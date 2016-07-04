《路透晚报》--7月4日

2016年6月24日，北京一家券商营业部内的股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区7月SENTIX投资者信心指数骤降至18个月低位，受英退冲击

欧元区7月投资者信心骤降至18个月低位，因投资者和分析师担心，英国上月公投退出欧盟将对经济产生巨大冲击。7月Sentix投资者信心指数从6月的9.9大降至1.7。路透调查的分析师原预期会降至5.0。预期分项指数从6月的10降至负2.0，创下2014年11月以来最低。衡量欧元区经济现况的分项指数亦从9.8降至5.5。

--OECD称，英国在退欧后不会成为避税天堂

经济合作暨发展组织(OECD)的一份内部备忘录显示，英国在退出欧盟后，不太可能试图通过成为避税天堂来吸引全球投资者。OECD的税务负责人表示，英国可以利用不受欧盟规则束缚的机会降低企业税，但政治代价将是高昂的。在英国公投选择退出欧盟后，一些会计师和政策专家已提出，英国或许会削减对跨国公司获利的征税，还有可能帮助跨国公司对在欧盟其他国家的获利避税。

--英国6月建筑业活动萎缩程度为七年最大，受公投担忧拖累

英国建筑业6月萎缩程度为七年来最为严重，因对英国退欧公投的担忧加剧。金融数据公司Markit表示，英国6月建筑业采购经理人指数(PMI)从5月的51.2降至46.0，为2009年6月以来最低，而且可能预示未来情况更加糟糕。

--日本企业通胀预期小幅下滑，央行扩大刺激政策的压力加剧

日本央行短观调查显示，日本企业6月通胀预期较三个月前小幅下降，令人益发质疑央行宣称的，大举印钞将加快物价上涨并达到2%目标的说法。调查显示，日本企业预期，未来一年消费者物价平均料上涨0.7%，较三个月前的预期下降0.1个百分点，且与央行2%的目标相比还有一段距离。

--日本央行前审议委员称央行应避免继续宽松，考虑逐步减少资产购买

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行应避免扩大货币刺激举措，本月政策会议上也应如此，因为借贷成本已经非常之低，经济形势非常有利。她表示，央行下一步应逐步减少其大规模资产购买计划，同时进一步下调已经为负值的利率，从而缓和公债收益率的上升。

--日本Line上调IPO价格区间，最高或筹集13亿美元--文件

据一份提交给监管机构的文件显示，日本Line Corp已上调其首次公开发行(IPO)参考价格区间，其IPO规模最高或达13亿美元，显示市场对这家日本讯息应用软件公司股票的需求十分强劲。该公司将IPO价格区间从上周设定的每股2,700-3,200日圆上调至2,900-3,300日圆。按该区间上限，包括超额配售在内，Line或将售出最多1,328亿日圆(13亿美元)的股票。IPO最终价格最终将于7月11日确定。

--澳洲政治僵局加重澳洲央行“托举”经济的压力

澳洲央行将不得不承担起更多托举经济的负担，因澳洲政府选情紧凑，料将使该国预算改革陷入数月僵局，加大可能性本就已经很大的降息概率。澳洲央行周二召开7月份政策会议时，议会选举点票流程仍未结束，所以本月降息可能性不大。不过，8月份降息看起来有可能，因为澳洲通胀仍然太低，而且消费者及企业均面临国内外较大的政治不确定性。

[市场摘要]

--日本股市：受英退恐慌消退提振连涨第六日，成交量创12月来最低

日本股市收高，连续第六个交易日上涨，因全球对英国公投选择退欧的担忧情绪减退，但由于美国适逢假期，成交量极为清淡。日经指数收盘上涨0.6%至15,775.80点，为连续第六日上扬，创去年11月以来最长连涨期。东证股价指数上涨0.6%至1,261.97点，成交量仅15.8亿股，创12月以来最低。JPX日经400指数上涨0.7%至11,396.69点。

--中国股市：沪综指放量收升1.9%至两个月新高，煤炭、有色金属板块领涨

中国股市沪综指放量收升1.9%至两个月新高，并创逾一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘低开高走量价齐升，煤炭、有色金属等资源类周期股领涨大盘。由于市场预期全球货币政策将再度宽松，同时供给侧改革亦将升温，双重催化致资源股集体走强。沪综指收报2,988.604点，涨56.128点或1.91%，此前收盘高点为2016年5月5日的2,997.84点；上证A股今日成交2,527亿元人民币，上日为1,727亿元。

--香港股市：连涨三天收高1.3%，受中国宽松预期及大宗商品价格走高带动

香港股市连续第三个交易日上涨，因大宗商品价格走高、加上市场憧憬中国扩大宽松政策，使得资源股获得提振，而在市场流动性充裕之际，投资人建立仓位。恒生指数上涨1.3%至21,059.20点，创6月8日以来最高收位；恒生国企指数上涨1.0%至8,802.35点，创6月10日以来最高收位。

--汇市：澳元摆脱盘初震荡走势反弹，汇市逐渐恢复平静

澳元反弹，开盘时受政治不确定性影响走势不稳；股市和大宗商品市场上涨，因投资者预计全球各央行可能会进一步推出刺激措施以应对英国退欧的影响。诸如日圆、瑞郎等传统避险货币下跌，因欧洲股市上涨，得益于英国退欧产生的焦虑略为消退。今日美国金融市场逢独立日假期，市场交投预计会较为清淡。澳元兑美元在淡静交投中一度低见0.7410，0853GMT，回升至0.7502，日内小涨约0.1%。

--欧元债市：公债收益率上升，焦点从英国退欧转向债券供应

欧元区公债收益率上升，为逾一周来首见，投资者打压公债价格，以挪出空间迎接本周欧元区约200亿欧元的公债发行，结束英国公投后的收益率下滑态势。奥地利、德国、西班牙和法国将举行公债标售，有传言称西班牙可能也会宣布以银团承销发行10年期新债计划，以把握过去一周公债收益率下挫的机会。

--国际油市：原油价格上涨，沙特称市场正趋于平衡

油价上扬，此前沙特能源部长发表评论称，市场正在趋向平衡，尽管有亚洲需求放缓的迹象拖累。0813 GMT，布兰特原油期货报每桶50.36美元，较上日结算价上涨0.01美元。美国原油期货涨0.03美元报49.02美元。因适逢独立日假期，美国市场周一休市。

--全球金市：金价脱离近两年高位，银价突破每盎司21美元

金价脱离近两年高位；银价在大幅震荡交易中突破每盎司21美元，为2014年7月以来首见，因中国市场掀起一波空头回补。0814 GMT，现货金涨0.66%至每盎司1,350.80美元。美国黄金期货涨1.08%至每盎司1,353.5美元。现货银一度飙升7%至2014年7月以来最高21.107美元。

--金属期市：金属期市：伦敦期铜升至两个月高位，市场憧憬中国出台刺激措施

伦敦期铜连续第六个交易日走高，由于市场预期中国将出台刺激措施，铜价升至两个月高位。期镍触及11月初以来高点，受益于菲律宾矿场可能关闭的疑虑，而期铝上涨四天后，今日大致持平。0815GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.44%，至每吨4,932.50美元，稍早升至4,960美元，为5月3日以来最高。(完)