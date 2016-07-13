《路透晚报》--7月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--李克强称中国将致力于市场改革，解决产能过剩问题

中国国务院总理李克强向欧盟官员表示，中国正致力于各项市场改革，对于处理钢铁产能过剩问题态度坚决。李克强在中欧商业峰会上表示，中国一向遵守改革承诺，并将努力改善外国企业的市场准入，希望所有企业都能在公平环境中竞争。他称，“我们希望中国与欧洲的贸易在一个稳定的平台上成长。”

欧盟执委会主席贾克称，中国应消除贸易壁垒，为企业提供更好的法律确定性，而且各方都必须遵守国际贸易体系及其规则。贾克表示，应防止过剩的工业产能对中国和欧盟的关系造成不利影响，产能过剩问题应该“从根本上”予以解决，这样市场才能发挥更大作用。

--消息人士透露，安倍刺激政策将缓和日本央行对通胀预期的调降程度

了解日本央行思路的消息人士透露，央行本月在制定新的季度预估时，会将政府拟议中的财政刺激计划考虑在内，这将有助于缓和对于通胀预估的调降幅度。日本央行通常不会将财政刺激计划纳入考量，除非财政刺激计划实际支出规模等细节已经敲定，并由政府公布。日本首相安倍晋三尚未宣布拟实施的刺激计划规模，而且在7月28-29日的日本央行政策会议前可能不会定案。但消息人士称，新刺激方案的影响、以及延后2017年4月调升消费税对消费的提振效果，日本央行可能都会纳入考量。

--英国央行总裁再次暗示将在退欧后推出更多刺激措施

英国央行总裁卡尼表示，上个月公投脱欧的决定冲击英国经济，会促使英国央行采取行动，他再次暗示将推出更多刺激措施。“如果货币政策委员会(MPC)判断前景恶化，那么通常会做出货币政策反应，如果这个反应符合MPC职责的话，”卡尼对议员们表示。卡尼和央行MPC委员本周将举行会议，所以他们不能详细提及利率前景。但他们之前已警告过，英退欧公投会对英国经济造成实质性打击。英国央行周四将宣布利率决定及政策。

--IEA月报称，全球石油过剩给油价回升势头带来威胁

国际能源署(IEA)周三表示，尽管石油需求增长强劲，且石油输出国组织(OPEC)以外的产量大幅下滑，但全球石油过剩现象顽固不退，对原油价格构成重大压抑。IEA表示，已将2016和2017年全球石油需求增幅预估分别调高至140万桶/日及130万桶/日，较上个月的预估上修10万桶/日。IEA表示，库存在6月继续上升，浮动存储的原油升至2009年以来最高水平。

--韩美将萨德反导弹防御系统部署在韩东南部星州郡

韩国周三表示，由韩美军事官员组成的团队，已选定在韩国东南部的星州郡部署反导弹防御系统，以抵御朝鲜的导弹和核威胁。韩国国防部表示，萨德反导弹系统选址在星州郡，不仅能保护多达三分之二的韩国民众，还能为核电厂和石油存储设施提供保护。

--马来西亚央行意外降息25个基点，旨在保持经济稳步增长

马来西亚央行意外降息25个基点至3.00%，为七年来首次，称此举将帮助该国留在“稳步增长道路之上”。该行将隔夜政策利率(OPR)下调25个基点至3.00%。“在英国公投退欧可能产生影响的背景下，全球经济增长前景也愈发容易受到下行风险的拖累，”马来西亚央行表示。

[市场摘要]

--日本股市：刺激政策利多憧憬带动续涨行情，任天堂遭遇获利了结

日股日经指数周三创一个月以来的日高，终场收高0.8%至16,231.43点，自首相安倍晋三周日胜选后，大盘已累计上涨7.4%。东证股价指数涨1.1%，报1,300.26点。

--中国股市：沪综指连三日收升续创近三个月新高，后市料继续震荡上行

中国股市沪综指连三日收升，续创近三个月新高。分析师指出，今日前期滞涨个股出现补涨，部分调整到位个股重新活跃，接替前期热点推动大盘续升。诸多热点主题板块持续走强或创出阶段性新高，结构性投资主线在三季度有望进一步强化，后市大盘料继续震荡上行。沪综指收报3,060.689点，涨11.308点或0.37%，此前收盘高点为4月15日的3,078.12点；上证A股今日成交2,774亿元人民币，上日为2,862亿元。

--香港股市：收升，中国贸易数据疲软加深利多政策出台憧憬

香港股市收涨，中国贸易数据较预期疲弱，更加令投资人预期中国当局未来几个月将出台刺激措施。恒生指数涨0.5%至21,322.37点，恒生国企指数涨0.6%至8,909.06点。

--汇市：日圆温和反弹，此前录得2014年以来最大两日跌幅

日圆收复部分失地，之前录得近两年最大两日跌幅，因本周初横扫金融市场的强劲风险偏好有所消退。周二曾大幅上涨的澳元和新西兰元等被视为高风险资产的货币今日回落。0800GMT，美元兑日圆跌0.5%至104.175；欧元兑日圆跌0.7%至115.06，但本周至今仍累计涨约3.5%。

--欧元债市：德债收益率下滑，10年期新债可能创下负收益率发行先例 德国公债收益率由一周高位回落，稍后将进行10年期新债发行，有可能成为欧元区首次以负收益率发行的10年期公债。10年期德国公债收益率下跌1个基点至负0.12%，脱离一周高位。

--国际油市：油价下滑，因投资者锁定获利且美国原油库存意外上升

原油期货价格下滑，因油价上日大涨近5%后投资者锁定获利。油价上日大涨的部分原因是美国政府和石油输出国组织预期明年原油需求上升。0830GMT，布兰特原油期货跌0.81美元至每桶47.66美元，上日结算价上涨2.22美元或4.8%。美国原油期货下跌0.68美元至每桶46.12美元，上日收高4.6%。

--全球金市：金价小涨，此前曾跌至近两周低点

金价小幅上涨，先前的抛压导致金价跌至近两周低点，而投资者则借机逢低买入，即便风险偏好改善扶助全球股市上涨。0830GMT时，现货金涨0.7%报每盎司1,342美元，稍早触及7月1日以来最低位1,327.30。美国期金涨0.5%，报1,343.10美元。

--金属期市：伦敦期铜劲升突破5,000美元大关，受益于风险偏好回暖

伦敦期铜劲升突破每吨5,000美元大关，触及4月底以来高位，风险偏好回暖引发一波空头回补。0751 GMT，伦敦期铜报每吨4,941.50美元，之前一度跳升至5,032美元，为4月29日来最高。上海期铜盘中大涨逾5%，创下5月7日以来的最高位，终场收高4.1%，报每吨38,580元人民币。(完)