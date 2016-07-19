《路透晚报》--7月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行会议记录：关注经济数据，以决定8月是否调整政策

澳洲央行7月政策会议记录显示，该行在关注通胀、就业和楼市的数据，以决定是否需要再次调整政策。澳洲央行认为维持利率在1.75%的纪录低位是谨慎做法，但为8月放松政策敞开大门。即将公布的数据，尤其是定于7月27日公布的第二季通胀数据，以及央行对经济前景的修正预估值将非常重要。

--英国6月通胀率升至0.5%超过预期，得益于飞机票价大涨

英国公布的6月通胀数据上涨幅度超过预期，追平过去一年半以来的最高纪录之一。这要得益于大批球迷涌入法国观看欧洲杯赛事，飞机票价大涨。英国统计局公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.5%，分析师原本预期上升0.4%。另外，英国国家统计局公布，英国6月PPI投入物价较前月上升1.8%，较上年同期下降0.5%。路透调查预估按年下降0.7%，按年降幅为2013年10月以来最小。

数据公布之后， 英镑兑美元略微回升至1.32美元上方，英国公债期货跌至日低129.66。

--美国财政部认为目前的外汇市场符合基本面

美国财政部一位高层官员表示，在20国集团(G20)财长和央行行长会议即将在中国成都召开之际，美国财政部相信本周外汇市场的表现大致符合经济基本面。尽管如此，这位官员表示，美国财长雅各布·卢仍将在会中强调，全球最大型经济体有必要避免竞争性货币贬值。雅各布·卢将参加周六至周日在成都的G20会议。

--新西兰央行拟实行新措施抑制火热楼市，降低金融稳定风险

新西兰央行公布了对现有抵押贷款规则的修改方案，希望降低火热的房价给金融稳定带来的风险。新限制举措在外界看来提高了新西兰央行8月11日降息的可能性，新西兰元因而下跌。新措施将在9月1日生效。央行称咨询将在8月10日结束。

--英国经济：制造商对业务前景及经济形势信心降至两年低点--EEF调查

英国工程雇主联合会(EEF)在季度调查报告显示，英国制造商对业务前景及整体经济形势的信心，在英国公投退欧之后降至至少两年来最低。报告称鲜有公司看到公投结果造成直接影响，但29%的公司预计未来六个月国内订单将下降，因整体经济减速。有净12%的公司预计欧盟订单下降，同时也有约12%的企业认为欧盟以外订单增长。

--企业财报

* 全球最大处方药生产企业诺华制药警告称，今年其核心获利可能将下跌，因其下半年增加对抗心衰新药Entresto的营销支出。该公司第二季扣除一些特殊项目的核心净利降至29.3亿美元，路透调查分析师此前平均预计为28.3亿美元。

* 全球卡车生产大厂沃尔沃(Volvo)公布第二季获利优于预期，并下调北美市场卡车销量预估。第二季经调整后营业利润升至61.3亿瑞典克朗(7.1618亿美元)，高于上年同期的59.8亿瑞典克朗，同时优于路透调查分析师预估中值56.4亿瑞典克朗。

* 爱立信(Ericsson)公布第二季营业利润和营收低于市场预期，并称将进一步削减成本以应对疲弱需求。爱立信第二季营业利润为28亿瑞典克朗(3.27亿美元)，低于路透调查分析师预估中值30亿克朗。上年同期为36亿克朗。该公司第二季营收为541亿克朗，低于预估的553亿克朗。毛利率32.3%，符合预估。

[市场摘要]

--日本股市：收涨1.4%为连续第六日上涨，软银因拟收购ARM股价大跌

日股日经指数周二收盘连续第六日上涨，至近六周高点，日圆走软及美股创纪录新高均提振了投资者对高风险资产的需求。日经指数收盘涨1.4%至16,723.31点，盘中触及6月9日以来最高水准16,726.71点。

--中国股市：沪综指连二日小幅收跌，前期涨幅较大板块回调拖累大盘

中国股市沪综指连二日小幅收跌。分析师指出，近日信用债违约问题再次引发市场关注，令投资者情绪产生一定波动，今日白酒股等前期涨幅较大的板块多数回调；由于目前缺少能持续领涨的热点板块，在完成热点切换前，大盘将维持震荡等待的局面。

沪综指收报3,036.598点，跌6.966点或0.23%。上证A股今日成交1,863亿元人民币，上日为2,057亿元。

--香港股市：恒生指数收低，因投资者获利了结

香港股市收低，因投资者对过去两周的大涨获利了结。恒生指数收跌0.6%至21,673.20点；恒生国企指数跌1.1%至8,988.79点。

--汇市：澳元及新西兰元走贬，市场押注两地降息

澳元下跌1%至11日低点，新西兰元则是来到三周新低，投资人加大对两地央行最快可能于下月放宽货币政策的押注。欧洲早盘，新西兰元兑美元触及三周低位0.7014，最新报0.7020，较上日跌1.3%。在油价回调的环境下，风险偏好下降打击了高收益货币，澳元亦下跌，澳元兑美元报0.7504美元。美元/日圆下跌0.3%，至105.90日圆，此前曾触及106.33，为6月24日以来最高。

--欧元债市：西班牙公债收益率触及三周高点，近日料发行新债

西班牙公债收益率触及将近三周最高水平，在西班牙预期将发行10年期新债之前，与指标德国公债的收益率之差更加扩大。西班牙10年期公债收益率短暂升至近三周高点1.26%，西班牙10年期公债较可比德债收益率差扩大至近两周高点135个基点。

--国际油市：油价下滑，因供应过剩担忧盖过美国页岩油料减产的影响

油价小跌，对原油和精炼燃料油供应过剩的担忧，盖过了美国页岩油产量料将减少及美国原油库存可能进一步下滑的影响。0820GMT，布兰特原油跌0.34美元至每桶46.60美元，美国原油期货下跌0.26美元，至每桶44.98美元。

--全球金市：金价大致持平，受冒险人气打击

金价近持平，未能扳回上日跌幅，因投资者对于风险较高资产的冒险意愿好转，抑制了黄金需求。0820GMT，现货金上涨0.17%，报每盎司1,330.26美元；美国期金上涨0.13%，报1,331.0美元。

--金属期市：伦敦期镍下跌，先前因菲律宾供给疑虑升至近10个月高位

伦敦期镍下跌，油价走低促使投资人了结获利。此前镍价曾升至接近10个月高点，因担心菲律宾镍矿石对中国出口减少。0820GMT，伦敦期铜下滑0.32%至每吨4,923美元。上海期货交易所期铜小涨0.18%至每吨38,290元人民币。伦敦期镍跌0.24%至每吨10,520美元。期镍早先曾升至每吨10,660美元，逼近上周所创10月23日以来最高水平10,670美元。上海期交所期镍反弹1.3%。(完)