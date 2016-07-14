《路透晚报》--7月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行准备祭出新一波量化宽松，迎战英国脱欧冲击

在英国央行力保经济免受英国脱欧余波冲击下，量化宽松政策可能再度卷土重来。英国央行准备最快在周四降息，紧接着可能再度祭出庞大的债券购买计划。接受路透调查的分析师多数预计，英国央行周四将降息至0.25%的纪录新低，而后将推出延伸量化宽松计划，时间点可能落在8月。路透调查显示，英国央行下月料将宣布500亿英镑的额外资产购置计划。

--英国新任财长哈蒙德称，将祭出一切必要措施稳定经济

英国新任财政大臣哈蒙德表示，将祭出一切必要措施稳定经济并恢复退欧公投后的信心。他首次以财政大臣身分公开发言时盛赞英国央行总裁卡尼，并称他将在夏季期间详细考虑将采取的措施。他还表示，政府尚未对赋税作出任何决定，他也不愿表态是否会坚持前任财政大臣所作的计划。在公投结果出炉后，前任财政大臣称计划进一步下调企业税。

--美国低调游说南海争议国家保持冷静，以缓解紧张局势

几名美国政府官员表示，美国政府正以低调外交方式，游说菲律宾、印尼、越南和其他亚洲国家，不要拿国际法庭的南海仲裁大肆发挥。这次仲裁否认了中国在南海的领土主张。“我们希望平息事态，好让这些问题能够理性处理，而非情绪用事，”一名官员匿名描述秘密外交讯息时说。消息人士称，这些讯息通过美国驻外使馆以及外国驻美使馆传递，其他则由美国国防部长阿什顿卡特、国务卿克里和其他高级官员直接传达。

--欧盟执委会副主席称，欧盟正就给予中国市场经济地位取得进展

欧盟执委会副主席卡泰宁称，欧盟正就给予中国市场经济地位以促进贸易取得进展，但欧盟也对中国产能过剩感到担忧。“我们支持自由贸易...但只要产能过剩问题损害公平贸易，那就很难进行自由贸易，”卡泰宁在香港的一个活动上说道。卡泰宁还说，欧盟希望与中国就解决产能过剩问题展开磋商。他还表示，欧盟期待中国增加基建项目投资。

--韩国央行一如预期按兵不动，小幅下调经济成长和通胀预估

韩国央行一如预期维持利率不变，并小幅下调经济成长和通胀预估，但在观察政府编制追加预算之际，仍对进一步宽松敞开大门。继6月意外降息后，韩国央行维持利率在1.25%不变。韩国央行总裁李柱烈在新闻会上称，央行目前预计今年经济将增长2.7%，略低于之前预期的2.8%；今年通胀率料达1.1%，此前预期为1.2%。政府为振兴疲弱经济而起草的一份追加预算将于今年稍晚实施。

--澳洲6月就业人口小幅增长，但全职就业人口飙升

澳洲统计局公布的数据显示，6月经季节调整就业人口小幅增加7,900人，5月就业人口修正后为增加1.92万人。但当月全职就业人口大增3.84万人。这令投资者受到鼓舞。当月失业率从5.7%小幅升至5.8%。数据公布后，澳元兑美元上涨0.0025美元至0.7628，不过外界认为该数据还不够强劲，尚不足以降低澳洲央行在未来数月降息的可能性。

--新加坡第二季GDP增长回温，但经济仍显现隐忧

新加坡第二季度经济增速低于预期，因制造业和建筑业疲软。面对全球需求低迷以及英国公投决定退欧引发的担忧，这使得新加坡金管局仍面临进一步放宽货币政策的压力。新加坡贸工部周四公布，第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)环比年率初值为较前季增长0.8%。路透调查预估为增长0.9%。第二季GDP较上年同期增长2.2%，增幅与预估中值一致。

[市场摘要]

--日本股市：收盘涨1%至逾一个月高点，因日圆疲软提振风险偏好

日股日经指数连续第四日收涨，至逾一个月高点，日圆疲软提振了风险偏好。日经指数收盘涨1.0%至16,385.89点，创6月10日以来最高收位。东证股价指数攀升0.8%，报1,311.16点。

--中国股市：沪综指缩量微收跌结束三连涨，受权重股走弱拖累

中国股市沪综指缩量微收跌，结束此前连续三日涨势。分析师指出，大盘短线存在技术性调整压力，今日权重股走势相对疲弱形成拖累；而量能萎缩明显，显示大盘在冲击前期密集成交区时心态较为犹豫。目前仍为存量资金主导行情，短线股指上下空间均有限。

沪综指收报3,054.018点，跌6.671点或0.22%。上证A股今日成交2,078亿元人民币，上日为2,774亿元。

--香港股市：收高1.1%，寄望英国央行将会降息

香港股市收高，追随其他亚洲市场，寄望英国央行将会降息以免经济陷于衰退。恒生指数收高1.1%，报21,561.06点。恒生国企指数涨1.1%，报9,010.10点。涨势分布广泛，金融、电讯、服务业和信息科技板块均上涨。恒生指数成分股成交20亿股。

--汇市：日圆创三周低点，英镑在英国央行会议前走高

日圆全线下跌，因全球股市的乐观情绪延续至第六日，同时媒体的报导也助长了日本央行可能采取措施直接为政府支出融资的臆测。美元兑日圆涨1%至105.54，触及6月末以来高点。英镑兑美元上涨约0.5%至1.3212，但仍远远低于周三盘中所及一周高位。

--欧元债市：投资者焦点转向英国，英央行将举行退欧后的首次会议

欧元区债券投资者将焦点转向英国，英国央行将举行该国退欧公投以来首次会议，预料将为全球设定更为宽松的货币政策基调。德国10年期公债收益率涨1个基点至负0.13%，英国10年期公债上涨了2个基点至0.77%。

--国际油市：原油期货继上日大跌后反弹，但石油过剩疑虑料抑制涨幅

原油价格上扬，扳回上日大幅下挫的部分失地，但涨幅料受限，因两家主要机构发布看法悲观的报告后，全球石油过剩问题短期内不会解决的疑虑益发升高。0816GMT，布兰特原油上涨0.25美元，至每桶46.51美元，美国原油期货涨0.35美元，至45.10美元。

--全球金市：金价下滑，英国央行政策声明在即市场稍事喘息

金价下滑，上日一度上涨近1%。市场对英国央行降息的预期，推动美元兑日圆上涨，且亚洲股市持于近八个月高点。0817GMT，现货金跌1.1%，报1,327.4美元。

--金属期市：期铜及期镍价格上涨，受扩大刺激政策预期激励

伦敦期铜小幅上涨，期镍走高，延续上日涨势，因市场预期包括英国及中国等主要经济体将提出新的刺激措施。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小升0.4%，至每吨4,958.5美元。上海期交所期铜涨0.8%至每吨38,640元人民币。(完)