元指数触及两个月高位，受美联储近期加息的预期提振

美元指数触及两个月高位，兑日圆触及一个月高位，因美联储主席叶伦发表的讲话助长了联储近期升息的预期。日本国内的政治形势也支撑美元兑日圆。日本自民党副总裁高村正彦周一会见首相安倍晋三之后称，安倍表示将把明年消费税调升计划延后两年半。欧洲市场今日料交投淡静。伦敦市场因公共假日休市，美国也因阵亡将士纪念日休市。美元兑日圆升破111.00日圆，为4月底以来首次突破该点位。0903GMT，美元指数升0.24%至95.748，美元兑日圆涨0.84%至111.15。

--欧元债市：公债收益率上升，美联储主席叶伦表态支撑美加息预期

欧元区公债收益率上升，因美联储主席叶伦在上周的表态提升了美国在6月或7月加息的可能。但由于市场预期欧洲央行本周稍晚会议上将继续发出短期内保持超宽松货币政策的信号，这缓解了收益率上行的压力。0845GMT，德国10年期公债收益率(殖利率)上升至0.17%，脱离周五所及约0.12%的11日低点。其他欧元区公债收益率盘中上涨1-2个基点，本周债券供应令收益率承担一些上行压力。

--国际油市：油价下跌，受美元走强及加拿大油砂产量料上升拖累

油价下跌，美元走强令市场承压，而且本周加拿大油砂产量有望上升。不过美国夏季驾车旺季开启，又恰逢美国原油产量降至2014年9月以来最低水平，这给原油市场带来一定支撑。0818GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶49.21美元，较前一交易日结算价跌0.12美元。布兰特原油期货报每桶49.08美元， 下跌0.24美元。

--全球金市：金价跌至逾三个月低点，叶伦讲话推升美元

金价跌破1,200美元，逾三个月来首见，因美元兑日圆触及一个月高位。此前美联储主席叶伦称该央行未来几个月可能加息。0819GMT，现货金跌0.8%，报每盎司1,202.5美元，稍早一度跌至1,199.60，为2月17日来最低。美国期金跌0.88%至每盎司1,203美元。

--金属期市：上海期铜本月或将下降5%，因美元走强及中国需求放缓

上海期铜在清淡交投中下滑，因美元走坚且中国需求回落。本月上海期铜或将录得11月以来最差的月度表现。今日伦敦和纽约市场均因假期休市。上海期铜下跌0.5%至每吨35,700元人民币。该合约本月料将下跌4.6%。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上周周线涨2.6%，令5月跌幅缩减至7%。(完)