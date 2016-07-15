《路透晚报》--7月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国尼斯卡车袭击者在国庆日冲入庆祝人群，造成84人死亡

周四在法国尼斯，一名枪手驾驶重型卡车冲入正在庆祝法国国庆日的人群，导致84人死亡，数十人受伤。攻击者还向人群开火，随后被警方击毙，警方确认此人是一名31岁、在突尼斯出生的法国人。此次袭击到目前为止看来为单独作案。法国总统奥朗德在黎明前发表讲话宣布，周四发生在南部城市尼斯的袭击事件显然是恐怖行为，去年11月巴黎遇袭后宣布实施的紧急状态将被延长三个月。

--韩国三星电子洽谈入股中国电动汽车厂商比亚迪

韩国科技巨擘三星电子表示，正在洽谈入股中国汽车生产商比亚迪，旨在促进其面向电动汽车的芯片(晶片)业务。“这笔投资的目的在于，加强两家公司的电动汽车元件及智能手机元器件业务，我们打算将来探讨在多项业务上展开合作，”三星在声明中称。三星电子还称，投资数额和在比亚迪的持股比例都还未最终敲定。比亚迪在提交给交易所的文件中确认，三星电子拟参与比亚迪的非公开发行，但并未透露投资金额。

--英国5月建筑业产出较前月下降2.1%，降幅大于预期

英国5月建筑业产出较前月急剧下降，显示该领域可能在第二季拖累经济成长。英国国家统计局公布5月建筑业产出较前月下降2.1%，而4月则为增长2.8%。5月建筑业产出较上年同期下降1.9%。5月房屋建筑产出下降3.2%，为2014年2月以来最大降幅。

--ECB银行业监管负责人：意大利银行业坏账问题可控

欧洲央行银行监管负责人Ignazio Angeloni对一家意大利报纸表示，意大利银行业高水平的坏账是可控的，并表示这一问题并不局限于意大利。“一些银行受困于高水平的不良贷款。不良贷款问题是可控的，但不应被低估，”Angeloni在接受Il Sole 24 Ore采访时表示。Il Sole 24 Ore还表示，最近创设的用于帮助稳定意大利银行体系的Atlante救助基金，不足以解决所有的问题。解决这些问题需要动用资金买断坏账，或增强银行资本金基础。

--日本通讯应用软件商Line美国日本双挂牌，上市首日股价飙涨

日本通讯应用软件公司Line周五在东京首日挂牌，较发行价大涨近50%，公司估值达到93亿美元。Line上市案为今年规模最大的科技股首次公开发行(IPO)，周四先在纽约挂牌，一度较发行价劲升36%。Line在东京证交所的第一笔成交价为4,900日圆，较IPO价格3,300日圆高出48.5%，反映出投资人热烈追捧投资新兴科技公司的难得机会。Line在美国发行2,200万股美国存托股份(ADS)上市，亦受到热烈追捧，终场收在41.58美元，远高于发行价32.84美元。

--私募基金安博凯拟购日本Accordia，估值高达15亿美元--消息

三位直接知情人士向汤森路透旗下基点(LPC)表示，韩国私募股权投资公司安博凯计划买下日本高尔夫球场营运商Accordia Golf，对后者的估值可能高达1,600亿日圆(15亿美元)。Accordia周五在东京股市盘初停牌，等待公司发表声明，开始交易后，股价一度大涨13%。这项收购若能达成，将是近年来日本最大私募股权交易之一。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连五升创六年半最大单周涨幅，Line首秀亮眼

日股日经指数周五连续第五日收高，并创六年半以来单周最大涨幅，受美国股市连创新高激励。通讯应用软件公司Line首日挂牌，终场较发行价大涨32%。日经指数收高0.7%，至16,497.85点，为6月10日以来最高收位。日经指数本周共涨9.2%，为2009年12月以来最大单周涨幅。

--中国股市：沪综指近收平，宏观经济趋稳后市大盘仍将震荡上行

中国股市沪综指近收平。分析师指出，今日公布数据显示宏观经济仍较稳定，大盘在3,100点下方进行横向盘整，多空双方均较为谨慎，成交量继续萎缩。市场虽处于震荡期，但盘中仍不乏国企改革等热点板块，料后市股指整体仍处于震荡上行趋势中。

沪综指收报3,054.30点，涨0.28点或0.01%，该指数全周累计上涨2.22%。上证A股今日成交2,017亿元人民币，上日为2,078亿元。

--香港股市：恒指收高0.5%，本周创15个月来最佳单周表现

香港股市上涨，受助于美联储传出的偏宽松信号，以及中国经济稳步增长的数据。港股本周并创下15个月来最佳单周表现。恒生指数周五上涨0.5%至21,659.25点。恒生国企指数上涨0.4%至9,049.66点。恒生本周累计上涨5.3%，为2015年4月来最大周度涨幅。恒生国企指数本周上涨6.0%。

--汇市：日圆料创17年最大周线跌幅，强劲中国数据提振风险偏好

日圆兑美元触及三周低点，料创下17年以来的最大周线跌幅，之前公布的数据显示中国经济企稳，提振了全球风险偏好。美元兑日圆涨至106.32日圆，创6月24日以来亚洲盘最高水准，随后在欧洲盘回吐了部分涨幅，0810GMT涨0.55%报105.90。欧元/日圆上涨0.8%，至118.03日圆。英镑兑美元涨0.44%至1.3403。

--欧元债市：德债收益率料创出近三个月来最大周线涨幅，结束长期下滑

德国公债收益率本周料创出近三个月来最大周线涨幅，结束欧元区债务危机以来的最长下滑局面。在英国公投退出欧盟震惊市场之后，风险偏好有所回升，打压德债需求。德国10年期公债收益率报负0.097%，日内持稳，但距离周四所及两周高位不远。德债收益率本周料将录得4月底以来最大周线涨幅。

--国际油市：过剩担忧打压油价下跌，中国数据减缓跌势

原油期货在亚洲交易时段下跌，受围绕全球供应过剩担忧重燃的打压。不过，中国公布的经济数据略微好于预期，抑制了油价下跌。0805GMT，布兰特原油期货下跌0.53美元，报每桶46.84美元。美国原油期货跌0.46美元，报45.22，此前曾跌至45.05。

--全球金市：金价下滑且全周料收低，因风险意愿普遍提升

金价下跌，料将录得5月来首度周线下滑，好于预期的中国数据提振了整体市场的风险信心，亚股涨至九个月高位，美元兑日圆触及三周高点。0806GMT，现货金小跌0.2%至每盎司1,332.40美元。金价本周至今已下跌约2.5%，料将录得5月27日当周以来首个周线跌幅。美国期金小涨0.1%至每盎司1,333.30美元。

--金属期市：期铜小升，或将录得3月来最佳一周表现

伦敦期铜小升，有望取得四个月来最佳单周表现，因中国经济增速稳定，且美联储或有望推迟加息。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜逆转早盘失地，转为上涨0.47%至每吨4,964美元。该合约本周周线料上涨5.2%，将创3月4日以来最大周线涨幅。上海期货交易所期铜也收复失地，与上日基本持平报每吨38,440元人民币(5,751美元)。(完)