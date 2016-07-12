《路透晚报》--7月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行调查显示，家庭通胀预期降至2013年以来低点

日本央行季度调查显示，日本家庭信心恶化，且通胀预期创2013年日本央行采取大规模刺激计划以来最低，这令将出台更多货币刺激的预期保持不坠。调查显示，相信日本央行政策管理的家庭比例亦触及七年低点，超过半数的受访者怀疑央行政策能否独立于政府干预。这份调查凸显出日本央行在通过大规模印钞，来试图促使公众预期未来物价将上涨方面所面临的挑战。

另据日本央行数据显示，6月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降4.2%，符合预期。

--日本经济财政大臣称，政府可能发行建设债券为刺激方案筹资

日本经济财政大臣石原伸晃周二表示，政府可能发行建设债券，为计划中的一揽子刺激措施提供资金。但他并未提及刺激方案下的政府计划支出金额，只表示他会开始考虑方案规模。石原伸晃亦表示，他反对发行赤字公债以协助筹措刺激方案经费。

--伯南克告诉安倍，日本央行仍有政策工具扶助经济

日本政府发言人周二表示，美联储前任主席伯南克对日本首相安倍晋三表示，日本央行仍有可用的举措来支撑经济。安倍当日稍早与伯南克会晤，就其经济政策交换了意见。日本政府发言人表示，安倍和伯南克讨论了日本结束通缩并实现经济可持续增长的必要举措。会晤之后伯南克没有回答提问。伯南克周一亦访问日本央行，据信他会晤了央行总裁黑田东彦。

--德国6月CPI终值较前月上升0.1%，较上年同期上升0.3%

德国联邦统计局周二公布，德国6月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.1%，较上年同期上升0.2%。6月消费者物价指数(CPI)终值为较前月上升0.1%，较上年同期上升0. 3%。

德国6月趸售(批发)物价较前月上升0.6 %，较上年同期下降1.5%。

--数据显示澳洲6月企业现况指数意外亮眼，信心指数亦反弹

澳洲国民银行发布的数据显示，6月澳洲企业的状况和招聘情况出现好转，这个意外强劲的迹象暗示，尽管国内外政治不确定性上升，澳洲经济依然保持平稳。数据显示，6月企业现况指数上升2点，至正12，远高于长期平均水平，并接近全球金融危机以来的最高点。企业信心指数反弹3点至正6，升幅超过5月的跌幅。这项调查是在英国公投退欧不确定性达到高峰，及澳洲本身7月大选前所进行。

--英国商业地产已见部分买家利用合同的“英国退欧条款”退出交易

一些英国商业地产买家正在行使英国退欧公投前达成的合同中所附带的“英国退欧条款”，从而得以退出交易。据房地产行业律师和经理称，还有一些买家尚未行使这一免责条款，但保留这个选择权以试图重新协商更低的价格。他们还说，第三方买家则伺机观望，等待公投结果对房地产估值的影响变得更加明朗。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高2.46%，因日圆下滑和寄望政府出台财政刺激

日股日经指数周二大涨，因日圆下滑和政府料出台财政刺激的希望，令投资者受到鼓舞。日经指数收高2.46%至16,095.65点，创6月23日来最高收盘位，受金融和出口类股提振。东证股价指数收涨2.4%至1,285.73点，33个分类指数中有32个上涨。

--中国股市：沪综指收升1.8%创近三个月新高，市场风格转向二线蓝筹股

中国股市沪综指收升1.8%，创近三个月新高。分析师指出，今日大盘早盘略有回调后获得支撑，午后震荡高走，市场风格明显切换，二线蓝筹股成为带动大盘走强的主力，中药、家电板块领涨；在权重板块带动下，场内人气也有所回升，近期沪综指面临3,100点附近的筹码密集区域，多空双方或在此位置进行争夺。

沪综指收报3,049.38点，涨54.46点或1.82%，此前收盘高点为4月15日的3,078.12点；上证A股今日成交2,862亿元人民币，上日为2,679亿元。

--香港股市：收高1.7%追随全球股市涨势，因隔夜标普500指数刷新高位

港股收高，追随全球股市涨势，因美国指标股指标准普尔500指数隔夜触及新高。恒生指数收高1.7%至21,224.74点；恒生国企指数涨1.8%至8,855.31点。

--汇市：日圆尽数回吐英国退欧后的涨幅，因日本加码刺激预期升温

日圆兑美元触及逾两周低点，兑欧元下跌1%。日本执政联盟周末在参议院选举赢得压倒性胜利，令市场对当局进一步采取经济刺激政策的预期升温，并且支撑了风险偏好。美元兑日圆涨0.8%至103.64日圆，为6月24日以来最高。欧元/日圆跳涨1%至114.93日圆，亦为6月24日以来高点。英镑兑美元升1.1%至1.3145美元，脱离上周触及的31年低点1.2798。

--欧元债市：意大利公债收益率下滑，因政府有望达成协助银行业协议

意大利公债收益率小跌，缩窄与德债收益率的差距，因意大利政府更加接近达成援助意国银行业的协议。根据Tradeweb数据，意大利10年期公债收益率下滑2个基点至1.12%，周二开盘曾一度走高。德国10年期公债收益率上涨3个基点至一周高位，报负0.14%。

--国际油市：原油期货价格上涨，因伊拉克原油暂停装运

原油期货脱离两个月低位，因伊拉克原油暂停装运，恐将使供给趋紧。不过投资者削减多头押注也令油价涨势受限。0830GMT，布兰特原油期货报每桶46.91美元，较前收盘价上涨0.66美元或1.33%，脱离上日所及低位45.90美元。美国原油上涨0.51美元至每桶45.26美元。

--全球金市：金价持于上日低位附近，因亚股大涨且市场评估FED升息前景

金价持于上交易日触及的低位附近，因亚洲股市大涨，且市场评估最新的美国就业报告是否已提振美联储的升息前景。0640GMT，现货金几近持平于每盎司1,354.20美元。金价周一下跌0.8%，创近两周来最大跌幅，收报1,354.85美元。美国期金亦几近持平于每盎司1,355.30美元。

--金属期市：伦敦期镍连涨第三天，因菲律宾供给威胁加剧

伦敦期镍连续第三天上涨，受菲律宾供给担忧提振。与此同时期铜价格上涨，得益于美国强劲的就业数据带动美国股市上涨并提振风险偏好。0830GMT，伦敦期镍跳涨3.19%至10,365美元。其它金属方面，伦敦期铜上涨1.39%至每吨4,813美元，延续昨日0.8%的涨幅。上海期铜上升1%至每吨37,180元人民币。(完)