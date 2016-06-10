《路透晚报》--6月10日

2015年3月10日，图为欧元影子投射在一张美元纸币上。 REUTERS/Sergio Perez

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国乐天酒店因贪腐案修改IPO计划，免税店牌照申请不容乐观

韩国首尔检方周五上午突击搜查了乐天集团总部、七个关联公司以及乐天集团董事长辛东彬等主要高管的住宅，对这家韩国第五大集团公司扩大调查，旗下乐天酒店(Hotel Lotte)因首次公开发行(IPO)计划进一步受到打击。乐天酒店已因贪腐调查被迫推迟46亿美元的首次公开发行(IPO)计划，同时下调招股定价区间。

--新西兰航空出售维珍澳洲股权给中国南山，澳洲政界热议

新西兰航空同意向中国南山出售维珍澳洲控股近20%股权，交易总值约2.6亿澳元(1.93亿美元)，这将让第二家中国集团加入维珍澳洲董事会，引发政界热议外资投资关键行业问题。维珍澳洲上周同意出售13%的公司股权给中国海航集团，作价1.59亿澳元。

--德国第二季经济开局良好，央行总裁警告低利率或引发风险

德国经济部表示，第二季经济开局良好，但成长步伐或有放缓。“2016年第二季度德国经济开局良好，”经济部在月报中表示，并称民间消费仍是最重要的推动力量。

德国央行总裁魏德曼称，如果欧洲央行超低利率政策维持的时间较长，投资者可能会变得越发紧张，从而加大风险溢价突然扩大的风险。

--英国4月建筑业产出反弹幅度高于预期，摆脱第一季疲软表现

英国4月建筑业产出反弹幅度高于预期，暗示英国经济第二季开局可能更加坚稳。英国国家统计局公布，4月建筑业产出较前月增长2.5%，3月时为下跌3.6%。4月增幅为2014年1月以来最大按月增幅，亦高于分析师预估的1.7%。

--Line东京IPO将筹资多达10.5亿美元，并称还将在纽约上市

日本即时通讯软件运营商Line Corp在监管文件中表示，已经获准于7月15日在东京证券交易所(TSE)首次公开发行(IPO)，筹资多达1,127亿日圆(10.5亿美元)。Line在东京的IPO拟发行3,500万股新股，指导价为每股2,800日圆。

--韩国央行总裁称计划维持宽松货币政策，协助应对国内外挑战

韩国央行总裁李柱烈表示，该行计画维持货币政策宽松一段时间，以协助面对国内外的种种挑战。韩国央行周四将指标利率调降至纪录低点1.25%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，受10年期日债收益率跌至纪录低位影响

日本股市日经指数周五收跌，因10年期日债收益率(殖利率)跌至纪录低位，让投资者紧张不安。而美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行下周公布政策决议之前，投资者本就情绪谨慎。日经指数收跌0.4%至16,601.36点。该指数周线跌0.2%。

--中国股市：休市

--香港股市：收低逾1%，有关索罗斯做空的报导令投资者不安

香港股市遭遇逾三周来最大单日跌幅，有关索罗斯再度大举做空的传言令交易商破感不安。恒生指数跌1.2%，收报21,042.64点，为3月18日以来最大单日百分比跌幅。不过该指数本周累计上涨0.5%，为第四周周线上涨。

--汇市：谨慎情绪推高日圆和瑞郎，静候美联储和日本央行会议

日圆和瑞郎攀升，因投资者担心英国可能会选择退欧，纷纷规避风险。日圆兑美元一度升至106.68日圆，距离上月所及的一年半高点105.55近在咫尺。瑞郎兑欧元高至1.0888瑞郎，仅略低于上日所及的八周高点1.0886。

--欧元债市：10年期德债收益率跌向零水准，全球债市继续攀升

德国10年期公债收益率触及纪录新低，距离零水准咫尺之遥。投资者避险心态和全球经济增长疑虑，令全球债市呈现看多基调。10年期德债收益率盘中低见0.021%。德债走坚带动二线欧元公债市场，收益率普遍下跌1-4个基点，意大利及西班牙公债收益率接近周四触及的数周低点。

--国际油市：油价因美元上涨而走低，但炼厂需求强劲提供支撑

油价因美元走强而下跌，脱离本周触及的2016年内高点。不过强劲的炼厂需求和全球供应中断事件则提供一些支撑。0850GMT，布兰特原油期货报每桶51.26美元，较上日结算价跌0.69美元。美国原油期货跌0.73美元，报每桶49.83美元。

--全球金市：金价守在三周高位附近，周线有望连续第二周收高

金价微跌，因美元脱离近期低位，但金价仍守在三周高位附近，周线依然有望连续第二周收高。0849GMT，现货金下跌0.18%，至每盎司1,266.1美元。金价周四触及5月18日以来最高1,271.31美元。美国期金跌0.26%至1,269.4美元。

--金属期市：伦铜下跌，可能录得六周来最大周线跌幅

伦铜下跌，但周线或创下一个月最大降幅，因金属消费大国中国的实货需求乏力，并且美国中期升息预期提振美元，令铜价进一步承压。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.37%至每吨4,498美元，扩大昨日1.4%的跌幅。(完)