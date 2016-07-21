《路透晚报》--7月21日

2016年1月21日，图为美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本政府正准备1,900亿美元刺激计划，但实际政府支出低于一半

根据消息人士以及媒体称，日本政府正在准备总价值在1,900亿美元或更高的经济刺激计划，不过实际政府支出可能不足该金额的一半。在交由内阁8月2日批准前，该刺激计划在执政联盟内讨论时规模有可能扩大。作为刺激经济的措施之一，加快完成磁悬浮铁路网建设也在上述刺激计划之列。

--英国6月零售销售创2015年12月以来最大跌幅

英国国家统计局公布，6月零售销售较前月下滑0.9%，创2015年12月以来最大跌幅。预估为下滑0.6%。较上年同期则增长4.3%，预估为增长5.0%。数据公布后，英镑兑美元跌至日低1.3195。

统计局并公布，6月公共部门净借款大幅下滑，为2007年以来同期最低。路透调查预估为92亿。

--沙特6月超越俄罗斯，夺回中国最大原油供应国地位

海关数据显示，全球最大石油出口国--沙特阿拉伯6月重拾其中国最大原油供应国地位；此前三个月中国最大的原油供应国是俄罗斯。中国海关数据显示，6月中国从沙特进口原油456.9万吨，或111.2万桶/日。6月中国从俄罗斯进口原油410.7万吨，或约99.942万桶/日。

--印尼央行维持指标利率在6.5%不变，之前市场预期再度降息

印尼央行维持当前及未来指标利率不变。此前市场预期该央行将再度降息。印尼央行将指标12个月期参考利率BIPG及未来会采用的指标利率--七天期逆回购利率分别维持在6.50%和5.25%不变。印尼央行将从8月19日起采用七天期逆回购利率做为新的指标利率。

--韩国调查谷歌是否有妨碍竞争行为

韩国联合通讯社报导，韩国反垄断监管机构对谷歌在当地的总部实施检查，调查其是否利用安卓操作系统妨碍竞争。今年早些时候，谷歌遭到欧盟指控，被指滥用安卓系统主导地位。谷歌和韩国公平交易委员会拒绝置评。

--重要企业财报

* 韩国钢铁生产商浦项钢铁(POSCO)在4-6月一季营业利润较上年同期下降1%，不及预估，因建设部门亏损超过了钢铁市场复苏及成本削减的利好影响。

* 消费品巨头联合利华(Unilever)第二季营收增长4.7%，超出预期，得益于市场占有率提升。

* 瑞士罗氏上半年每股核心净利超预期，因部分药品销售强劲。

* 全球最大手表生产商瑞士斯沃琪(Swatch)上半年获利大降52%，预计下半年将回升。

* 酿酒商SABMiller公布季度营收下滑，受非洲部分市场营运不利影响。SABMiller表示，6月30日止的第一季集团净营收下滑4%，销售量平平。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至六周高位，因日圆疲软且寄望政府刺激举措

日股日经指数升至六周高位，受惠于美股上涨和日圆疲软，对于政府出台大规模刺激举措的新预期也提振风险胃纳。

日经指数收高0.8%至16,810.22，为6月8日以来最高收位。东证股价指数涨0.7%至1,339.39点，JPX-日经400指数涨0.7%至12,033.16点。

--中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，商品期货大涨带动周期股走强

沪综指小幅收升，结束此前连三日跌势。分析师指出，今日大盘小幅反弹，不过股指在五日均线处依然遭遇技术性压力，尾盘涨幅有所收窄。受制于现货价格持续回调影响，今日贵金属板块仍疲弱；但大宗商品期货价格大涨，带动周期股走势强于大盘。

沪综指收报3,039.01点，涨11.11点或0.37%。上证A股今日成交1,995亿元人民币，上日为1,708亿元。沪深300指数收报3,252.52点，涨0.46%。

--香港股市：收高，恒指年内首次收于22,000点上方

恒生指数收高，今年以来首次收于22,000点上方，加入亚洲股市普遍上涨行列。恒生指数涨0.5%，收报22,000.49点，恒生国企指数升0.4%，报9,057.08点。

--汇市：日圆触及六周低位，关注欧洲央行会议

美元兑日圆触及六周高位，报导称日本可能出台经济刺激举措，且预期日本央行下周将进一步放松政策。欧元在上日短暂跌至1.10美元下方后，周四在欧洲央行举行会议之前，欧元回升约0.25%，市场似相信欧洲央行不会推出更大的新宽松举措来压低欧元。

0830GMT，美元兑日圆跌0.03%，报106.79日圆，稍早时升至6月7日以来最高水准107.49日圆。欧元兑美元涨0.1%至1.1021。

--欧元债市：德国公债收益率触及三周高位，稍后欧洲央行将召开会议

欧元区公债收益率上涨，德国及法国10年期公债收益率双双触及三周高位，缓解了欧洲央行就刺激计划可购买公债稀缺问题立即采取行动的压力。德国10年期公债收益率上升3个基点，至负0.040%，此为三周高位。

--国际油市：油价上扬，此前美国原油库存连九周下降

原油期货上涨，此前美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存连续第九周减少，但汽油库存意外增加，则抑制油价涨幅。0850GMT时，美国西德克萨斯中质油(WTI)9月期货涨0.13%，至每桶45.81美元；布兰特原油近月9月合约涨0.04%，至每桶47.18美元。

--全球金市：金价触及三周低点之后反弹，聚焦欧洲央行会议

金价从三周低点小幅攀升，因美元下跌；投资者并屏息等待今日稍晚举行的欧洲央行会议。0850GMT，现货金上涨0.37%，报每盎司1,321.23美元，稍早时曾触及6月28日以来最低的1,310.56美元。美国期金涨0.1%，报每盎司1,320.8美元。

--金属期市：伦铜走升接近一周高位，因美元回软且中国铜进口强劲

伦敦期铜升向每吨5,000美元，美元由四个月高点回落，且中国公布6月铜进口情况持续坚稳，令铜价获得一些支撑。

0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.48%，报每吨4,990美元，此前曾触及7月15日以来高点。沪铜上涨0.5%，报每吨38,650元人民币。(完)