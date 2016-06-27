《路透晚报》--6月27日

2013年2月28日，在东京拍摄的美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国财政大臣称金融市场波动可能加剧，但经济强劲

英国财政大臣奥斯本表示，英国公投退欧的决定可能会导致金融市场进一步波动，但英国经济稳健强劲，可以应对将来的挑战。这是奥斯本在英国公投后首次公开发表讲话。他表示政府已经制定了应对公投结果的应急计划，政府与央行可以采取更多的行动。

奥斯本称，对于预期的经济放缓，财政计划需要进行何种改变来应对，政府最好先保持静观，直到首相卡梅伦的继任者就职后再做出决定。上周五英镑兑美元下跌逾8%。今日受奥斯本讲话安抚，英镑收复了一些失地。

奥斯本还表示，将在未来几天说明自己的政治生涯规划，于本周明确宣布自己是否角逐保守党党魁。他曾被认为是接替卡梅伦的最佳人选。

--市场错判英国公投退欧的可能性，但没出现恐慌--IMF总裁

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日称，金融市场“严重低估”了英国公投退欧的可能性，但没有出现恐慌，没有出现像2008年金融危机最严重时出现的流动性问题。不过她说，之后市场作何反应，将取决于英国和欧盟决策者采取的应对脱欧和抑制不确定性的措施。她称只有英国可以触发正式的脱离程序，欧洲政界人士不会强迫该国。

--欧盟计划将EBA迁出伦敦，欧元区国家竞相成为新所在地

欧盟官员表示，在英国公投决定退出欧盟后，准备将欧洲银行业管理局(EBA)从伦敦撤出，巴黎和法兰克福等城市将竞相争取成为EBA的所在地。此举凸显出伦敦金融城有可能被排除在欧盟金融监管，甚至是欧洲资本市场之外，这要取决于英国退出欧盟的条件。

虽然一些支持英国退出欧盟的人士表示，英国金融行业在没有欧盟束缚的情况下会茁壮成长，但包括摩根大通在内的部分大型金融企业正在欧洲大陆为他们的交易员、银行人员和金融执照寻找新的落脚地。

--日本首相已指示财务省在汇市采取必要措施

日本首相安倍晋三表示，已指示财务大臣麻生太郎在英国公投结果为退欧之后“更为关注”汇市动向，必要时采取措施。安倍是在政府与日本央行召开的紧急会议上做出上述表示。部分分析师越发预期日本央行可能在7月底的例行会议之前召开非例行性会议，以祭出额外刺激措施。

日本政府和执政党消息人士对路透表示，政府在考虑扩大经济刺激计划规模至逾10万亿日圆(980亿美元)，计划将于今年底拟定。

--美国银行业压力测试结果，或可在英国脱欧后的乱象中带来一丝安慰

2008年金融危机后美国监管机构对银行业进行的压力测试，或将在本周证明其价值。英国上周公投决定退出欧盟后引发全球动荡，测试结果将及时提供有关各家银行风险耐受力的讯息。

美联储自2009年开始每年对大银行进行一次压力测试，今年测试的第二批结果将在周三公布。虽然美联储在测试中所考虑的压力情况来自想象，但分析师表示，测试的结果应该可以安抚那些担心银行因英国意外脱欧而面临风险的投资者。

--日本Line将延后至周二公布上市讯息，料成为今年最大科技业IPO

日本讯息应用程序业者Line Corp已将首次公开发行参考价区间公布时间延后一天至周二，称是受到“市场环境影响。原本该公司预定在周一公布参考价。不过Line仍计划在7月14日于纽约上市，次日在东京挂牌。

Line未来三周进行IPO料将筹措约10亿美元，在全球缺乏这类交易之际，可望使其成为今年最大的科技业上市案，但持怀疑态度的基金经理人指出，Line在其本国市场成长乏力，其区域的扩张计划前景也遭受质疑。经理人同时怀疑其广告营收策略是否能奏效。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数反弹收高2.4%，市场认为当局可能干预汇市稳定日圆

日经指数周一扳回一些上周的跌幅，因政府官员在英国决定脱欧之后进一步警告可能干预汇市以稳定日圆汇率。日经指数涨2.4%报15,309.21点，上周五暴跌7.9%。东证股价指数上扬1.8%至1,225.76点。JPX-日经400指数升1.8%报11,066.48点。

--中国股市：沪综指低开高走收升1.45%，个股普涨小盘股表现活跃

中国股市沪综指收升1.45%。分析师表示，上周末外围市场大幅动荡，今日大盘受此影响低开后逐步走高，小盘股表现活跃，权重股则相对偏弱。短期英国脱欧后国内A股走势相对独立，其对大盘的影响尚待观察，短线料续维持震荡。

沪综指收报2,895.70点，涨41.41点或1.45%，上证A股今日成交1,895亿元人民币，上日为2,145亿元。创业板指数收涨3.03%。

沪深300指数收报3,120.544点，涨1.41%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,078.0点，涨1.62%，成交13,704手。130亿元额度的沪股通净买入1.4亿元。

--香港股市：收盘变动不大，英国退欧引发的惶恐减弱

香港股市几无变动，英国决定退欧引发的惊慌缓解。恒生指数略微下滑0.2%，报20,227.30点。恒生国企指数上涨0.4%，报8,567.21点。

--汇市：英镑和欧元走势挣扎，英国脱欧余震未消

英镑继续承压，跌向31年低位，反映出英国投票脱欧后投资者深重的悲观情绪。欧元也承压，受英镑拖累。而日圆和瑞郎等避险货币延续涨势，令日本央行和瑞士央行感到为难。

0822GMT，英镑兑美元跌2.03%至1.3401美元，上周五曾触及的1985年以来最低水平1.3228美元。欧元兑英镑涨1.58%至0.8254。

欧元/美元跌0.46%至1.1064；美元/日圆跌0.10%至102.09；欧元/日圆跌0.48%至112.98。

--欧元债市：西班牙10年期公债收益率大跌10个基点，此前该国举行大选

西班牙10年期政府公债收益率(殖利率)下滑10个基点，此前西班牙代理首相拉霍伊所带领的中间偏右人民党在周末大选中的表现优于预期，令人期待该国政治僵局将告一段落。西班牙10年期公债收益率下降10个基点至1.53%，低于上周五英国退欧后所及约1.93%的七个月高位。德国10年期公债收益率跌1.9个基点至负0.075%。

--国际油市：油价走稳，但仍面临成品油过剩局面

油价趋于稳定，市场参与者较好地消化了英国公投退出欧盟的冲击，并认识到公投结果对于全球燃料需求影响不大。0815GMT，8月布兰特原油期货较上日结算价涨0.38美元至每桶48.79美元。美国原油期货涨0.22美元，报47.86美元。

--全球金市：黄金延续涨势，因英国退欧激发避险买盘

黄金攀升，接近上交易日触及的逾两年高位，英国公投退欧带来经济和政治不确定性，促使投资者买入黄金寻求避险。现货金最高上升1.5%至每盎司1,335.30美元。0813 GMT时报1,325.40美元，上涨0.75%。美国8月期金涨0.51%至每盎司1,329.10美元。

--金属期市：伦铜上扬，因美元回落

伦铜涨1%，因预期英国上周投票退欧将推迟美国加息周期，美元下跌。0829GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.61%至每吨4,726.50美元。上海期货交易所主力期铜合约涨1.2%，至每吨36,720元人民币。(完)