《路透晚报》--7月7日

2016年6月24日，北京一家券商营业部内的一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国5月工业生产意外骤降，创2014年8月以来最大单月降幅

德国经济部数据显示，德国5月工业生产意外大降，创下2014年8月以来最大单月降幅。表明这一欧洲最大经济体第二季经济失去动能，一改年初意外强劲局面。5月工业生产较前月下降1.3%，低于路透调查持平的预估中值。4月数据下修至增长0.5%，初值为增长0.8%。

--法国达能将收购美国WhiteWave Foods，估值125亿美元

全球最大酸奶生产商法国达能将收购美国有机食品生产商WhiteWave Foods，包括债务在内，这笔交易对WhiteWave的估值达到125亿美元。达能将以每股56.25美元现金收购，与30天平均收盘价相比，溢价幅度24%。这笔交易将使达能的美国业务增加一倍。

--标普警告可能下调澳洲AAA评等，展望下调至负面

标准普尔警告可能在两年内调降澳洲的AAA级债信评等。此前标普将澳洲主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，称7月2日的选举结果可能削弱了政府解决预算赤字的能力。该警告对于澳洲总理特恩布尔将是沉重打击。他正接近获得以微弱优势组建多数政府所需的票数。

--三星电子初估第二季营业利润创逾两年来最高

韩国科技业巨头三星电子表示，第二季营业利润或较上年同期增长17.4%，创逾两年来最高水平，因盖乐世S7智能手机销售强劲提振了手机业务获利。三星电子在监管文件中表示，估计第二季度营业利润将达到8.1万亿(兆)韩元(70亿美元)，高于汤森路透调查中16名分析师平均预估的7.8万亿韩元。这是自2014年第一季录得8.5万亿韩元利润以来的最高水平。

--英国5月工业生产较前月下降0.5%，降幅小于预期

英国5月工业生产较前月下降0.5%，市场原预估下降1.0%。另外，制造业产出较前月下降0.5%，降幅亦为市场预估的一半，且较上年同期增长1.7%，为2014年12月来最高按年增幅。但在上个月英国公投选择退欧后，金融市场可能认为这些强劲数据已无关紧要。

--安联顾问称英国政界亟需统一行动，否则英镑/美元或跌向平价

德国安联首席经济顾问埃里安称，英国退欧后，该国政界人士迫切需要统一行动，如果拿不出令人信服的自贸协议“B计划”，那么英镑兑美元可能跌向平价。埃里安称，退出欧盟后，英国面临的结构不确定性上升，经济增长将下滑，经济衰退风险加大。

--新西兰房价飞涨威胁金融稳定，央行考虑收紧抵押贷款规则

新西兰房地产市场火爆，继续给金融稳定带来风险，央行考虑进一步收紧抵押贷款规则。新西兰央行表示，正考虑进一步收紧贷款/价值比率，可能年底前行动。央行也在考察是否应该对负债/收入比率做出限制，但表示“将对该选项作出进一步调查研究。”火爆的地产市场一直是新西兰央行的一大担忧，尤其是新西兰最大城市奥克兰。

[市场摘要]

--日本股市：收盘下滑，英国退欧疑虑挥之不去令投资者心存谨慎

日股日经指数连跌第三日，英国退欧风暴仍令风险市场存忧。日经指数收盘下跌0.7%，报15,276.24点；英国退欧疑虑重燃，带动日圆再度上涨损及日股。东证股价指数跌0.7%至1,226.09点，成交量为18.3亿股，低于周三的22亿股。JPX-日经400指数跌0.75%至11,045.54点。东证所创业板跌3%至980.27点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，短线连续上涨后获利回吐压力加大

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘出现较大幅震荡，股指连涨数日后在3,000点上方出现获利盘回吐，目前虽较前期出现温和放量，但量能水平仍不足以支持权重板块连续上涨，短线料仍震荡蓄势。沪综指收报3,016.85点，跌0.44点或0.01%，上证A股今日成交2,698亿元人民币，上日为2,462亿元。

--香港股市：收高1.0%，憧憬中国推出新刺激政策

香港股市上涨，因市场期待中国将祭出刺激政策以支撑陷于困顿的经济，引发股市买盘，抵销了人民币进一步贬值及欧洲相关疑虑。恒生指数收高1.0%至20,706.92点；恒生国企指数涨1.2%至8,600.99点。

--汇市：日圆受到避险需求支持，澳洲评级展望遭降打击澳元

避险货币日圆续涨，受英国脱欧公投引发的不确定性提振。与经济成长关联紧密的澳元下挫，此前标准普尔下调澳洲评级展望。0828GMT，美元兑日圆下滑0.33%至100.98日圆，逼近英国公投后6月24日所及低点99.00日圆。欧元兑日圆跌0.47%至111.91，距离三年半低位109.30已不远。

--欧元债市：意大利公债引领南欧债券收益率走高，受意国政局影响

意大利公债引领南欧债券收益率走高，因反建制的意大利五星运动受支持程度与日俱增，再加上银行业为坏帐所苦的疑虑，摇撼投资人信心。意大利10年期公债收益率上升3个基点至1.20%。西班牙及葡萄牙10年期公债收益率均上升3个基点，分别报1.21%和3.09%。

--国际油市：美国原油库存下滑激励油价小升，但经济放缓疑虑构成压抑

油价小升，受美国原油库存数据再度下跌及美元走软支撑，但成品油过剩及经济成长疑虑，持续压抑油市。0822GMT，布兰特原油期货报每桶48.98美元，低于早盘高位49.17美元，但较上日结算价上涨0.18美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶47.74美元，较上收盘价上涨0.31美元。

--全球金市：现货金连七涨，亚洲股市反弹无碍投资人追捧避险资产

金价连续第七个交易日上扬，上日触及逾两年高位，尽管亚洲股市出现反弹，投资人仍追捧避险资产。0824 GMT，现货金涨0.19%至每盎司1,366.06美元，周三触及2014年3月以来最高水平1,374.91美元。美国黄金期货涨0.08%至1,368.2美元。

--金属期市：铜价面临连四跌之虞，受库存升至五个月高点打击

伦敦期铜回吐稍早温和涨幅，有连续第四日下跌之虞。库存升至五个月高点，反映需求不振。0825 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.04%至每吨4,752美元。上海期交所主力合约9月期铜下跌1.3%，至每吨36,910元人民币。(完)