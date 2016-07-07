《路透晚报》--7月7日

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--德国5月工业生产意外骤降，创2014年8月以来最大单月降幅
德国经济部数据显示，德国5月工业生产意外大降，创下2014年8月以来最大单月降幅。表明这一欧洲最大经济体第二季经济失去动能，一改年初意外强劲局面。5月工业生产较前月下降1.3%，低于路透调查持平的预估中值。4月数据下修至增长0.5%，初值为增长0.8%。
--法国达能将收购美国WhiteWave Foods，估值125亿美元
全球最大酸奶生产商法国达能将收购美国有机食品生产商WhiteWave Foods，包括债务在内，这笔交易对WhiteWave的估值达到125亿美元。达能将以每股56.25美元现金收购，与30天平均收盘价相比，溢价幅度24%。这笔交易将使达能的美国业务增加一倍。
--标普警告可能下调澳洲AAA评等，展望下调至负面
标准普尔警告可能在两年内调降澳洲的AAA级债信评等。此前标普将澳洲主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，称7月2日的选举结果可能削弱了政府解决预算赤字的能力。该警告对于澳洲总理特恩布尔将是沉重打击。他正接近获得以微弱优势组建多数政府所需的票数。
--三星电子初估第二季营业利润创逾两年来最高
韩国科技业巨头三星电子表示，第二季营业利润或较上年同期增长17.4%，创逾两年来最高水平，因盖乐世S7智能手机销售强劲提振了手机业务获利。三星电子在监管文件中表示，估计第二季度营业利润将达到8.1万亿(兆)韩元(70亿美元)，高于汤森路透调查中16名分析师平均预估的7.8万亿韩元。这是自2014年第一季录得8.5万亿韩元利润以来的最高水平。
--英国5月工业生产较前月下降0.5%，降幅小于预期
英国5月工业生产较前月下降0.5%，市场原预估下降1.0%。另外，制造业产出较前月下降0.5%，降幅亦为市场预估的一半，且较上年同期增长1.7%，为2014年12月来最高按年增幅。但在上个月英国公投选择退欧后，金融市场可能认为这些强劲数据已无关紧要。
--安联顾问称英国政界亟需统一行动，否则英镑/美元或跌向平价
德国安联首席经济顾问埃里安称，英国退欧后，该国政界人士迫切需要统一行动，如果拿不出令人信服的自贸协议“B计划”，那么英镑兑美元可能跌向平价。埃里安称，退出欧盟后，英国面临的结构不确定性上升，经济增长将下滑，经济衰退风险加大。
--新西兰房价飞涨威胁金融稳定，央行考虑收紧抵押贷款规则
新西兰房地产市场火爆，继续给金融稳定带来风险，央行考虑进一步收紧抵押贷款规则。新西兰央行表示，正考虑进一步收紧贷款/价值比率，可能年底前行动。央行也在考察是否应该对负债/收入比率做出限制，但表示“将对该选项作出进一步调查研究。”火爆的地产市场一直是新西兰央行的一大担忧，尤其是新西兰最大城市奥克兰。
[市场摘要]
--日本股市：收盘下滑，英国退欧疑虑挥之不去令投资者心存谨慎
日股日经指数连跌第三日，英国退欧风暴仍令风险市场存忧。日经指数收盘下跌0.7%，报15,276.24点；英国退欧疑虑重燃，带动日圆再度上涨损及日股。东证股价指数跌0.7%至1,226.09点，成交量为18.3亿股，低于周三的22亿股。JPX-日经400指数跌0.75%至11,045.54点。东证所创业板跌3%至980.27点。
--中国股市：沪综指震荡近收平，短线连续上涨后获利回吐压力加大
中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘出现较大幅震荡，股指连涨数日后在3,000点上方出现获利盘回吐，目前虽较前期出现温和放量，但量能水平仍不足以支持权重板块连续上涨，短线料仍震荡蓄势。沪综指收报3,016.85点，跌0.44点或0.01%，上证A股今日成交2,698亿元人民币，上日为2,462亿元。
--香港股市：收高1.0%，憧憬中国推出新刺激政策
香港股市上涨，因市场期待中国将祭出刺激政策以支撑陷于困顿的经济，引发股市买盘，抵销了人民币进一步贬值及欧洲相关疑虑。恒生指数收高1.0%至20,706.92点；恒生国企指数涨1.2%至8,600.99点。
--汇市：日圆受到避险需求支持，澳洲评级展望遭降打击澳元
避险货币日圆续涨，受英国脱欧公投引发的不确定性提振。与经济成长关联紧密的澳元下挫，此前标准普尔下调澳洲评级展望。0828GMT，美元兑日圆下滑0.33%至100.98日圆，逼近英国公投后6月24日所及低点99.00日圆。欧元兑日圆跌0.47%至111.91，距离三年半低位109.30已不远。
--欧元债市：意大利公债引领南欧债券收益率走高，受意国政局影响
意大利公债引领南欧债券收益率走高，因反建制的意大利五星运动受支持程度与日俱增，再加上银行业为坏帐所苦的疑虑，摇撼投资人信心。意大利10年期公债收益率上升3个基点至1.20%。西班牙及葡萄牙10年期公债收益率均上升3个基点，分别报1.21%和3.09%。
--国际油市：美国原油库存下滑激励油价小升，但经济放缓疑虑构成压抑
油价小升，受美国原油库存数据再度下跌及美元走软支撑，但成品油过剩及经济成长疑虑，持续压抑油市。0822GMT，布兰特原油期货报每桶48.98美元，低于早盘高位49.17美元，但较上日结算价上涨0.18美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶47.74美元，较上收盘价上涨0.31美元。
--全球金市：现货金连七涨，亚洲股市反弹无碍投资人追捧避险资产
金价连续第七个交易日上扬，上日触及逾两年高位，尽管亚洲股市出现反弹，投资人仍追捧避险资产。0824 GMT，现货金涨0.19%至每盎司1,366.06美元，周三触及2014年3月以来最高水平1,374.91美元。美国黄金期货涨0.08%至1,368.2美元。
--金属期市：铜价面临连四跌之虞，受库存升至五个月高点打击
伦敦期铜回吐稍早温和涨幅，有连续第四日下跌之虞。库存升至五个月高点，反映需求不振。0825 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.04%至每吨4,752美元。上海期交所主力合约9月期铜下跌1.3%，至每吨36,910元人民币。(完)
整理 刘秀红 审校 蔡美珍
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)