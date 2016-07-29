《路透晚报》--7月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行借扩大ETF购买规模来放宽政策，但刺激力度不及预期

日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄望会推出更激进举措的投资者颇感失望。

--欧元区第二季GDP按季增速降至0.3%，7月通胀率升至0.2%

欧元区第二季度国内生产总值(GDP)首次估值为较前季成长0.3%，符合市场预估，较上年同期则成长1.6%。另外，欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，高于市场预估的上升0.1%。

--法国第二季经济增长意外停滞，因消费者支出低迷

第二季法国国内生产总值(GDP)持平前季，增长意外停滞，受累于消费者支出低迷和企业投资下滑。这低于分析师平均预估的按季增长0.2%，亦远低于第一季创下的近三年最大增幅0.7%。法国财长萨潘称第二季经济成长“令人失望”，但有望复苏，2016年经济成长率仍料为1.5%。

--英国7月消费者信心创1990年来最大降幅

英国上月公投决定脱离欧盟后，7月消费者信心录得逾26年以来的最大跌幅，民众对经济前景越来越悲观。市场研究公司GfK称，7月消费者信心指数从6月的负1跌至负12，这是1990年3月以来最大的跌幅。

--巴克莱上半年税前利润锐减21%，受非核心资产亏损拖累

英国巴克莱上半年税前利润下降21%，尽管核心业务利润好转，因在严酷经济环境中出售和缩减多余资产的成本对获利产生不利影响。巴克莱上半年税前利润为20亿英镑(26.4亿美元)，上年同期为26亿英镑。

--索尼第一财季营业利润锐减42%但好于预期，因调低地震影响

日本索尼第一财季营业利润下滑42%，但低于分析师预测的降幅，因该公司下调了地震对其影像传感器工厂造成破坏的影响。索尼4-6月获利为562亿日圆(5.427亿美元)，上年同期为969亿日圆。汤森路透armine SmartEstimate采访的10个分析师平均预测为70亿日圆。

--其他重要企业财报

* 瑞银集团第二季净利下降14.5%至10.3亿瑞郎，但好于预期

* 瑞穗金融集团第一财季净利下滑16%，受负利率打击

* 夏普第一财季亏损缩窄，受助于重组和削减成本

* Panasonic第一财季获利降12.6%，扩大对汽车配件及住宅设备投资

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在央行决议后震荡收高，金融股劲扬

日股震荡收高，银行及保险股上扬，抵消日本央行宽松力道未达投资人高度期望的失望情绪。日经指数收涨0.6%，至16,569.27。日本央行决议公布后，日经指数曾挫跌1.8%，触及16,174.35。该指数本周下跌0.35%。

--中国股市：沪综指收跌至近一个月新低，大盘持续调整有色板块领跌

沪综指小幅收跌至近一个月新低。分析师指出，继前日大跌后，今日股指在低位震荡。日本央行宣布货币政策后，大宗商品价格受冲击走弱，拖累有色金属板块。沪综指收报2,979.34点，跌14.98点或0.50%，此前收盘低点为7月1日的2,932.48点，该指数全周累计下跌1.11%，本月则累计上涨1.70%；上证A股今日成交1,693亿元人民币，较上个交易日减少两成。

--香港股市：收跌1.3%，对日央行最新宽松举措的失望情绪横扫亚洲。

港股收跌逾1%，受亚洲大部分股市下滑的压制。之前日本央行宣布的最新宽松举措未能满足市场的预期。恒生指数收跌1.3%，报21,891.37点；恒生国企指数下滑0.4%，报8,958.97点。恒指本周累计下滑0.3%，恒生国企指数下滑0.8%。

--汇市：日圆劲升，日本央行最新宽松措施未达市场预期

日圆兑美元劲升，日本央行宣布一轮温和货币政策宽松措施后，原本期望央行至少暗示将有更激进措施的投资人大感失望。0816 GMT，美元/日圆报103.92日圆，下跌1.25%。日本央行宣布后，美元先升至105.75日圆，但之后挫跌至两周半低位102.705。

--欧元债市：公债收益率上涨，此前日本央行的宽松政策不及预期

欧元区公债收益率(殖利率)上涨，与国际指标公债走势同步，因日本央行公布的新货币刺激计划不及市场预期。德国10年期公债收益率上涨3个基点，至负0.12%；日本10年期公债收益率上涨11个基点，至负0.18%；美国10年期公债收益率上涨3个基点，报1.54%。

--国际油市：油价跌至4月来新低，受供给过剩拖累

油价跌至4月来新低，因经济增长放缓让原油及油品供应持续过剩的问题有恶化之虞。0823GMT，布兰特原油期货报每桶42.12美元，下跌0.58美元。美国原油期货下跌0.41美元至40.73美元，为4月来首次跌破41美元。

--全球金市：金价持稳且有望录得月度涨幅，日本央行刺激力度低于预期

金价仍持稳，有望录得1%的月度涨幅，因日本央行放宽政策的力度低于市场预期后，美元续跌。0831 GMT，现货金跌0.27%至1,331.88美元，料连续第二个月月线上涨，并有望在三周内首次录得周线上涨。美国期金报每盎司1,329.60美元。

--金属期市：期镍7月有望录得11%的涨幅，铜或连两月上涨

伦敦期镍下跌，但7月仍有望录得超过11%的涨幅，因菲律宾整顿污染矿场。期铜势将录得温和月度升幅。0825 GMT，伦敦金属交易所三个月期镍下跌1.54%，至每吨10,530美元，周四大涨3.2%之后涌现获利了结。镍价7月有望录得11.1%涨幅。LME期铜回吐盘初涨幅，转为下跌0.75%，至每吨4,860美元，削减上日的1%涨幅。(完)