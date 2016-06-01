《路透晚报》--6月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本5月制造业萎缩逾三年最快；资本支出数据预示GDP上修

民间调查显示，日本5月制造业活动萎缩速度创三年多以来最快，新订单大幅下降。数据凸显日本经济再度显现疲态，并加剧政府和央行的压力。日本5月Markit/日经制造业PMI终值经季节调整后为47.7，连续第三个月低于荣枯线50，并显示制造业活动萎缩速度为2013年1月来最快。

日本第一季资本支出较前季增长，表明国内生产总值(GDP)增幅可能上修，但鉴于企业获利压力加剧，分析师仍对前景持谨慎看法。1-3月企业获利降幅为四年多来最快，这可能促使日本企业调降未来资本支出计划。数据暗示，6月8日出炉的GDP数据修正值可能显示，第一季经济增速超过初值；但许多其他指标则指向消费和出口疲弱抑制经济复苏。

--中国5月PMI显示经济动能边际减弱，但尚不足以触发新宽松节点

最新公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。

受此数据影响，伦敦期铜周三跌至一周低点，多数新兴亚币转跌，人民币接近五年低点。

--韩国制造业PMI升至五个月高点

韩国5月经季节调整的日经/Markit制造业PMI升至50.1，为去年12月以来最高。制造业活动与新出口订单有所改善，但幅度并不大，强化了对该国若无更多财政与货币扶持政策出台，经济恐陷入低速运行的看法。

--澳洲第一季成长力道超乎预期，央行或将维持利率不变

澳洲统计局(ABS)数据显示，第一季GDP较前季成长1.1%，较上年同期成长3.1%，这是三年来最高的年增长率。此一结果或许会让澳洲央行在下周政策会议上按兵不动。该数据降低了降息的必要性，澳元兑美元旋即窜升近0.0050美元。

--欧元区5月制造业活动降至三个月低点，德国升至四个月高位

欧元区制造业活动增长5月依旧低迷，支持第一季经济增长强劲的态势未持续到第二季的观点。Markit报告显示，欧元区5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至三个月低点51.5，与初值持平。

德国5月制造业活动升至四个月高点，得益于家庭需求的增长，但海外需求的疲弱阻碍了制造业进一步扩张。

法国5月制造业活动连续第三个月收缩，新一轮的降价未能提振销售。不过收缩幅度不如4月那么大。

英国5月制造业活动几无增长，增添了退欧公投临近之际英国经济正在放缓的迹象。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数结束五日连涨，日圆走强打击股市人气

日股周三收低，结束五日连涨。日圆升值引发股市获利了结，且令出口商获利前景蒙阴。日经指数收低1.6%，报16,955.73点。美元跌破110日圆，令人气受损，随后尾盘卖单加速。东证股价指数跌1.3%报1,362.07点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据平稳大盘缩量震荡整理

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日公布经济数据平稳，大盘缩量震荡整理。继昨日强劲反弹后，短期市场重心有所上移，但存量资金主导的格局并未发生明显变化，大盘连续上攻动能不足，昨日表现抢眼的金融股今日领跌大盘。沪综指60日均线技术性压力较大，短期若无法放量突破此点位，大盘不排除在此再次陷入盘局。

沪综指收报2,913.508点，跌3.108点或0.11%。上证A股今日成交2,195亿元人民币，上日为2,356亿元。沪深300指数收报3,160.55点，跌0.28%。

--香港股市：小幅收低，结束五连涨

港股收低，结束此前的五日连涨，市场对中国经济的担忧挥之不去。恒生指数跌0.3%，报20,760.98点。恒生国企指数持平于8,708.29点。大多数板块下跌，但能源和电讯类股大幅上涨。

--汇市：美元兑日圆下滑，投资人降低对美国6月升息的预期

美元兑日圆下跌，进一步远离本周初触及的一个月高位，此前美国公布的数据疲软，促使投资人重新思索美联储是否会在6月升息。据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，投资者现在预计6月升息的可能性只有22.5%，低于本周稍早的约32%。风险偏好减弱以及对于英国脱欧公投的担忧，亦提振避险货币日圆。0852GMT，美元/日圆跌0.77%至109.83，周一曾触及4月底以来最高111.455。美元指数下跌0.33%至95.575，脱离周一所及两个月高位95.968。

--欧元债市：德债收益率下滑，避险资产需求坚挺

德国10年期公债收益率(殖利率)下跌，本月有英国退欧公投等重大风险事件，避险资产需求坚挺。市场对英国退欧相关消息的敏感性正在提高，德国和英国公债收益率周二下滑，此前ICM两项民调显示英国退欧阵营支持率领先。0854GMT，德国10年期公债收益率跌1.4个基点至0.136%，接近上周五所及的11日低点0.12%。

--国际油市：油价下跌逾1%，受中东增产及亚洲需求担忧拖累

油价下跌逾1%，因中东主要石油出口国产量料维持在高位甚或增产，同时市场担心中国经济形势影响需求前景。0856GMT，布兰特原油较上日结算价跌0.66美元或1.32%至每桶49.23美元。美国原油跌0.55美元或1.12%至每桶48.55美元。

--全球金市：金价持稳，因美元下跌和亚股走软

金价持稳，受美元下跌和亚股走软支撑。0858GMT，现货金上涨0.11%至每盎司1,216美元，周二为上涨0.8%，创5月13日以来最大单日百分比涨幅。

--金属期市：伦敦期铜触及一周低点，受中国制造业数据影响

伦敦期铜跌至一周低点，因中国制造业数据令本已面临美元走强压力的铜价进一步承压。0859GMT，伦敦期铜下跌1.69%至每吨4,592美元。伦铜稍早触及4,583.50美元的一周低点，但仍处在近期交投区间4,550-4,730美元之内。上海期铜下跌1.7%至每吨35,190元人民币，之前也触及一周低点。(完)