《路透晚报》--7月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本软银同意以320亿美元现金收购ARM，创公司最大收购案

日本软银集团和英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings PLC周一称，软银已同意以243亿英镑(322亿美元)收购ARM。这标志着软银对移动互联网投下重注，并有望促成这家日本科技集团的蜕变。这起全现金收购交易中，根据双方协议条件，软银将以每股17英镑收购ARM股权，较周五收盘价溢价超过40%。这起收购也名列日本海外收购史前茅。

--英国央行货币政策委员威尔认为没有降息的急迫性

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，他尚不能决定是否将在下月央行会议上支持降息，与其他多数央行官员认为下月可能降息的看法相反。他表示，上月英国公投退欧之后，他并未见到消费者和企业有恐慌感觉，并称英国央行不应该害怕让市场感到失望。威尔讲话后，英镑涨至当日高位，同时英国股市削减涨幅。

--ADB小幅调降亚洲发展中国家今年增长预估，因全球前景疲弱

亚洲开发银行(ADB)调降对2016年亚洲发展中国家的经济成长预估，指因美国经济减速以及英国决定退欧造成短期市场震荡。ADB在2016年亚洲发展展望增补报告中称，预计亚洲发展中国家今年经济增长5.6%，略低于3月时预估的成长5.7%。ADB对这些国家2017年经济成长预估维持在5.7%不变。

--伊朗透过托克指定销售对象，瞄准中国地炼市场

贸易业消息人士说，瑞士贸易商托克(Trafigura)的一批伊朗原油船货本周将抵达中国东部;知悉该交易的行业消息人士称该货船驶往山东，托克(Trafigura)抢先其它重要贸易公司，成为第一家将伊朗石油售给中国“茶壶”炼厂的贸易公司。伊朗在1月获得西方解除制裁后，随着其逐步重建全球市场份额，如今正瞄准这些主要位于山东省的新中国买家。

--手游精灵宝可梦GO大获成功，为任天堂转变战略增添动力

任天堂手游精灵宝可梦GO(Pokemon GO)取得非凡成功，股票市值在一周多点的时间内猛增170亿美元，最爱建言的投资者之一因此敦促该公司转变战略。精灵宝可梦GO取得的成功是它的主创们都没有预见到的，这彰显了增强现实(AR)产品的潜力，以及任天堂凭借塞尔达、超级马里奥等一连串广受欢迎的游戏角色赚钱的潜力。

[市场摘要]

--日本股市：休市

--中国股市：沪综指小幅收跌，3,100点整数关口技术压力加大

中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，近几日大盘受制于3,100点整数关口的压力，在3,050点附近持续盘整。今日股指快速调整到10日均线后获得支撑，银行板块走强对指数拉动作用较大、同时受业绩催化和国企改革预期提振，农业板块和国企改革走势偏强。

沪综指收报3,043.56点，跌10.74点或0.35%，上证A股今日成交2,057亿元人民币，上日为2,017亿元。沪深300指数收报3,262.02点，跌0.44%。

--香港股市：恒指收升，追随地区股市的涨势

香港股市收高，与欧洲股市和亚洲多数股市的涨势相呼应，未受中国6月房价上涨势头减弱的影响。恒生指数收涨0.7%至21,803.18点。恒生国企指数收升0.5%至9,090.95点。恒指成分股总体成交量为14亿股。

--汇市：日圆回落，土耳其政府平息政变

日圆兑美元回探三周低点，投资人轧平此前因土耳其传出军事政变而大增的避险交易。土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，这缓解了欧洲经济与政治问题出现新一轮重大动荡的担忧，促使投资者资金退出传统避险日圆，重新流入高风险货币。欧洲早盘，美元日内上涨近1%，至105.80日圆，亚洲时段高见106日圆。欧元兑美元上涨约0.25%至1.1054；欧元兑日圆涨1.2%至117.01日圆 。新西兰元兑美元创下两周低点0.7068美元，最新报0.7106，日内下跌0.2%。

--欧元债市：适用于刺激计划的债券日渐缺乏，欧洲央行压力增大

欧洲央行本周稍晚将召开会议，近来欧元区公债收益率大幅下挫，导致适用于欧洲央行规模1.7万亿欧元刺激计划的债券缺乏，央行要应对这一问题的压力加大。多数分析师预计欧洲央行在周四的会议上不会宽松政策，而会等到9月，届时该行将公布最新的经济预测。周一欧元区公债收益率仍远低于英国退欧前水平，10年债收益率普遍下跌1-2个基点，距离近来纪录低点不远。

--国际油市：油价基本持平，市场无视土耳其政变冲击

油价在亚洲交投时段基本持平，在上周涨势之后，交易商无视周五土耳其政变影响，同时，美国乐观经济数据也给予油价支撑。0828GMT，布兰特原油跌0.03美元至每桶47.57美元，上一交易日收升0.24美元。美国原油期货下跌0.08美元，至每桶45.87美元，上一交易日收升0.27美元。

--全球金市：金价下挫，土耳其政变失败后避险意愿消退

金价下跌1%，因土耳其政变失败未能阻止冒险意愿，避险买需减弱；金价之后扳回部分失地。现货金一度下跌1%，每盎司低见1,323.70美元；0829GMT报1,328.86美元，跌幅0.64%。美国期金上涨0.14%，报1,329.30美元。

--金属期市：伦铜连续第二个交易日下滑，市场期待中国出台刺激举措

伦敦期铜下跌，为连续第二个交易日下行，因美元走坚令铜价承压。不过，最大铜消费国中国可以推出经济刺激举措的前景，给铜价带来底部支撑。0831GMT，伦敦期铜下滑0.46%至每吨4,895.50美元。上海期铜收低1.48%，报每吨37,850元人民币(5,650.86美元)。(完)