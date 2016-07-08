《路透晚报》--7月8日

2016年2月16日，北京一家券商营业部内，一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国6月非农就业料反弹，证明经济已重拾动力

美国6月就业增长料将反弹，因威瑞森通讯罢工员工重返岗位，且薪资也可能稳定增长，进一步证明经济在第一季度陷入低迷后重拾动力。根据路透对分析师的调查，美国劳工部周五公布的就业报告或将显示，上月非农就业岗位增加17.5万个，而5月仅增加了3.8万个。失业率料将从一个月前所及的八年半低点4.7%上升至4.8%，因部分求职者重返就业市场。

--英国地产业恐慌向银行及保险商发出警讯，退欧震波扫向南欧银行业

英国地产基金遭挤兑现象令人关注该国商业房地产业的脆弱性。该产业主要由国内银行及房屋融资协会(building societies)提供资金，但越来越多的资金来自外资银行与保险商。德国、其他国际性及美国银行业者的曝险是550亿英镑，他们自2008年金融危机以来增加了对英国房地产业的投资。而在这场金融危机以前几乎没有任何曝险的保险商，投放的信贷有259亿英镑。这意味着，如果英国公投退欧导致企业投资放缓并压抑市场对写字楼及购物中心的需求，上述银行业者及保险商都将在劫难逃。

此外，英国脱欧决定产生的涟漪已经蔓延至欧洲的西南端，那里的葡萄牙正在悄无声息地努力控制一场银行业危机。自英国6月23日公投意外脱欧以来，对银行业的关注主要集中在意大利；该国的不良贷款引发担忧，致使银行股价下跌，市场信心下降。此外，欧洲的政治紧张气氛也升温，意大利和葡萄牙希望能变通一下欧盟关于救助问题银行的规定，但遭到欧洲经济龙头德国和欧盟执委会的反对。

--德国5月出口意外大降创九个月最大降幅，进口增幅不及预期

德国联邦统计局的数据显示，5月经季调出口较前月下降1.8%，为2015年8月以来最大月线降幅，低于路透调查平均预估的增长0.25%。经季节调整进口较前月增长0.1%，市场预计为增长0.4%。德国5月出口创下九个月最大单月降幅，而进口增幅不及预期，这进一步表明该国第二季经济丧失成长动能。

--日本6月服务业景气判断指数创新低，因英国公投退欧后日圆飙升

日本6月服务业景气触及新低，因英国公投意外退出欧盟后，日圆走强而股市下跌，给原本已受疲弱经济成长困扰的政策制定者带来新的压力。日本内阁府公布，6月一项针对计程车司机、酒店与餐厅服务员等劳工的调查显示，他们的信心较前月下滑1.8点至41.2，创下2014年10月来最低位。服务业和零售业信心尤其低，因担心英国退欧导致的日圆升值和股市下跌可能令本已疲弱的消费者支出雪上加霜。

--韩国将发售5亿美元外币债券，看市况规模或增加

韩国企划财政部一名官员表示，政府打算发售5亿美元的外币债券，藉以偿还将到期的美元计价债券。由于这项计画尚未定案，该名官员不愿具名。他称新债将在政府现有5亿美元债券于12月到期前后发行。韩国稍早表示，将考虑发行外币计价的政府债券，作为将英国退欧引发的潜在市场动荡最小化努力的一部分。

--新兴市场债券基金创出最大一周资金流入--摩根大通

摩根大通表示，过去一周新兴市场债券基金吸引33亿美元流入，是其2004年开始追踪此数据以来的最高单周资金流入。虽然6月23日英国公投决定退出欧盟最初导致新兴市场资产遭到抛售，但随着发达国家公债收益率屡创新低，且美联储暗示可能推迟升息时间，资金流动发生逆转。目前估计有超过10万亿美元的债券收益率已降至零以下，促使越来越多的资金流向回报较高的新兴市场债券。

--韩国及美国同意布署萨德反导系统，以因应朝鲜威胁

韩国及美国表示，驻韩美军将布署先进导弹防御系统，以因应朝鲜(北韩)的导弹威胁，这迅速招来邻国中国的强烈抗议。韩国国防部与美国国防部的联合声明指出，萨德(THAAD，末段高空区域防御系统的简称)反导弹系统将仅用在应付来自朝鲜的威胁。中国在3月份支持联合国对朝鲜的最新制裁措施。但此次反对在韩国部署萨德，因为该系统雷达探测范围能够达到到中国领土。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.1%，因日圆走坚及美国就业数据公布前市场情绪谨慎

日股日经指数周五收盘下跌，受今日稍晚美国非农就业数据公布前的谨慎情绪拖累，且日圆收复稍早失地转而走坚。日经指数收跌1.1%至15,106.98点。该指数本周周线下跌3.7%，周内英国退欧忧虑重现，打击了全球股市。东证股价指数跌1.3%至1,209.88点。

--中国股市：沪综指收跌近1%，坏账率上升担忧加剧拖累银行股整体回调

中国股市沪综指收跌近1%。分析师指出，今日大盘低开后震荡整理，市场对银行坏账率上升的担忧加剧，致银行股整体回调，并带动煤炭、石油、有色金属等权重股板块走弱。但其他题材股仍较为活跃，交易量有所萎缩。目前的调整仍属持续上涨后的正常回档，大盘整体仍运行在上升轨道内。

沪综指收报2,988.09点，跌28.76点或0.95%，该指数全周累计上涨1.9%，上证A股今日成交2,094亿元人民币，上日为2,698亿元。

--香港股市：恒生指数收低，因人民币下滑且英国退欧忧虑犹存

香港股市收低，跟随中国内地股市跌势，因担心人民币进一步下跌，且担忧英国退欧令中国最大出口市场之一表现不稳。恒生指数跌0.7%至20,564.17点，恒生国企指数跌0.8%至8,534.79点。恒指本周累计下挫1.1%，恒生国企指数跌2.0%，中止两周连涨。

--汇市：美元下跌，市场全神关注美国就业报告

美元兑多数主要货币下跌，投资人静待美国非农就业报告出炉，以从各种迹象了解美国景气扬升是否能够抵御一重又一重阻力。0830 GMT，美元指数跌0.2%至96.149点。欧元兑美元小涨0.1%至1.1073；而英镑兑美元涨0.2%至1.2940。

--欧元债市：收益率接近低位，非农就业数据料难改变美国利率轨迹

欧债收益率降至接近纪录低位，市场等待美国非农就业数据公布。预计该数据不太可能改变美联储利率轨迹。自从上个月英国公投意外退欧，对全球经济增长前景形成打压，并加大各国央行采取更宽松货币政策的压力，全球债市收益率均大幅下滑。

--国际油市：油价自两个月低点反弹，前景或震荡

油价反弹，脱离上日触及的两个月低点，上日油价大跌5%，受美国每周原油库存降幅低于预估的消息影响。交易员称，油价未来走势料将震荡，因成品油供应过剩及经济增长放缓给市场带来压力，而供应中断风险可能会使供应趋紧。0845 GMT，布兰特原油期货报每桶46.75美元，较上日结算价上涨0.35美元，涨幅0.7%。美国原油上涨0.32美元，或0.7%，至每桶45.46美元。

--全球金市：金价小跌但仍有望连续第六周周线涨幅，静候美国就业数据

金价小跌，在美国今日稍晚经济数据公布前，投资者立场谨慎，但金价有望录得连续六周周线上涨。0835GMT，现货金跌0.32%报每盎司1,355.86美元，金价本周迄今已涨约1%。美国期金跌0.34%报每盎司1,357.50美元。

--金属期市：铜价料创下两个月来最差周线表现，镍价弹离低点

伦敦期铜小涨，在美国就业报告公布前，优异的美国经济数据提振了预期，不过在库存偏高之际，铜价本周仍料将创下两个月来最大单周跌幅。镍价下跌，但远离日低，此前菲律宾两座镍矿停工，因新政府查缉那些造成环境伤害的矿脉。菲律宾为中国镍矿石的最大供应国。

0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.34%至每吨4,703美元，此前一度触及6月27日以来最低的4,682美元。上海期交所交投最活跃的9月期铜跌1.2%，收报每吨36,620元人民币。(完)