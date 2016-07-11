（更正）《路透晚报》--7月11日

（更正市场摘要中的汇市标题，应为“日圆走低，安倍经济学重振憧憬带动日股跳涨”,非“美元下跌，市场全神关注美国就业报告”）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本5月核心机械订单意外下滑，暗示日圆走强抑制企业资本支出

由于强势日圆和疲软需求对企业盈利以及开支构成压力，日本5月核心机械订单出人意料地连续第二个月下降，暗示持续增长所需要的企业投资仅温和复苏。日本内阁府公布的数据显示，5月核心机械订单较前月减少1.4%，远逊于路透调查预估中值的增加2.6%。资本开支疲软给首相安倍晋三进一步推动经济增长平添压力。

--日本首相安倍称，周二将指示经济财政大臣编制财政刺激计划

日本首相安倍晋三表示，政府将加快高速铁路的建设，并推动最多提前八年完成磁悬浮铁路网络，作为支撑经济的刺激计划的一部分。安倍晋三称，周二将指示经济财政大臣石原伸晃开始编制财政刺激计划，但未提及支出规模将如何。安倍晋三是执政联盟在参议院选举中大获全胜后的记者会上做出如上表示的。

--朝鲜威胁将以“物理性措施回应”美国部署萨德系统

朝鲜军方称，对于美韩在朝鲜半岛部署先进的萨德反导系统，朝鲜方面将以“物理性措施”给予回应。朝中社表示，朝鲜称已知会美国，将切断与美国最后仅有的外交渠道；并将以战时法律对待所有与美国相关的事务，包括扣留在朝鲜的美国人。

--英国退欧公投打击家庭及企业信心，伦敦6月经济活动大幅萎缩

根据三份不同报告，上个月英国消费者支出下滑，企业前景恶化幅度为四年来最大，首都伦敦的经济活动亦大幅降温，均显示英国退欧公投已开始产生拖累。信用卡公司Visa、莱斯银行及金融数据供应商Markit所公布的6月数据均反映出，在6月23日退欧公投之前及公投后的头几天，英国企业及一般民众的不安气氛。

Visa表示，英国6月消费者支出下滑0.5%，为连续第二个月下跌。Markit指出，根据6月13日至29日收集到的回覆，企业对经济前景的乐观程度降至四年来最低，许多企业归咎于退欧公投。Lloyds Bank对于区域经济活动的月度调查显示，上个月伦敦遭遇自2009年4月金融危机深渊以来最严重的萎缩，拉低了英格兰及威尔士的整体平均增幅。

--英国律师集体致函首相主张公投仅属咨询，应由国会表决退欧

超过1,000位英国知名律师联名致函首相卡梅伦，敦促卡梅伦允许由国会决定英国是否应退出欧盟。联署律师认为，英国退欧公投属于咨询性质，而且受到了“事实表达不当及不切实际承诺”所影响。联署律师指出，在援用里斯本条约50条、启动正式退出欧盟程序之前，必须在国会进行一次表决。

--日本Line招股价定于区间高端，反映投资人渴求高成长科技股

日本通讯应用软件公司Line Corp将首次公开发行(IPO)价格定在区间高端，集资规模有望高达13亿美元，同时也反映出投资人热烈追捧投资知名新兴科技公司的难得机会。Line的IPO创今年科技业的最高纪录，在这块总是由私募公司独占投资机会的高成长科技领域，为投资人提供了切入管道。另一方面，在英国退欧公投后，政治及经济不确定性促使资金流向相对稳定的亚洲，Line的股票上市也正逢其时。

[市场摘要]

--日本股市：收盘大涨4%，美股上涨及安倍执政联盟胜选提振市场信心

日股日经指数周一收盘大涨4%，追随美股涨势，此外日本首相安倍晋三的执政联盟周日在参议院选举中大获全胜，推高了市场信心。日经指数收盘报15,708.82点，创一周最高收位，盘中曾触及6月24日以来最高盘中水准。东证股价指数收盘涨3.8%至1,255.79点。

--中国股市：沪综指冲高回落小幅收升，3,000点整数关口压力有待持续消化

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日大盘冲高回落，近期经济数据舒缓了市场对通胀的忧虑，对市场投资积极性提供一定支撑。但目前量能未能持续放大，存量资金主导下的大盘运行节奏较迟缓，成长股出现回落，显示本轮板块轮动或将告一段落，3,000点整数关口压力有待持续消化。

沪综指收报2,994.917点，涨6.823点或0.23%。上证A股今日成交2,679亿元人民币，上日为2,094亿元。

--香港股市：恒指收涨1.5%，受美国强劲就业数据激励

香港股市收盘上涨，此前美国公布的就业市场报告表现强劲，带动全球股市上扬，加上中国通胀数据平缓，提升了内地进一步提出经济刺激方案的预期。恒生指数涨1.5%至20,880.50点，恒生国企指数上扬2.0%至8,703.00点。

--汇市：日圆走低，安倍经济学重振憧憬带动日股跳涨

日圆兑美元下滑逾1%，因日本执政联盟在参议院选举中大胜，激发了对于日本出台更多货币刺激措施的希望，带动日本股市大涨。美元扩大涨幅，美元指数上涨近0.5%，触及四个月高点96.728。美元兑日圆上涨1.4%至102.01，创六日来最高。欧元兑美元小跌至1.1026，自英国公投退出欧盟那日以来大致守在1.10-1.12区间。

--欧元债市：两年期德债收益率接近纪录低点，因欧洲央行宽松憧憬

德国短债收益率下滑，距离上月英国退欧后所及的纪录低点近在咫尺。英退后已引发对全球经济增长前景以及通胀的担忧，恐会促使欧央行很快采取行动。

两年期德国公债收益率跌至负0.70%，为6月23日英国公投退欧后所及纪录低点以来最低。荷兰10年期公债收益率跌至负0.007%的纪录低点，为有史以来首次跌到负值。

--国际油市：油价下跌，因经济忧虑重燃

原油价格下跌，因有迹象显示美国页岩油生产商已经适应了低油价环境，且亚洲经济疲软的迹象重现。0830GMT，布兰特原油报每桶46.09美元，较上日结算价跌0.67美元。美国原油报44.69美元，下跌0.72美元。

--全球金市：金价小跌，美国非农就业数据后美元走稳且股市走坚

金价小跌，因上周五美国公布优异非农就业数据后，美元走稳且股市上涨。该项数据进一步提供了美国经济在第一季的低迷期后加速的迹象。0830GMT，现货金报每盎司1,358.90美元，下跌0.52%。美国期金上涨0.16%至每盎司1,360.6美元，稍早升至1,376.50美元的高点。

--金属期市：镍价突破10,000美元关口，期铜也在风险偏好走强带动下上涨

伦敦期镍突破10,000美元关口，因菲律宾收紧矿业政策从而威胁到对中国的供给之后，引发了供给担忧。

0830GMT，LME期镍上涨2.13%至每吨10,090美元，距离7月4日创下的去年10月来最高10,410美元不远。LME三个月期铜上涨1.43%至每吨4,778美元，延续上个交易日上涨0.6%的走势。上海期货交易所主力期铜合约上涨0.9%至每吨37,010元人民币。(完)