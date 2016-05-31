《路透晚报》--5月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国5月失业人口降幅大于预期，失业率降至纪录低点

德国联邦劳工局周二公布的数据显示，5月失业人口降幅大于预期，失业率触及纪录低点。5月经季节调整的失业人口减少1.1万至269.5万人。路透调查的预估为减少5,000人。经季节调整的失业率从4月的6.2%降至6.1%，创1990年两德统一以来的最低水准。“就业市场继续其整体向好发展势头，”联邦劳工局局长Frank-Juergen Weise说，“失业率在春季下降。就业大幅增长，劳动力需求也大幅增加。”

--日本4月工业生产意外上升，求才求职比创1991年11月以来最高

日本经济产业省数据显示，4月工业生产较前月增长0.3%，市场预估中值为下降1.5%。南部地震对生产的影响似乎很小。该数据为受到出口和消弱疲软拖累的经济提供了一些希望。制造业者预计未来数月工业生产将增加，支持了日本央行的看法--国内经济温和复苏的局面可以为维持下去。该数据也强化了部分分析师的希望，认为首相安倍晋三或将推迟原定明年上调的消费税，以刺激民间消费。

另有数据显示，日本4月求才求职比升至1.34，创1991年11月以来最高。

--高盛认为MSCI明晟将中国股市纳入指标指数的机率升至70%

高盛认为MSCI明晟把中国内地股市纳入其指标指数的机率提高至70%，指因北京近期采取措施消除针对国际投资机构投资其股票市场的障碍。高盛表示，北京在股票实益所有权方面采取的措施，以及澄清停牌规则，使得中国股市被纳入MSCI明晟指标指数的机率从50%提升至70%。MSCI明晟将在6月14日做出决定。

--澳洲第一季出口表现意外强劲，暗示央行下周或按兵不动

澳洲统计局公布，第一季出口强劲反弹，帮助弥补了企业投资下滑对经济的影响，加大了澳洲央行下周政策会议上按兵不动的可能性。仅净出口一项便有望为澳洲国内生产总值(GDP)增幅贡献1.1个百分点，远超市场预估的0.7个百分点。第一季出口跳增4.4%，进口下滑0.8%。澳洲第一季GDP数据定于周三公布。

--日本自民党干事长称，首相将于周三宣布延后提高消费税

日本当地媒体引述自民党干事长谷垣祯一说法指出，首相安倍晋三将在周三宣布延后提高消费税。根据时事社及共同社报导，谷垣祯一称，安倍晋三将于6月1日召开记者会宣布延后提高消费税。

财务大臣麻生太郎表示，尽管可能会延后调高消费税，但日本仍将坚持整顿财政，坚守在2020财年达成基本预算平衡的目标。

--韩国央行一名委员称应尽快降息以支撑经济成长

韩国央行公布的5月13日利率会议记录显示，货币政策委员会一名成员称，应尽快降息以支撑经济成长，目前仍有这么做的空间。委员会中有四名委员似乎并不支持未来降息，其中一名委员称，“家庭债务快速上升”令本国经济潜在风险升高。韩国央行在5月份的会议上连续第11个月维持指标利率在1.50%不变。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1%创五连升，MSCI指数调整推升成交量能

日本股市周二连续第五天上涨，因美国即将升息的预期增温，协助美元兑日圆守住近期涨幅，支撑了出口股。大盘成交值创逾一个月高位。分析师表示，美国指数编纂公司明晟MSCI调整旗下部分指数的成分股，其中包括一些日本个股，导致这些个股的交投活动提高。日经指数上涨1.0%，至17,234.98点。东证股价指数上升1.0%至1,379.80点。

--中国股市：沪综指收升3.3%创近三个月最大单日涨幅

中国股市沪综指收升3.3%，创近三个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘强劲反弹，券商、保险股等非银金融类股票领涨，午后沪综指平盘调整，而以创业板为代表的中小盘股发力接过领涨大旗，今日沪综指已填补5月9日下跌缺口，但盘中热点切换较快，后续行情持续性尚有待观察。沪综指收报2,916.616点，涨94.165点或3.34%，此前最大单日涨幅为3月2日的4.26%，本月沪综指下跌0.74%。沪深300指数收报3,169.56点，涨3.35%。

--香港股市：恒指收升至四周高位，但5月累计下跌1.2%

香港股市恒生指数收高0.9%，达到逾四周以来高位，尾随中国内地股市涨势，投资人看好MSCI明晟下个月将首次把中国A股纳入旗下指数。恒生指数收盘升至20,815.09点，恒生国企指数上扬0.93%，至8,704.90点。恒生指数本月共跌1.2%，结束连续两个月录得涨幅的表现。

--汇市：美元有望录得六个月来最佳单月表现，得益于美国升息预期

美元兑一篮子货币升向两个月最高水准，有望录得六个月以来最佳单月表现，受市场对于美国未来数月将升息的预期日益升温。美元兑日圆料将录得一年半以来最佳月线表现，自5月初以来已上涨4.5%左右，此前日本官员发出一连串干预警告压低了日圆。0833GMT，美元指数上涨0.29%，至95.797，接近上日触及的两个月高位95.968。美元/日圆下滑0.08%至111.02，欧元/美元跌0.18%至1.1124。

--欧元债市：公债收益率上行，物价数据料增强ECB上调通胀预估的预期

欧元区公债收益率上涨，稍后将公布的消费者物价数据料会强化欧洲央行(ECB)本周将一年来首次上修通胀率预估的预期。油价反弹至每桶近50美元，加上周一公布的德国通胀率高于预期，增强了欧元区消费者物价数据将显示近期价格下滑走势在5月触底的希望，该项数据定于今日0900GMT公布。0847GMT，德国10年期公债收益率微升至0.173%。多数其他欧元区国家公债收益率日内上涨1-2个基点。

--国际油市：美国原油价格上涨，中东产出增长拖累布兰特原油下滑

美国原油价格上涨，受美国进入驾车出行旺季的提振，但国际燃料市场受到中东产量增长打压而下滑。中东石油主要供应给亚洲客户。0840GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶49.44美元，较上结算价上涨0.11美元。布兰特原油期货下跌0.42美元至每桶49.34美元。

--全球金市：金价小涨，但或将录得六个月最大月线跌幅

金价小涨，上日跌至三个半月低点，但在美元全线走强背景下，金价仍可能录得自11月以来的最大月线跌幅。金价今日稍早获得些许支撑，亚洲股市走势蹒跚且可能月线下跌。0842GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,211.17美元。

--金属期市：伦铜料将录得11月以来最大月线跌幅，受美元上涨拖累

伦敦期铜下跌，5月或录得超过7%的跌幅，料创下去年11月以来最大单月跌幅，受累于美国加息预期升温带动的美元涨势。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.66%至每吨4,664美元。上海期铜收复早盘失地，终场收平于每吨35,780元人民币。(完)