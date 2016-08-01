《路透晚报》--8月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国纽约联储总裁杜德利促谨慎对待升息，称美国经济仍面临风险

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎，因美国经济仍面临风险。他的言论似乎在暗示年底前升息的可能性正在减弱。尽管杜德利表示，现在就排除2016年升息的可能性“为时尚早”，但鉴于英国公投脱欧带来的未知影响以及美元强势，升息造成负面冲击的可能性要大于正面冲击。

但杜德利不愿意谈他预计美联储将升息几次，仅表示他预计美联储至少要比当前利率期货市场反映的情况要激进一些。利率期货市场走势显示，美联储在2017年底之前仅会升息一次。

--英国制造业萎缩速度创逾三年最快，欧元区制造业成长速度略微降温

调查显示，7月英国制造业以逾三年来最快速度收缩，进一步表明英国退欧公投决定正在伤及经济增长。这一数据可能会给予英国央行更大诱因在周四降息。英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)由6月的52.4跌至48.2，为2013年2月以来最低，亦低于7月底公布的“初值”49.1。

调查显示，欧元区各地7月制造业成长力道放缓，而除了德国以外的地区出现更为严重的放缓迹象，可能会促使欧洲央行再度放宽政策。欧元区7月Markit欧元区制造业PMI终值降至52.0，略优于初值的51.9，但低于前月的52.8。产出分项指数守稳在50上方。

--日本7月制造业连续第五个月萎缩，出口订单下降

一项民间调查显示，日本7月制造业活动萎缩幅度低于前月，但新出口订单萎缩幅度为逾三年半来最大，显示出近期日圆升值损及出口。日本7月Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值升至49.3，初值为49.0，6月终值为48.1。但该指数仍连续第五个月低于50的荣枯分水岭。新出口订单分项指数终值为44.5，略高于初值44.0，但仍显示海外需求以2012年12月以来最快速度下降。

--澳洲7月大城市房价连涨第七个月，但年增速放缓

澳洲大城市房价7月连续第七个月上涨，因处于纪录低位的抵押贷款利率使得悉尼和墨尔本房屋需求持续火热，不过各地房价年增速普遍放缓。房地产谘询机构CoreLogic的数据显示，7月首府城市房价指数较前月增长0.8%，增速高于6月的0.5%。不过，房价年增率从6月的8.3%降至6.1%，远低于去年逾11%的峰值。房价压力主要集中在悉尼和墨尔本，其他地区的压力则温和得多，澳洲央行对此感到宽慰。

--滴滴出行将收购优步中国业务

滴滴出行宣布，将收购优步的中国业务，优步全球(UBER GLOBAL)将持有滴滴5.89%的股权，优步CEO将加入滴滴董事会。滴滴出行并称，优步中国将保留品牌并维持独立运营。

此前有消息人士称，中国占主导地位的叫车服务公司滴滴出行将与优步在中国的业务合并，交易价值约350亿美元，从而将终结两家公司之间激烈的竞争。滴滴不久前的最新估值为280亿美元，优步中国则为70亿美元，使新实体市值约350亿美元。

--葛兰素史克与Alphabet投入7.15亿美元，成立生物电子医疗公司

葛兰素史克(GlaxoSmithKline)宣布，该公司已经与AlphabetGOOGL.O的生命科学部门联手成立一家新公司，将从人体内的电子信号入手抗击疾病。Alphabet旗下的Verily Life Sciences和葛兰素史克未来七年将向这家新的生物电子公司投入5.4亿英镑(7.1512亿美元)。新公司将设在葛兰素史克在伦敦北部的Stevenage研究中心。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势放缓、金融股扬升

日本股市日经指数周一扳回稍早跌幅收高，因日圆涨势放缓。日经指数上涨0.4%至16,635.77点，此前一度下滑至16,319.15点。金融股带头上涨，银行业指数收高3.3%。JPX-日经400指数微升0.04%至11,885.15点，东证股价指数下滑0.1%至1,321.83点。

--中国股市：沪综指收跌续创一个月新低，中小盘股走势疲弱

中国股市沪综指收跌续创一个月新低。分析师指出，今天开盘后大盘快速下跌，后维持低位震荡，午后走势逐步趋稳，中小盘股走势依旧疲弱。不过今日股指下跌力度有一定减弱，且量能持续萎缩，短线大盘料进入震荡筑底阶段。沪综指收报2,953.39点，跌25.95点或0.87%。上证A股今日成交1,617亿元人民币，上日为1,693亿元。沪深300指数收报3,176.81点，跌0.85%。

--香港股市：恒生指数收涨1.1%，因美国短期内升息机率下滑

香港股市收高，跟随亚股涨势，此前美国公布的经济成长数据欠佳，降低了市场对美联储短期内升息的预期。恒生指数上涨1.1%，至22,129.14点，恒生国企指数涨1.9%，至9,129.20点。港股多数板块上涨，其中资源和电信板块领涨。

--汇市：美元扳回部分跌幅，上周跌幅创三个月最大

美元略微上涨，上周周线跌幅创三个月最大；日圆微跌，上周日本央行公布的宽松方案力度不及市场预期，日圆曾跳涨逾3%。美元指数周一有可能勉强上涨0.2%至95.672，距离上周五所及三周半低位95.384不远。0831GMT，美元兑日圆上涨0.31%至102.37日圆。

--欧元债市：意大利公债收益率降至17个月低点，西雅那银行公布救助计划

意大利公债收益率降至17个月低点，之前该国第三大银行西雅那(Banca MPS)BMPS.MI公布了一项计划，以防已有几百年历史的业务遭监管机构清盘关闭，该国希望这项由民间提供融资的整顿计划有助稳定该国的银行业。意大利10年期政府公债收益率小跌至1.16%，为2015年3月以来最低；同时大多数其他欧元区10年券则小升。根据路透数据，德国10年期公债收益率小升2个基点至负0.10%。

--国际油市：原油先涨后跌，交易商建仓带来提振但供应过剩构成压力

油价先涨后跌，因交易商在新的一月开始时建立仓位，新的买单对油价构成提振；不过原油供应充裕、成品油充斥市场以及经济前景走软，令油市仍备受困扰。0832GMT时，布兰特原油期货报每桶43.32美元，较上日收盘价跌0.21美元。该合约7月下跌12%。美国原油期货跌0.23美元至每桶41.37美元，7月跌13%。

--全球金市：金价小跌，因美元反弹及股市上涨

金价小跌，上一交易日上扬逾1%至近三周高位，因股市上涨，而且美元自上周令人失望的美国经济增长数据公布后所及低位反弹。0833GMT时，现货金小跌0.16%至每盎司1,348.40美元。金价周五触及1,355.10美元，为7月12日以来最高。美国期金跌0.18%，报每盎司1,355.1美元。

--金属期市：伦铜触及逾一周高点，因中国经济数据亮丽

伦铜涨至逾一周高点，此前公布报告显示，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)自上月的48.6大幅上升至50.6，创下2015年2月来最高。0834GMT，伦敦金融交易所(LME)三个月期铜上涨0.55%，至每吨4,952美元，上周五收涨0.6%，7月共涨1.7%。上海期货交易所期铜攀升1%，至每吨38,170元人民币(5,752美元)。(完)