《路透晚报》--7月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国退欧相关忧虑重燃，打击股市及大宗商品市场下跌

围绕欧盟不稳定的担忧重燃，打击亚洲股市下跌，英镑跌破1.28美元，刷新31年新低，各类风险资产普遍受创。恐慌的投资者纷纷转向避险的主权债券，推动市场在未知领域越走越远。德债收益率进一步下滑，美国10年期公债收益率触及纪录低点，日本20年期公债收益率跌到负值。中国人民币跌至五年半新低。日圆和黄金则大涨。

--德国5月工业订单未见增长，欧元区需求旺盛但国内订单减少

欧元区国家对于德国工业品的旺盛需求，帮助缓冲了5月德国国内订单下降的影响。但整体数据疲弱，表明身为欧洲第二大经济体的德国在第二季增长放缓。

--英国三家地产基金暂停交易，首见英国脱欧后市场运作失灵迹象

英国三家商业地产基金在24小时内相继暂停交易，为英国公投决议脱欧撼动资产价格以来，市场运作失灵的首个迹象；这三支基金规模约莫100亿英镑。在英国规模达350亿英镑(460亿美元)的开放式房地产基金市场中，这三家暂停交易的基金总共占了近三分之一的份额。

--英国商务大臣呼吁政府调降企业税及个人税--金融时报

英国商务大臣贾伟德(Sajid Javid)指出，政府应实施多项企业税及个人税调降措施，以缓和英国公投脱欧预料将带来的经济放缓。贾伟德向金融时报表示，政府需要将焦点由缩减赤字转至刺激经济成长。财政大臣奥斯本上周放弃了到2020年将英国预算赤字转为盈余的政策。贾伟德认为，到2020年赤字不会降到零。

--全球船运业信心降至纪录低点，因贸易减速且英国退欧带来风险

一项运输业调查显示，全球船运业信心创纪录低点，因对全球经济衰退的担忧和英国退欧，让陷入最严重低迷期的船运业雪上加霜。全球集装箱行业以及乾散货船运市场如今正苦于应对船只供应过剩、全球经济萎靡以及消费者需求疲弱等问题。

--也门城市亚丁发生自杀式炸弹袭击，至少六名士兵死亡

也门南部城市亚丁周三发生两起自杀式炸弹袭击，安全消息人士称至少六名士兵身亡、数十人受伤。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.9%至逾一周低点，英国退欧担忧卷土重来

日本股市周三跌至逾一周低点，围绕英国退欧的担忧加剧了全球经济的不确定性，拖累出口类股和金融类股。日经指数下挫1.9%至15,378.99点，为6月28日以来最低收位。东证股价指数下跌1.8%至1,234.20点，交投相对活络，共有22亿股换手，创下6月28日以来最高成交量。

--中国股市：沪综指续创两个半月新高，受流动性宽松预期等提振

中国股市沪综指收盘续创两个半月新高，并录得连四日涨势。分析师指出，今日大盘略有低开后企稳回升，除近日持续走强的资源股保持强势外，防御性板块亦有较好表现；流动性宽松预期继续推升大盘，但外围市场普遍走软和技术性压力将对后市产生一定压力。

沪综指收报3,017.292点，涨10.900点或0.36%，此前收盘高点为4月19日的3,042.82点；上证A股今日成交2,462亿元人民币，上日为2,701亿元。

--香港股市：恒指收跌逾1%，人民币贬至五年半低点且华润啤酒重挫

香港股市收低。人民币兑美元触及五年半新低，而对于全球经济成长以及英国公投退欧长期影响的担忧，打压各类风险资产。恒生指数跌1.2%，收报20,495.29点。恒生国企指数跌1.6%，收报8,503.14点。华润啤酒挫跌逾4%，创1月以来最大单日跌幅。此前该公司向股东发出筹约95亿港元之折价供股建议，拟用作偿付华润雪花啤酒收购事项的部分代价。

--汇市：英镑刷新31年低点而日圆攀升，英国退欧担忧激发避险资金流

英镑触及31年新低1.2798美元，对资本外流以及英国央行可能降息的担忧令英镑深受打击，市场愈发担心英国退欧对金融市场以及全球经济产生更广泛的影响。日圆兑英镑触及三年半高位。欧元也面临压力，欧元兑日圆跌至112.00下方，为逾一周来首见，来到111.03的低点。

--欧元债市：德债收益率陷于纪录低位，受惠于英退风暴及意大利金融危机

德国10年期公债收益率连续第二日触及纪录低位，全球市场深陷英国脱欧冲击经济成长的疑虑，令全球各地的避险债券买需获得支撑。意大利金融业恐将爆发新危机的疑虑，进一步刺激投资人买进德债，法国10年期公债收益率亦跌至纪录新低。

德国10年期公债收益率跌至负0.188%的低点，德国30年期公债收益率则下跌超过2个基点至0.317%，逼近纪录低点。法国10年期公债收益率低见0.13%，荷兰10年期公债收益率则逼近零。

--国际油市：油价在平盘附近徘徊，市场面对英国退欧忧虑和供应过剩风险

油价在亚洲交易时段下跌，之后又小幅反弹，徘徊在平盘附近。对于英国退欧所产生的经济影响，投资者的忧虑加深，引发整体市场动荡。0832 GMT，美国原油期货小升0.05美元报每桶46.65美元。布兰特原油期货微跌0.02美元报每桶47.94美元。

--全球金市：金价升至28个月高位，因英国退欧担忧卷土重来

金价升至2014年以来最高水平，围绕英国退欧影响的担忧卷土重来，推动投资者转向避险资产。意大利的金融和政治不稳定性，也令投资者更加不安。现货金一度涨至每盎司1,371.40美元，创2014年3月以来最高，0832 GMT上涨0.9%至1,368美元。COMEX期金上涨0.95%至每盎司1,371.60美元，未平仓合约突破64万口，创下2010年11月以来新高。

--金属期市：避险情绪打压伦敦期铜连跌第三日，但期镍上涨

伦敦期铜连续第三个交易日下跌，脱离两个月高位。有关英国退欧对全球影响的担忧再起，投资者出脱风险资产。但期镍勉力上涨，因担心菲律宾镍矿可能关闭。菲律宾是对中国最大的镍矿石出口国。0832 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.14%至每吨4,762美元，周一曾触及两个月高位4,960美元。(完)