《路透晚报》--7月1日

2013年4月8日，东京，一名商人在看电子显示屏上的美元纸币图片。 REUTERS/Toru Hanai

7月1日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本企业信心受抑，因外部风险和日圆上涨带来压力

日本央行调查报告显示，由于消费疲弱，日本6月制造业企业信心受抑，服务业企业信心较三个月前恶化，这是脆弱经济艰难应对强势日圆和海外需求低迷的令人沮丧的迹象。其他数据显示，日本5月家庭支出连续第三个月下滑，5月全国核心消费者物价指数(CPI)创2013年4月以来最大同比降幅，这些都使得决策者面临采取更多行动刺激经济增长的压力。

日本央行季度短观调查报告显示，6月大型制造业景气判断指数为正6，与3月调查时持平。路透调查访问的分析师预估中值为正4。调查显示，大型非制造业景气判断指数由正22下降至正19，因零售商受到国内消费疲弱以及海外旅客支出放缓的影响。大型企业上修资本支出计划，预计2017年3月止的当前财年资本支出增加6.2%，不过企业通常都会在6月上修支出计划。

--欧元区6月制造业活动增速创六个月高位

欧元区6月企业活动扩张速度为今年以来最快，但英国公投脱欧可能使未来几个月增速放缓。根据Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值显示，企业的价格折扣措施，协助推升新订单及产出，鼓励企业扩大聘雇。不过，该份调查主要是在英国6月23日公投前进行的。英国选择退欧的决定令全球市场受到巨震。Markit报告显示，欧元区6月制造业PMI从前月的51.5升至52.8，高于初值52.6，稳稳站在荣枯分界线50上方。

6月德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)升至54.5，高于5月的52.1。这是2014年2月来的最高，而且也高于初值的54.4。

--欧洲央行并未考虑放弃QE按出资比例买债原则--消息

多名接近欧洲央行的消息人士表示，欧洲央行目前并未考虑公债购买配置打破欧元区各国在该行的出资比例，取消按出资比例买债原则的门槛很高。熟悉欧洲央行思路的消息人士称，在采取这样的举措之前，央行会优先考虑一些其它的改变，因为此类举措面临严重政治分歧，特别是在德国，许多德国人已经对欧洲央行的量化宽松举措感到不快。

--中国6月PMI数据两降一升，从业人数齐降昭显就业压力陡增

中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境，这从周五公布的三个6月采购经理指数（PMI）数据中可见一斑：两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升。而三个PMI中的从业人数指数齐刷刷下降，也预示着中国在去产能的过程中就业压力不容忽视。在国际环境动荡，内外需均显疲弱的大背景下，中国要实现年初确定的经济增长目标，下半年稳增长政策仍需加力。

--英国PMI数据显示6月制造业活动以五个月来最快速度扩张

调查显示，在英国公投决定退欧之前，该国6月制造业扩张速度创下五个月来最快。英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)从5月的50.4升至52.1。这是1月以来的最高，并且也高于所有分析师的预估值。路透访问分析师平均预估6月制造业PMI为49.9。但Markit周五警告称，本调查中所用来自制造商的数据“几乎全部”都是在6月23日公投之前收集。

--韩国6月出口连续18个月下滑，英国退欧带来不确定性

韩国6月出口连续第18个月下滑，但降幅为一年来最小；鉴于英国退欧给全球经济增长带来潜在影响，分析师和决策者敦促对经济前景保持谨慎。外部风险已促使韩国政府公布了87亿美元的追加预算。韩国产业通商资源部公布的数据显示，韩国6月出口较上年同期下降2.7%至453亿美元，为去年6月以来最小降幅。

--调查：澳洲央行下周料维持利率不变，但第三季前或宽松政策

澳洲央行下周二将举行政策会议，路透访问的37名分析师中，有35名预测该行将维持利率在纪录低点1.75%不变。不过，多数受访者预测该行将在第三季结束前宽松政策。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连续第五日收高，周线升4.9%创4月来最大单周涨幅

日本股市日经指数周五连续第五日收高，因逢低买盘持续存在且风险偏好仍稳定，此前美股和欧股上扬。日经指数收高0.7%至15,682.48点。东证股价指数周五收高0.7%至1,254.44点。JPX-日经400指数涨0.6%至11,320.65点。

--中国股市：沪综指小幅收升至三周新高，PMI数据回落推升流动性宽松预期

中国股市沪综指小幅收升至三周新高。分析师指出，今日PMI数据回落显示经济下行压力加大，推升市场流动性宽松预期；目前国际市场不确定性因素加大，避险情绪近期推升黄金价格上涨，并传导至部分金属期货价格，受此影响今日金属板块再度强于大盘。

沪综指收报2,932.48点，涨2.87点或0.10%；此前收盘高点为6月7日的2,936.04点；该指数本周累计上涨2.74%；上证A股今日成交1,727亿元人民币，上日为1,872亿元。沪深300指数收报3,154.2点，涨0.01%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,101点，跌0.4%，成交10,794手。130亿元额度的沪股通持平。

--香港股市：休市

--汇市：日圆全线大幅走升，受避险需求提振

日圆兑美元、欧元和英镑大幅攀升，因路透一则有关欧洲央行(ECB)目前未考虑放松购债比例规则的报导以及政治不确定性激发了对于避险资产的需求。欧元因此小幅回升至日内持平，报1.1110。在欧股市场交投震荡之际，日圆兑美元触及日内高点102.435，涨0.8%。英镑兑美元向低点回落，英镑兑日圆挫逾1%。英镑兑日圆跌至136.11日圆，但远离上周五触及的三年半低点133.65。

--欧元债市：西班牙和意大利借贷成本下滑，料创2012年以来最大单周跌幅

西班牙和意大利借贷成本触及逾一年来最低，且全周有可能创下将近四年来最大单周跌幅，因有传言称欧洲央行的资产购买计划可能作出有利于南欧国家的改变。西班牙10年期公债收益率扩大跌势至1.09%，本周以来已下跌将近50个基点；意大利10年期公债收益率跌逾10基点至1.037%--为2015年3月以来最低。

--国际油市：油价走低，不过市场前景趋紧提供支撑

油价走低，投资者预计实货市场会趋紧将提供支撑，不过亚洲经济放缓迹象重燃拖累油价。0832GMT，布兰特原油期货报每桶49.57美元，较前结算价跌0.14美元。美国原油期货跌0.10美元至每桶48.23美元。

--全球金市：金价有望连续第五周上涨，银价跳升至22个月高位

金价上涨，有望连续第五周录得升幅，受美元走弱提振。尽管英国退欧公投后风险偏好回升，但市场对黄金这一避险资产的需求仍源源不断。0835GMT，现货金上涨0.91%至每盎司1,333.38美元。美国期金涨1.2%报每盎司1,336.5美元。现货银突破每盎司19美元触及2014年9月以来最高，今日稍早达到19.40美元高位，最新涨2.73%至19.20美元。银价有望录得2013年8月以来最大周线涨幅。

--金属期市：铜价料连续第三周上涨，锌价触及逾一年新高

伦敦期铜料录得连续第三周上涨，对货币刺激及利率下滑的预期心理支撑市场，不过涨势受到中国成长疑虑所限。锌价触及逾一年高点，连续第四日上涨，因预期供应短缺。0838GMT，伦铜跌0.66%至每吨4,813美元。上海期货交易所主力期铜合约收跌0.2%，至每吨37,440元人民币。伦敦指标三个月期锌最高涨1.1%至每吨2,128美元，为2015年6月12日以来最高，最新报2,120美元，涨0.74%。(完)